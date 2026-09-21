COLLAR專訪｜劇透絕密洋蔥手寫信內容　Candy一句令Day淚流成河

「我聽過一句說話，人嘅第一次長大，就係意識到自己唔係世界嘅中心嗰一下。」Ivy（蘇雅琳）的一句話，是不少人的成長寫照。在COLLAR剛剛推出新專輯《PERSONA》，撇除手到拿來的女團跳唱快歌，聽第一次時反而先被《初級成人禮》及《(almost)perfect girl》動容，因為正正道出令人共鳴的成長之苦。

從初級大人進化成高級大人的過程中，我們可能會開始逼自己體面地面對傷痛，同時在跌撞中意識自己渺小，甚至會坦然明白自己一點也不完美。不過如歌詞所講：「I'm not a perfect girl，明白終點總會到才緊要。」人無完人又如何呢？重要是我們相信自己在有限的條件下正慢慢地向前走，而且永遠並非一個人，就像COLLAR一樣。

今次拍MV時，七位被要求匿名寫信給另一位成員，結果幾乎全員都哭了，就連平時最難喊的許軼（Day）都說：「Candy問咗我一句嘢，跟住我已經喊到淚流成河……」訪問中Candy都不禁鼻子一酸眼紅紅，自言寫信前翻看了一次二人四年來對話；而Day亦劇透自己寫給沈貞巧（Gao）的四頁信：「我話希望你可以唔使被迫長大，希望你永遠都做快樂小狗沈貞巧。」陳泳伽（Winka）也非常感謝Gao，指對方永遠都是令人安心的「太陽」，並剖白這幾年成為初級大人、逐漸收埋自己的心聲：「呢一份最原始嘅嗰一種成長轉捩點，其實應該留返比最珍貴嘅人去睇，我覺得童真應該係永不滅嘅，但係佢比邊個人睇、喺咩時候展現出嚟，我覺得都係好講場合。」如果還想知道其他成員的絕密信件內容，記得要看下去！



服裝：Zara

形象：Cedric Cheung

助理：Barbie Fong

化妝：Cathy、Janice、Jenny、Kayan、Sze Yiu @powderclub_hk

髮型：Taurus lee、Yan Lee、Crystal Chan、Hazel Yeung

COLLAR接受《01娛樂》專訪。（葉志明攝）

《PERSONA》即人格面具 《淚光》打頭陣揭開Come back序幕

談到專輯名稱，隊長Gao解釋《PERSONA》意思是「人格面具」，指我們在不同場合、情況、階段下，都會有不同面向：「例如我哋今日係COLLAR嘅成員，返到屋企我哋係人哋個女，然後可能我係狗狗嘅主人，有唔同嘅角色，亦都代表我哋依隻碟入面嘅每一首歌，其實都係講緊我哋人生入面嘅唔同狀態同面向。」

談到專輯名稱，隊長Gao解釋《PERSONA》意思是「人格面具」，指我們在不同場合、情況、階段下，都會有不同面向。（葉志明攝）

今次專輯由預告到一整輪宣傳，密集式連推首歌，攻勢令人聯想到韓國女團Come back。聽到這個形容，Marf即高呼：「嘩！你咁講就好喇！」她坦言七人準備約半年才再出動，團隊與成員都希望營造Come back的儀式感。首支派台歌沒有先以跳唱作主打，反而選了《淚光》，籌備時亦曾引起爭議，Marf卻認為是最好的安排：「因為《淚光》依首歌，佢好有趣，佢脆弱同埋有啲柔情得嚟，帶點女人味同埋帶點力量，就係有種我哋嘅真摯排頭，為大家啟航呢個《PERSONA》嘅章節。」她更歡迎樂迷順序、打散甚至倒轉聽一次，因為碟內歌曲無論在甚麼時候、以什麼配搭聽，都有不同味道。

今次專輯由預告到一整輪宣傳，密集式連推首歌，攻勢令人聯想到韓國女團Come back。

Marf透露首支派台歌沒有先以跳唱作主打，反而選了《淚光》，籌備時亦曾引起爭議，但她卻認為是最好的安排，又歡迎樂迷順序、打散甚至倒轉聽一次，因為碟內歌曲無論在甚麼時候、以什麼配搭聽，都有不同味道。（葉志明攝）

以番茄主題貫穿整張大碟 芯駖大讚是神來之筆

早在第一個MV《淚光》推出時，粉絲已留意到「番茄」的出現，再睇《SKSKZAZA》、《刺客鬥死黨》、《初級成人禮》等MV，甚至會發現每個MV皆以「番茄」這主題貫穿，芯駖揭開今次視覺主題的由來，團隊最初其實想以貓做主題，初稿以至每首歌的大概編排都已想好，無奈發現有人採用過，導演於是在非常趕急的情況下改用番茄。這個臨時決定，在芯駖眼中反而是「神來之筆」，多了一份哲學意味。

早在第一個MV《淚光》推出時，粉絲已留意到「番茄」的出現，再睇《SKSKZAZA》、《刺客鬥死黨》、《初級成人禮》等MV，甚至會發現每個MV皆以「番茄」這主題貫穿。（MV截圖）

