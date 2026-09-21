殿堂級天后餐廳歎靚嘢77歲仍擦得　秘婚擁廿物業近3億身家住別墅

現年77歲的徐小鳳（小鳳姐）是香港樂壇殿堂級天后，近年小鳳姐罕有露面，但私下依然活躍於友人聚會和飯局，除了成甘比鈎織店常客，更經張崇德介紹認識結他演奏家劉卓威，又與後輩相約茶聚。早前小鳳姐現身別墅，依然精神飽滿，近日又與朋友食飯，曝光近照。

徐小鳳北京唱《叉燒包》。（資料圖片／梁碧玲攝）

徐小鳳與結他演奏家劉卓威茶聚，親切地手挽手合照，笑容一貫燦爛精神翼翼！（劉卓威IG圖片）

小鳳姐波點絲巾重現經典造型

近日有網民於社交平台分享與徐小鳳的合照。小鳳姐身處餐廳，與女友人同場用餐。小鳳姐一如以往一頭俐落短髮，戴上黑色帽和太陽眼鏡，穿上繡花上衣，打扮精神爽利，再加上經典的波點絲巾，絕對是小鳳姐的標準配置！雖然已經近80歲，但小鳳姐依然打扮精緻，顯得相當貴氣。女友人挽手與小鳳姐合照，大讚小鳳姐：「優雅又Nice」，小鳳姐祝對方工作順利、日日開心，絲毫沒有巨星架子。

發哥和許冠文齊齊錫徐小鳳，場面經典。（網上圖片）

徐小鳳曾與鄭經翰秘婚 被指持20個物業擁近3億

小鳳姐縱橫樂壇多年來私生活極為低調，與弟弟徐雲雄同是歌手。感情生活方面，小鳳姐至90年代被爆出曾與鄭經翰秘婚，兩人在1974年合作舉辦演唱會時結緣，在加拿大註冊結婚，可惜婚姻只維持5年。離婚後小鳳姐保持單身，現時享受退休生活。

而小鳳姐是圈中富婆，投資有道的她早在80年代已涉足樓巿。2018年曾有報道指，她手持20個物業，坐擁近3億，居於沙田百樂別墅，將5個單位打通，設有私家麻雀房、乒乓球室；另在尖沙咀擁個人辦公室、錄音室及儲物房3個單位，在沙田某工廈更有11個單位。當時報道指她多年來都是空置未有租出去，因不想為租務而煩惱，由得單位放着等升值，不計較每月少收幾十萬租金。

徐小鳳精神好好！（小紅書）

現場有人提議小鳳姐唱兩句。（IG圖片）

小鳳姐的眼鏡上有不少閃石，令她更有貴婦的感覺。(小紅書圖片)

小鳳姐抱著小孩合照，臉上掛著微笑，更顯慈祥。(小紅書圖片)

小鳳姐跟甘比學織頸巾。（IG圖片）