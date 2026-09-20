我要做主播｜方健儀伍家謙合體報新聞掀回憶殺　前TVB陳欣茵奪冠

HOY選秀真人騷《我要做主播》昨晚圓滿結束，終極一戰中，見習主播四強陳莉寶（阿寶）、葉智程（Anson）、陳欣茵及梁恩延（Ben）以報道地震、超強颱風及交通意外等突發新聞大對決，最終前無綫藝人陳欣茵以高分奪冠，成為節目「首席主播」，不過就如大部份選秀節目一樣，事後網上出現兩極意見。而除了賽果外，節目另一大亮點，是方健儀相隔14年重登主播枱，拍住四強參賽者報新聞，見她仍然寶刀未老，表現熟練又親切，不過最大彩蛋位，是她在節目尾聲與前體育記者兼本輯節目導師伍家謙齊齊報新聞，一句「家謙，交畀你講體育」及「多謝支持，後會有期」都讓觀眾覺得非常懷念！

HOY選秀真人騷《我要做主播》昨晚圓滿結束，終極一戰中，見習主播四強為陳莉寶（阿寶）、葉智程（Anson）、陳欣茵及梁恩延（Ben）。

節目最大彩蛋位，是方健儀在節目尾聲與前體育記者兼本輯節目導師伍家謙齊齊報新聞，一句「家謙，交畀你講體育」及「多謝支持，後會有期」都讓觀眾覺得非常懷念！（《我要做主播》節目截圖）

四強之戰規則，是主播兩人一組，輪流擔當「主播」及「外勤記者」角色，並由三位評判陳志雲、有線新聞首席新聞官關慧玲、周大福媒體娛樂有限公司首席體育官李漢源去評分。主播能與方健儀拍檔，而外勤記者則要類住AI製作的突發新聞畫面描述出現場情況，並讀出重要新聞資訊。最終賽果出爐，分數由高至低依次為陳欣茵112分、梁恩延101.5分、陳莉寶92分、葉智程91分，故陳欣茵順利奪冠，並獲頒10萬元獎金。

四強之戰規則，是主播兩人一組，輪流擔當「主播」及「外勤記者」角色。（《我要做主播》節目截圖）

最終賽果出爐，分數由高至低依次為陳欣茵112分、梁恩延101.5分、陳莉寶92分、葉智程91分，故陳欣茵順利奪冠，並獲頒10萬元獎金。（《我要做主播》節目截圖）

陳欣茵眼濕濕發表得獎感受，她說：「非常之唔真實呀我覺得呢個moment，多謝HOY TV做咗個咁好嘅節目畀我哋，好多謝咁多位評審，冇你哋我都唔可以企喺呢度，大就家嘅評語同埋意見對我哋未來都係非常之有幫助，同埋可以成長好多。」她亦多謝方健儀及陳啟泰兩位主持，其餘參賽者以及節目的幕後人員等，最後亦不忘多謝自己：「願意踏出comfort zone去參加比賽，並唔容易，所以可以行到呢一步，好多謝自己，亦都話畀大家聽，陳欣茵唔係淨係做綜藝節目或者開心嘅節目，專業同資訊嘅節目我都係做到嘅！多謝大家！Thank you！」

陳欣茵眼濕濕發表得獎感受，最後亦不忘多謝自己：「願意踏出comfort zone去參加比賽，並唔容易，所以可以行到呢一步，好多謝自己，亦都話畀大家聽，陳欣茵唔係淨係做綜藝節目或者開心嘅節目，專業同資訊嘅節目我都係做到嘅！」（《我要做主播》節目截圖）

陳欣茵勝出，固然有不少人替她高興，但亦有不少網民不滿賽果，其中宣布她獲獎一刻，直播區網民更大感驚訝，留言「吓？」、「內定？」更為梁恩延（Ben）感不值。Ben近幾集被網民大讚是多位參賽者中最似主播腔調的，認為就算他可能因為「攞貓紙」而落敗，亦不至於被陳欣茵拋離10分有多，亦有人指陳欣茵聲線太尖及聲調造作等，認為因為她本身不是素人、有演藝經驗，加上樣子甜美，故獲得高分。其實節目開播前曾傳出「內定」傳聞，當時陳欣茵接受《01娛樂》訪問時，就斬釘截鐵否認，並強調自己通宵達旦溫書：「我自己都係上網報名參加呢個比賽，我諗呢啲都係造謠出嚟，然後唔抵得，或者背後有人特登刻意去抹黑嘅，我冇乜嘢好澄清，我都係好努力，用自己實力溫書、比賽，一步一步入去後面啲嘅位置啦我可以話，都係靠自己努力。」

陳欣茵勝出，固然有不少人替她高興，但亦有不少網民不滿賽果。（《我要做主播》節目截圖）

陳欣茵勝出，固然有不少人替她高興，但亦有不少網民不滿賽果，其中宣布她獲獎一刻，直播區網民更大感驚訝，留言「吓？」、「內定？」

網民為梁恩延（Ben）感不值。Ben近幾集被網民大讚是多位參賽者中最似主播腔調的，認為就算他可能因為「攞貓紙」而落敗（《我要做主播》節目截圖）

對於「造馬」傳言，陳欣茵表示自己跟其他人一樣都是上網報名：「我諗呢啲都係造謠出嚟，然後唔抵得，或者背後有人特登刻意去抹黑嘅，我冇乜嘢好澄清，我都係好努力，用自己實力溫書、比賽，一步一步入去後面啲嘅位置啦我可以話，都係靠自己努力。」（葉志明攝）

另外，於早前的投票中，關申旎、陳可期、黎佩琳、閰佩萱入圍「最具主播氣質」四強，輪流報體育新聞競逐大獎。（《我要做主播》節目截圖）

關申旎成為「最具主播氣質」得主。（《我要做主播》節目截圖）

撇除賽果及賽制爭議，開播以來不少網民都讚《我要做主播》製作精良，從導師及評判的意見中獲益良多。而昨晚另一重點環節，是節目尾聲，方健儀相隔14年再登主播枱為觀眾報新聞，身旁的是昔日拍檔伍家謙，方健儀一句：「家謙，交畀你講體育！」勾起觀眾集體合憶，而伍家謙貫徹過往生動風格報道球賽，也令觀眾非常懷念。最後，方健儀說出：「新聞亦都報道完，多謝支持，後會有期！」亦呼應她當年告別無綫新聞部的經典對白！網民留言：「原來轉眼就14年，好掛住方健儀同伍家謙一齊報新聞既時光」、「佢哋真係好犀利 佢哋呢班已經退役冇再做主播或者記者嘅前輩或者中生代 由細聽佢哋報導電視新聞聽到大 唔再做記者或者主播真係好可惜 佢哋嘅表現真係好專業…」、「回憶返晒嚟！」而方健儀都留言：「真係時光飛逝得太緊要！」

昨晚另一重點環節，是節目尾聲，方健儀相隔14年再登主播枱為觀眾報新聞，身旁的是昔日拍檔伍家謙，方健儀一句：「家謙，交畀你講體育！」勾起觀眾集體合憶！（《我要做主播》節目截圖）