大家會怎樣去形容番茄呢？芯駖先說：「佢本身係一個食材，好適合用喺唔同嘅用法，例如醬汁、夾三文治、炒蛋，中式又得，西式又得，英式又得，跟住佢亦好有營養，一年四季都用到，好似我哋咁樣，我哋係一個番茄，擺落邊一度你都會taste到個番茄，有一浸COLLAR嘅味道，去到邊度都唔能夠ignore呢一種味。」

芯駖：「番茄本身係一個食材，好適合用喺唔同嘅用法，例如醬汁、夾三文治、炒蛋，中式又得，西式又得，英式又得……我哋係一個番茄，擺落邊一度你都會taste到個番茄，有一浸COLLAR嘅味道，去到邊度都唔能夠ignore呢一種味。」（葉志明攝）

訪問秒變「番茄主題作文大賽」 Candy註解全員拍爛手掌

《初級成人禮》MV提到：「我們一次又一次改變形狀，即使被壓扁，我們依然是番茄，只是被壓成了另一種樣子。」問到這對她們來說又是否有特別意思，想不到就令訪問瞬間變成「番茄主題作文大賽」，Ivy形容：「番茄好似好腍咁樣好容易爛，皮薄，一壓又爛晒，好多汁，但係我覺得呢個都係番茄堅韌嘅位，佢生生地嗰陣好似都實實地，而且未踩爛之前都脹卜卜⋯⋯」此時隊友竟然都想搶咪答，芯駖補充指番茄外表看似脆弱，MV中她更要被番茄跣倒後再有型登場；然而番茄的強韌並不在外形，而是能讓人吸收它的營養。

《初級成人禮》MV提到：「我們一次又一次改變形狀，即使被壓扁，我們依然是番茄，只是被壓成了另一種樣子。」問到這對她們來說又是否有特別意思，想不到就令訪問瞬間變成「番茄主題作文大賽」。

眾人愈說愈起勁，Marf笑指番茄還可以敷面，Ivy補充它很容易種，Marf隨即接道：「好似我哋咁好易養。」連平時訪問不多話的阿Day亦躍躍舉手說：「同埋，即使被壓爛咗，佢都仲可以做番茄醬或者番茄汁，都係好有營養嘅！」最後Candy靈機一觸：「我諗到，因為番茄掉轉讀都係Tomato！即係好似我哋咁，你點睇，我哋嘅本質都係唔變㗎！」一句話獲全員拍爛手掌！

Candy靈機一觸：「我諗到，因為番茄掉轉讀都係Tomato！即係好似我哋咁，你點睇，我哋嘅本質都係唔變㗎！」一句話獲全員拍爛手掌！（葉志明攝）

成長是把門鎖上 芯駖：唔關年齡事，係心態

《初級成人禮》唱到成長是慢慢把自己的門關上，芯駖笑稱要唱這首歌時「有啲Sam hui（心虛）」，暗指自己因為年齡，不知道自己是否仍算初級大人：「我都唔知係咩級好，有啲尷尬嘅，但係我唱呢首歌先發現，其實唔係關年齡事，係心態！有啲人好早已經好成熟，已經係中級成人咗。」同樣地，也有一些人即使過了某個歲數，心態上仍是高級兒童。

不過芯駖很喜歡這首歌，以輕快旋律承載偏傷感的歌詞。甄敏延填的歌詞提到：「努力過 努力過 努力無結果 烏托邦 怎會一瞬崩塌壓倒我」、「初級成人有努力 偏偏不如我想的 中西史書騙我話 運 未駕馭勞力」成長少不免是經歷過失望，即使努力過，結果也未必如自己所想；若只聽旋律不細聽歌詞，未必察覺它正在談論如此嚴肅的話題，芯駖卻認為這編曲反而令歌曲再提升一個層次。

《初級成人禮》唱到成長是慢慢把自己的門關上，芯駖笑稱要唱這首歌時「有啲Sam hui（心虛）」，暗指自己因為年齡，不知道自己是否仍算初級大人：「我都唔知係咩級好，有啲尷尬嘅，但係我唱呢首歌先發現，其實唔係關年齡事，係心態！有啲人好早已經好成熟，已經係中級成人咗。」

初級成人日常 Ivy：人第一次長大係意識自己並非世界中心

說到各自變成「初級成人」的時刻，Ivy想起一句說話：「人第一次長大，就是意識到自己並非世界中心的一刻。」芯駖打趣說：「所以有啲人永遠都唔會長大。」Ivy則認為，有些人一直像大細路，或許正因仍未意識到這件事：「但發現咗呢樣嘢之後就會發覺自己越嚟越渺小。」

