黃翠如驚揭帶瘤生B腹內嚴重發炎　孫慧雪捱逾百針保胎：兩邊腫晒

黃翠如曾走過小產的傷痛陰霾，終於在2025年3月中旬為老公蕭正楠誕下愛情結晶品「蕭哈哈」，一家三口幸福美滿。不過，這份做母親的喜悅絕對是得來不易！前晚（19日）由賴慰玲主持的節目《健康承諾書》邀請了黃翠如與孫慧雪兩位靚媽擔任嘉賓，兩人首度披露飽受子宮肌瘤及腺肌症困擾的血淚史。為了在「與瘤共存」的惡劣環境下保住胎兒，兩位媽媽更要瘋狂狂打安胎針，過程猶如走過鬼門關！

黃翠如同孫慧雪同樣生有子宮肌瘤。（節目截圖）

一度被醫生批難懷孕。（節目截圖）

翠如痛經叫白車 帶瘤生B驚揭子宮發炎

黃翠如在節目中坦言，自小已經常受經痛折磨，中學時更試過兩次痛到要Call白車，但一直誤以為「個個女仔都差唔多」而視作理所當然。直到懷孕後期，胎兒的尺寸停滯不前，體內的子宮肌瘤卻不斷吸收營養長大。入院待產前一晚，護士為她檢查胎心音長達一個多小時卻默不作聲，翠如憶述：「我意識到係有啲嘢，但係佢哋又唔會講，去到生晒出嚟之後呢佢哋先講，原來佢哋嗰刻係好擔心。」

最驚險的莫過於開刀分娩那一刻！翠如直言當時醫生發現其子宮情況極度惡劣：「佢哋講(BB)心跳唔夠正常，懷疑係我嘅情緒影響力到BB。因為我開刀嘅時候，醫生就話我成個肚裏面都發緊炎，佢話有好多好似割嘅傷口，因為我由細到大經歷過好多次……可能係經期等等等嘅婦科問題，跟住個子宮肌瘤嗰陣時，有好多好粗嘅血管圍住，所以醫生覺得好危險，因為唔小心點到血管，因為太粗就會流好多血。」最後醫生只能避開血管和肌瘤，在發炎的夾縫中將「蕭哈哈」平安取出。至今，翠如依然與該子宮肌瘤「共存緊」。

翠如曾經歷小產，走過低谷再度懷，但生B過程亦相當驚險。（節目截圖）

翠如表示開刀產子時，醫生發現佢肚內好多地方發炎。（節目截圖）

黃翠如蕭正楠與兒子一家三口相當幸福。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如留言分享支持同路人。（IG：@wongtsuiyu）

「蕭哈哈」勁可愛！（IG：@wongtsuiyu）

藝人黃翠如與蕭正楠的兒子「蕭哈哈」轉眼已經1歲半，日前一家三口首次搭飛機前往馬來西亞探親。（IG：@wongtsuiyu）

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瞞盡天下人 赴法奧運自拮安胎針

因為曾經歷過小產的痛楚，翠如對今次懷孕極度保護，甚至隱瞞家人。她透露在懷孕初期，正值要飛往巴黎為奧運節目做主持：「因為之前嘅經歷呢，我唔想同任何人分享，包括屋企人，嗰一刻淨係同醫生講。」為了保住胎兒，她獨自在海外將安胎的責任扛上身：「醫生話唔緊要啊，你照樣帶備啲安胎針，每日都幫自己打支針嘅。」這份為母則強的毅力，令人動容。

孫慧雪子宮暴脹險不育 狂打停經針致情緒崩潰

同場的孫慧雪同樣經歷了一場驚心動魄的求子戰。她自爆患有子宮腺肌症，在拍攝劇集期間，腫瘤竟以「一個月大1cm」的驚人速度由2cm暴脹至8cm，更伴隨血崩及尾龍骨痛。當時她的子宮被撐大至11cm（正常約為4cm），醫生更給她心理準備「你好難生到BB」。

孫慧雪曾打停經針。（節目截圖）

懷孕過程相當辛苦。（IG：@snow711）

終誕下兒子。（IG：@snow711）

狂流血如血崩 捱逾百針大髀腫脹死保胎兒

這番話令當時尚未有結婚生子計劃的阿雪如夢初醒：「我係醫院嗰度癲咗咁喊囉！」幸好當時的男友（即現任老公）立刻提議結婚造人。為了縮小腫瘤，阿雪被迫停打「停經針」轉打「女性荷爾蒙針」，令阿雪的肌瘤再度發大。醫生當時極力安撫她：「BB好叻嘅，佢會自己搵位嘅，你唔好諗咁多。」在懷大仔一個多月時，阿雪曾無端端出現「血崩」險境：「真係血崩咁，又係成塊面谷到紅晒……我老公緊張到揸車時手震。」幸好醫生及時為她打安胎針才保住骨肉。

到了懷細仔時，情況更加惡劣。阿雪直言當時每日都流血，為了保胎更狂打了百幾支安胎針，打到雙腿慘不忍睹：「兩邊都腫晒，醫生話可能吸收唔到。我話唔緊要啦，再嚟啦，都照樣打，唯有我做到啲咩都盡量做咗先！」兩位靚媽為了孕育小生命，絕對是搵命搏，盡顯母愛的偉大。

如今一家四口，幸福美滿。（IG：@snow711）