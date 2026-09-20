女神2｜人氣靚仔冷氣技工僅獲兩位女神揀中　險不入圍Bob嚇到咆哮

TVB戀綜《女神配對計劃2》今日（20日）播出最新一集，繼續有不少的「求愛勇者」登場，向女神們表白。當中有一位「求愛勇者」冷氣工方智弘（Oscar），他一出場全場女神「心心眼」，除了女神外，背後的「花生團」亦跟着起哄。之前播出花絮時已經見到他的身影，而阿Bob更貼出了與他擁抱的照片，令他有出局之嫌，不少網民大呼可惜。

「求愛勇者」方智弘（Oscar）獲全場女神「心心眼」。(節目截圖)

靚仔方智弘得兩位女神選擇

方智弘形容自己陽光、搞笑，但有點情緒化，他表示自己喜歡姐姐，但不一定是年齡的姐姐，他喜歡的是一位成熟的女生。但當要女神要選擇時，竟然只有兩位女神選他，分別是俞可程及郭珮文，令人大跌眼鏡，因為不夠三位女神選擇就有機會出局。但是背後的「花生團」已經起哄，表示後台可以個位置給方智弘。

靚仔方智弘得兩位女神選擇。(節目截圖)

阿Bob以為方智弘唔入圍嚇到咆哮

只有兩位女神選擇方智弘時，連阿Bob都難掩緊張，最後方智弘選擇俞可程成功過關，令大家可以放下心頭大石，阿Bob亦馬上衝上跟他來一個擁抱，Bob馬上擁著他說：「恭喜你！好開心，嚇死我喇你知唔知啊！我以為你冇咗㗎啦。」當他聽到阮嘉敏表示「以為佢入硬」後，他馬上很生氣：「入咩啫，按啊嘛！以為佢按，嚇死我啊！」結果被女神們笑是阿Bob跟方智弘配對成功。

阿Bob以為方智弘唔入圍嚇到咆哮。(節目截圖)

阿Bob亦馬上衝上跟方智弘來一個擁抱。(節目截圖)

阿Bob仲驚過啲女神。(節目截圖)