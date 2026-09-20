黎彼得追思｜單立文讚揚填詞貢獻：香港樂壇欠Peter哥一個交代

著名填詞人兼演員黎彼得（Peter哥）月前離世，其追思會今日舉行，《愛．回家之開心速遞》拍檔單立文上台致辭，表揚Peter哥對香港樂壇的貢獻，直指：「佢將粵語流行歌曲帶到一個好高嘅新境界！」、「我私人覺得，香港樂壇係欠Peter哥一個交代！一個好好嘅交代同尊重！」之後他率領《愛回家》的樊亦敏、陳浚霆唱出由Peter哥填詞的金曲，其中陳浚霆唱到《Monica》時，更將「Thanks Thanks Thanks Thanks Monica」改成「Thanks Thanks Thanks Thanks Peter哥」，表達對Peter哥的謝意。

著名填詞人兼演員黎彼得（Peter哥）月前離世，其追思會今日舉行，《愛．回家之開心速遞》拍檔單立文上台致辭。（盧振輝攝）

單立文致辭時，表示Peter哥為人不拘小節、百無禁忌，故此他亦希望用輕鬆方式分享對對方的感受，指二人2017年拍《愛回家》認識，讚對方提攜後輩、樂觀、冇架子：「平時工作上面工時長，或者有啲演出嘅矛盾，有啲製作上嘅配合唔到，佢冇怨言，話『得得得得得，你話點就點啦。』咁就『Good』一聲吞咗佢繼續開工，呢個就係Peter哥嘅演藝生涯。」

單立文指二人2017年拍《愛回家》認識，讚對方提攜後輩、樂觀、冇架子：「平時工作上面工時長，或者有啲演出嘅矛盾，有啲製作上嘅配合唔到，佢冇怨言，話『得得得得得，你話點就點啦。』咁就『Good』一聲吞咗佢繼續開工，呢個就係Peter哥嘅演藝生涯。」（盧振輝攝）

之後單立文續說，其實他覺得Peter哥最偉大的，是其填詞人崗位：「Peter哥嘅歌詞，喺7、80年代，隻隻都係Hit到爆燈嘅歌！佢嘅詞鋒好犀利，將香港小市民嘅心態深入淺出，一刀見血， 一秒就攞你命……」他指許冠傑（Sam）與黎彼得一曲一詞，配合得天衣無縫，而且種類五花八門，更謂：「佢將粵語流行歌曲帶到一個好高嘅新境界！我真係要多謝Peter哥先！」說罷他立即擰轉身，向著黎彼得的照片合十及鞠躬。

單立文指許冠傑（Sam）與黎彼得一曲一詞，配合得天衣無縫，而且種類五花八門，更謂：「佢將粵語流行歌曲帶到一個好高嘅新境界！我真係要多謝Peter哥先！」（盧振輝攝）

單立文轉身向黎彼得的照片合十及鞠躬。（盧振輝攝）

單立文不諱言，自己是「死Band仔」，以前當然愛聽英文流行曲，並沒想過粵語流行曲可以如此精彩：「可以同阿Sam唱乜都有，基本上你諗吓Peter哥填詞嘅種類，人生百態，社會狀況，正面勵志，愛情小品，鬼馬啜核⋯⋯佢係一個全能嘅填詞人！我覺得，我私人覺得，香港樂壇係欠Peter哥一個交代！一個好好嘅交代同尊重嘅！」之後他向Peter哥大力鼓掌，現場人士亦報以掌聲。

單立文大力讚揚黎彼得對粵語流行曲貢獻：「我私人覺得，香港樂壇係欠Peter哥一個交代！一個好好嘅交代同尊重嘅！」（盧振輝攝）

接著，單立文邀請《愛回家》的樊亦敏、陳浚霆合唱Peter哥填詞的歌曲，包括《半斤八両》、《學生哥》等，談到Peter哥為張國榮填的《Monica》時，單立文爆料指Monica是Peter哥當時最愛的女人，而陳浚霆演繹時，就將歌詞「Thanks Thanks Thanks Thanks Monica」改成「Thanks Thanks Thanks Thanks Peter哥」，表達對Peter哥的敬意。

單立文邀請《愛回家》的樊亦敏、陳浚霆合唱Peter哥填詞的歌曲，包括《半斤八両》、《學生哥》等。（盧振輝攝）