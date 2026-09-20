莊思明雙臂紋心跳圖悼離世父母　大家姐莊思敏留下四個Emoji

大馬拿督莊寶與妻子江玉珠相繼離世，除了令莊家痛失雙親，更意外牽扯出大家姐莊思敏與二妹莊思華（莊思明孖生家姐）的「姊妹決裂」疑雲。正當外界以為莊家三姊妹關係出現裂痕，同在娛樂圈發展的莊思明昨日（19日）在社交平台展示紀念雙親的新紋身，而早前與莊思華爆發隔空罵戰的莊思敏亦火速現身留言送暖。看來在這場家事風波中，莊思敏與莊思明依然感情深厚、站在同一陣線！

莊寶不僅是商人，更是馬來西亞拿督。（IG@jacquelinchng）

莊寶不僅是商人，更是馬來西亞拿督。（IG@jacquelinchng）

（IG@lisa_chng）

莊思明出嫁，母親亦有現身。（IG@lisa_chng）

莊思明紋雙親心跳 莊思敏留言攬攬力撐

痛失雙親的莊思明，在社交平台曬出雙臂內側的新紋身特寫照。只見她的兩隻手腕處，分別紋上了連接著心跳圖案的英文字，藉此將對已故父母的思念永遠烙印在身上。她同時上載了一張戴着Cap帽、雙手交叉抱緊自己的照片，並寫下長文吐露心聲：「3年半前帶著爸爸的名字和心跳返馬來西亞，3年半後帶著媽媽的名字和心跳準備返香港。」

她承諾會堅強生活：「以後每當我感到寂寞和難過的時候我都可以用自己的雙手抱一抱自己，感覺就好像爸爸媽媽在抱著我一樣……我會用我的餘生帶著你們的心跳去多看看這個世界！」帖文一出，近日與莊思華鬧出是非的大家姐莊思敏，隨即無懼風波，火速留言留下三個擁抱及一個愛心Emoji「🫂🫂🫂❤️ 」，以行動力撐妹妹，力證兩人並無隔閡。

莊思明悼念亡母。（IG@lisa_chng）

在兩隻手腕附近，分別紋上了連接著心跳圖案的英文字，藉此將對已故父母的思念永遠烙印在身上。（IG@lisa_chng）

喪禮拍片惹爭議 莊思華發文狙擊大家姐

其實，這場莊家姊妹風波源於母親江玉珠夫人於8月下旬辭世。莊思敏當時在社交平台分享母親大馬喪禮的影片和照片，結果惹來網民炮轟她利用母親喪禮「博流量」。雖然她事後澄清並無在喪禮直播，只是想記錄母親喜愛的花海，並強調母親生前希望子女能互相照顧。不過，這番言論隨即辣㷫同父同母的二妹莊思華。莊思華公開發文疑似暗諷大家姐莊思敏：「媽媽生前最少陪伴和照顧媽媽的就不要在人走後說最多的話。」

分享母親喪禮靈堂影片。（IG@jacquelinchng）

在節目與亡母「通靈」爆喊。（電視截圖 ）

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莊思敏連發雞湯文反擊：有些關係我不要了

面對二妹莊思華的公開狙擊，見慣風浪的莊思敏亦不甘示弱。她早前在社交平台連發多篇「心靈雞湯」疑作大反擊，先是吐露委屈：「有些人不是不懂你的感受，只是習慣了你的退讓」。隨後更狠下決心拋出決絕字句：「有些關係，只要你決定『我不要了』這道題就解了。不是冷漠，是把人生還給自己。」字裡行間充滿了與莊思華決絕割席的意味。如今藉著莊思明的高調悼念，莊思敏主動現身留言送暖，足見大家姐與三妹依然連成一線，懶理與二妹莊思華的恩怨是非！

莊思華不滿姐姐莊思敏在節目上所說的事情。(ig圖片)

莊思華疑暗串家姐莊思敏。(截圖)

莊思敏選了決絕的字句：「有些關係，只要你決定『我不要了』這道題就解了。不是冷漠，是把人生還給自己。」未知是否姊妹感情生變？（IG@jacquelinchng）