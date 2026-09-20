我要做主播｜方健儀伍家謙合體報新聞掀回憶殺 前TVB陳欣茵奪冠
HOY選秀真人騷《我要做主播》昨晚圓滿結束，終極一戰中，見習主播四強陳莉寶（阿寶）、葉智程（Anson）、陳欣茵及梁恩延（Ben）以報道地震、超強颱風及交通意外等突發新聞大對決，最終前無綫藝人陳欣茵以高分奪冠，成為節目「首席主播」，不過就如大部份選秀節目一樣，事後網上出現兩極意見。而除了賽果外，節目另一大亮點，是方健儀相隔14年重登主播枱，拍住四強參賽者報新聞，見她仍然寶刀未老，表現熟練又親切，不過最大彩蛋位，是她在節目尾聲與前體育記者兼本輯節目導師伍家謙齊齊報新聞，一句「家謙，交畀你講體育」及「多謝支持，後會有期」都讓觀眾覺得非常懷念！
四強之戰規則，是主播兩人一組，輪流擔當「主播」及「外勤記者」角色，並由三位評判陳志雲、有線新聞首席新聞官關慧玲、周大福媒體娛樂有限公司首席體育官李漢源去評分。主播能與方健儀拍檔，而外勤記者則要類住AI製作的突發新聞畫面描述出現場情況，並讀出重要新聞資訊。最終賽果出爐，分數由高至低依次為陳欣茵112分、梁恩延101.5分、陳莉寶92分、葉智程91分，故陳欣茵順利奪冠，並獲頒10萬元獎金。
陳欣茵眼濕濕發表得獎感受，她說：「非常之唔真實呀我覺得呢個moment，多謝HOY TV做咗個咁好嘅節目畀我哋，好多謝咁多位評審，冇你哋我都唔可以企喺呢度，大就家嘅評語同埋意見對我哋未來都係非常之有幫助，同埋可以成長好多。」她亦多謝方健儀及陳啟泰兩位主持，其餘參賽者以及節目的幕後人員等，最後亦不忘多謝自己：「願意踏出comfort zone去參加比賽，並唔容易，所以可以行到呢一步，好多謝自己，亦都話畀大家聽，陳欣茵唔係淨係做綜藝節目或者開心嘅節目，專業同資訊嘅節目我都係做到嘅！多謝大家！Thank you！」
陳欣茵勝出，固然有不少人替她高興，但亦有不少網民不滿賽果，其中宣布她獲獎一刻，直播區網民更大感驚訝，留言「吓？」、「內定？」更為梁恩延（Ben）感不值。Ben近幾集被網民大讚是多位參賽者中最似主播腔調的，認為就算他可能因為「攞貓紙」而落敗，亦不至於被陳欣茵拋離10分有多，亦有人指陳欣茵聲線太尖及聲調造作等，認為因為她本身不是素人、有演藝經驗，加上樣子甜美，故獲得高分。其實節目開播前曾傳出「內定」傳聞，當時陳欣茵接受《01娛樂》訪問時，就斬釘截鐵否認，並強調自己通宵達旦溫書：「我自己都係上網報名參加呢個比賽，我諗呢啲都係造謠出嚟，然後唔抵得，或者背後有人特登刻意去抹黑嘅，我冇乜嘢好澄清，我都係好努力，用自己實力溫書、比賽，一步一步入去後面啲嘅位置啦我可以話，都係靠自己努力。」
撇除賽果及賽制爭議，開播以來不少網民都讚《我要做主播》製作精良，從導師及評判的意見中獲益良多。而昨晚另一重點環節，是節目尾聲，方健儀相隔14年再登主播枱為觀眾報新聞，身旁的是昔日拍檔伍家謙，方健儀一句：「家謙，交畀你講體育！」勾起觀眾集體合憶，而伍家謙貫徹過往生動風格報道球賽，也令觀眾非常懷念。最後，方健儀說出：「新聞亦都報道完，多謝支持，後會有期！」亦呼應她當年告別無綫新聞部的經典對白！網民留言：「原來轉眼就14年，好掛住方健儀同伍家謙一齊報新聞既時光」、「佢哋真係好犀利 佢哋呢班已經退役冇再做主播或者記者嘅前輩或者中生代 由細聽佢哋報導電視新聞聽到大 唔再做記者或者主播真係好可惜 佢哋嘅表現真係好專業…」、「回憶返晒嚟！」而方健儀都留言：「真係時光飛逝得太緊要！」