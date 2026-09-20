「純愛戰士」鄭健樂連還發文疑反撃崔碧珈：來說是非者便是是非人
撰文：胡凱欣
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現年58歲的「香港先生冠軍」鄭健樂（Rocky）去年因在社交平台高調分享新感情狀態，聲稱與38歲的崔碧珈「戀愛中」。崔碧珈對此極力否認，令二人陷入了一場難以辨別真偽的戀情「羅生門」，結果導致雙方關係決裂。最近，鄭健樂參加TVB的戀愛真人騷《女神配對計劃2》，他在海選中談起與一位年僅26歲的神秘前女友有親密關係，繼而再次觸動崔碧珈神經，雙方隔空開火。
鄭健樂同崔碧珈隔空開火
鄭健樂在節目中大談自己四次戀愛經歷，其中包括該26歲神秘女友。節目播出後，崔碧珈在限時動態中炮轟鄭健樂，指控他為了綜藝效果和流量編造故事，甚至犧牲尊重和尊嚴。面對崔碧珈的激烈回應，鄭健樂也不甘示弱，透過社交平台反擊：「來說是非者，便是是非人。」疑似回應崔碧珈發文。
鄭健樂疑指崔碧珈害人終害己
鄭健樂繼續發布限時動態，當中有一段以素描風格製作的動畫。影片中描繪兩位女孩在蹺蹺板上的互動情景，一位女孩將另一位踢下，結果自己因失去平衡而重摔下來。動畫片尾附上文字：「We make someone fall. Don't forget where you're standing.」意指一種因果報應的哲理，似乎強調「害人終害己」。這段動畫影片迅速引起網民熱議，他疑似直指崔碧珈害人終害己。