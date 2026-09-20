黎彼得追思｜鍾志光親解許冠傑缺席之謎　未有到醫院探好友有原因

著名填詞人及資深演員黎彼得（Peter哥）的追思會今日舉行，不少圈中好友及同業紛紛出席致哀。然而，與黎彼得在音樂上合作無間的許冠傑（阿Sam）未有現身，引起外界關注。對此，鍾志光在追思會外接受傳媒訪問時親自解畫，透露因事出突然，當時並未主動將黎彼得入院的消息通知對方。

黎彼得的追思會今日舉行。（盧振輝攝）

另外，有份出席追思會的羅樂林在訪問中表示，自己與黎彼得主要是在TVB劇集中的同事，私下其實不算有太多深入接觸。他坦言，參與追思會後才了解到許多關於Peter哥的生平細節，並感嘆：「今日如果我無黎呢，我就真係好大損失。」

鍾志光上台悼念黎彼得。（盧振輝攝）

講到許冠傑，鍾志光在訪問中解釋，阿Sam與黎彼得相識多年且曾緊密合作，感情深厚。他指出，其實在黎彼得過身之後，阿Sam早已撰寫了悼念文字並交予其家屬以表哀思。當得知將會舉辦追思會時，阿Sam雖然因為當日有事無法親身到場，但他仍特意錄製了一段影片，交由大會在追思會上播放，以此方式跨空送別這位昔日戰友。

當被記者問到黎彼得入院時，許冠傑有否聯絡或探望時，鍾志光連聲否認：「無，無，無。」 他解釋，黎彼得出事時情況非常突然，身邊人根本不知道應該或不應該通知哪些朋友。鍾志光指出，當時自己雖然知道黎彼得入院，但只能採取被動的做法；只有像豹哥、羅生、大師姐及湯盈盈等同事主動向他詢問時，他才會如實告知情況。

鍾志光接受訪問。（盧振輝攝）

對於沒有主動聯絡他的人（包括許冠傑），鍾志光直言自己「一個都無講」。他無奈表示，由於無法替黎彼得決定想通知誰或不想通知誰，因此不敢貿然對外發布消息。鍾志光更在訪問中隔空向逝者致歉：「可能都要同阿Peter哥講聲，真係唔好意思。」 此外，對於許冠傑會否出席日後其他的紀念音樂會，鍾志光則表示自己並非主辦單位，相關安排需向主辦方查詢才能作準。