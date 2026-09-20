亞運會開幕首播禮阿正妹頭出招　「臥粉」幸福獲贈名古屋特色手信

為迎接四年一度的體壇盛事「第20屆愛知・名古屋亞運會」，HOY媒體網絡於昨日（9月19日）在馬鞍山一商場舉行「HOY媒體網絡轉播『第20屆愛知・名古屋亞運會』開幕首播禮暨全城打氣日」，與全港市民一同見證亞運會揭幕，並為香港運動員打氣。

HOY 亞運主持、評述、項目專家、一眾藝人與歌手林奕匡合照。(公關提供)

HOY亞運主持、評述及項目專家劉健基、葉姵延、何雁詩、陳家豪、張海琳齊齊現身，與現場觀眾分享亞運賽事焦點及港隊備戰情況。活動由敖嘉年及陳欣欣擔任司儀，並邀請多位藝人及歌手出席，包括李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）、江嘉敏、朱智賢、黃美棋、陳宇琛、蘇韻姿及邱晴，歌手林奕匡更即場獻唱亞運主題曲《高空突破》，為港隊打氣。當日亦特設兩大焦點運動示範環節 ，由前港隊劍擊代表柯俊而（柯 Sir）聯同兩位學員即席示範「實戰姿勢」及「弓步」等劍擊攻防技巧，親身拆解得分秘訣。

陳家豪、張海琳以及葉姵延。(公關提供)

同時，現時女子世界排名第18的B-Girl Banan與世界排名第9的 B-Boy C Plus 亦強勢列陣，除了大騷 Toprock 及 Power Moves 等高難度霹靂舞步，更破例上演男女一對一 Battle，將全場氣氛推至頂峰！當日幾位嘉賓分享了對運動盛事的期待與日常趣事。阿正表示自己很久以前也有做運動的習慣，並有留意劍擊與划艇項目；而 Phil 則高度期待劍擊賽事，平時亦喜愛觀看田徑短跑和跳高。他還分享了與Ryan 合唱《高空突破》時需特地調較咪高峰高度的幕後趣事，並提到這首歌正正能帶出克服困難的正能量。另一方面，劉健基（基哥）透露自己除了鍾情足球外，亦有觀賞近年新興的板式網球（Padel）。

B-Girl Banan 與 B-Boy C Plus表演。(公關提供)

向來緊貼體壇動態的基哥，除了繼續在 HOY 為觀眾帶來專業的賽事評述外，亦希望未來能將更多具潛力的新興運動推介給香港觀眾。而第二天需開早更的何雁詩，則私心強烈推介大家觀看網球賽事，齊齊撐本地球星黃澤林。

劉健基。(公關提供)

《臥底旅行團》阿正妹頭同「臥粉」玩遊戲 送出名古屋親購手信 為迎接名古屋亞運，HOY皇牌旅遊節目《臥底旅行團》更強勢推出《臥底旅行團之臨時任務》特別篇！現場有70位幸運「臥粉」齊睇開幕禮為香港運動員打氣。阿正與妹頭更發揮「臥底」精神，邀請多位「臥粉」玩遊戲。阿正與妹頭更非常有心，特別在早前赴日本名古屋拍攝期間，精心挑選咗一大堆名古屋特色手信，於現場送給各位「臥粉」以感謝大家一直以來的支持！

李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）以及一眾臥粉合照。(公關提供)

大合照。(公關提供)

葉姵延。(公關提供)

HOY 亞運主持、評述及項目專家與一眾藝人齊齊現身新港城。(公關提供)

陳欣欣、敖嘉年 嘉賓：陳世豪、張海琳、葉姵延。(公關提供)

蘇韻姿。(公關提供)

柯俊而。(公關提供)

陳宇琛。(公關提供)