說到各自變成「初級成人」的時刻，Ivy想起一句說話：「人第一次長大，就是意識到自己並非世界中心的一刻。」（葉志明攝）

她以買不到想吃的燒賣、走路時被人撠到為例，腦中可能隨即冒出「點解我今日咁唔好運？」、「我係咪好渣？」、「我係咪好廢？」等問題，Ivy形容：「我覺得呢個係初級成人啱啱出社會之後面對嘅煩惱，而呢種感覺唔係嗰種返到屋企喊晒要向人訴苦，因為都係好小事，我今日買唔到燒賣，我喊嘅話會好奇怪；而呢種淡淡然又講唔出口，唯有一笑置之嘅就係呢一首歌嘅嘢。」Marf認為，人要容許自己成為一個初級成人；她坦言試過因叉電線插不中準而生氣落淚，腳趾尾踢到門時，更會「嬲到傻」，這正好印證，成長的狼狽未必來自大事，有時只是那些不值得大哭、卻又實在令人難受透頂的瞬間。

Ivy形容：「我覺得呢個係初級成人啱啱出社會之後面對嘅煩惱，而呢種感覺唔係嗰種返到屋企喊晒要向人訴苦，因為都係好小事，我今日買唔到燒賣，我喊嘅話會好奇怪；而呢種淡淡然又講唔出口，唯有一笑置之嘅就係呢一首歌嘅嘢。」（葉志明攝）

絕密手寫信剖白心聲 Ivy投訴：點解公開我嗰封

《(almost) perfect girl》MV中，七位互相寫信給隊友，規則是事前獲告知要寫信給哪位，而收信人並不知道執筆者身分。被問可有機會對粉絲公開信中內容，她們就提出，若每個MV達200萬觀看次數便公開一封，Gao和芯駖強調信件藏有許多秘密，因為導演事前講明不會公開，她們才連平時不會說出口的心底話都寫出來，不過偏偏Ivy的信件有部分在MV已曝光，令她忍不住「投訴」：「我真係要投訴導演，點解公開我嗰封？」由於MV中有部份字眼被打格，網民推測是粗口，Gao即取笑：「公開你啲粗口字。」

Gao和芯駖強調信件藏有許多秘密，因為導演事前講明不會公開，她們才連平時不會說出口的心底話都寫出來，不過Ivy「投訴」信件有部分在MV已曝光：「我真係要投訴導演，點解公開我嗰封？」由於MV中有部份字眼被打格，網民推測是粗口，Gao即取笑：「公開你啲粗口字。」（葉志明攝）

芯駖收到的是Winka的信，她一看便哭，因為二人的經歷以至家庭背景都有相似之處，彼此真正理解對方當刻的感受，「我一睇到就覺得，係呀，其實唔係淨係你覺得，我自己都覺得！我哋係好synchronize囉喺呢度，而我哋大家好知道，有時唔想自己咁樣樣，但係又唔知自己點解會咁樣樣，嗰種無力感，我好感觸囉喺嗰度。」

芯駖收到的是Winka的信，她一看便哭，因為二人的經歷以至家庭背景都有相似之處，彼此真正理解對方當刻的感受：「我哋大家好知道，有時唔想自己咁樣樣，但係又唔知自己點解會咁樣樣，嗰種無力感。」

Gao一句刺中Winka痛處 坦言入行後慢慢收起內心一面

Winka則收到Gao的信，她形容：「佢用咗好多好勁嘅文采，好似睇緊書咁樣，但係我覺得佢入面最令我感動嘅一句，就係話『你咁多嘅改變都係為咗令自己睇落去冇咁狼狽』。」這句話令她想起自己初入行時「bilibala」很多話、很赤裸地掏出自己內心，到後來卻逐漸想把這一部分收起來，她解釋：「唔係話我特登唔講，而係我覺得開心唔開心好似唔需要全世界都知，我覺得可能有時候自己小朋友嘅一面……啱啱話初級成人，我覺得有時候呢一份最原始嘅嗰一種成長轉捩點，其實應該留返比最珍貴嘅人去睇，而我覺得童真應該係永不滅嘅，但係佢畀邊個人睇、喺咩時候展現出嚟，我覺得都係好講場合囉。」

Winka則收到Gao的信，她形容：「佢用咗好多好勁嘅文采，好似睇緊書咁樣，但係我覺得佢入面最令我感動嘅一句，就係話『你咁多嘅改變都係為咗令自己睇落去冇咁狼狽』。」

Winka想起自己初入行時「bilibala」很多話、很赤裸地掏出自己內心，到後來卻逐漸想把這一部分收起來，她解釋：「唔係話我特登唔講，而係我覺得開心唔開心好似唔需要全世界都知。」（葉志明攝）

Winka說Gao真的很了解她，信中一開始稱她「BB」，她已立即知道對方是在跟自己說話。她又說：「Gao Gao係我哋團入面嘅太陽嚟，你同佢講任何嘅心事又好，你係會好安心，而我覺得我嘅性格係真係本身係一個乜都好想講嘅人，去到而家我好多謝佢哋陪住我行到而家，我都會好珍惜咁樣嘅相處。」也正因如此，整張專輯中她最喜歡的正是《(almost) perfect girl》，並以一句「我哋唔需要好完美」作結。

Gao Gao受團員歡迎，獲封為COLLAR中的「太陽」及「快樂小狗」。（葉志明攝）

Day願Gao永遠做快樂小狗 自覺信件寫得好：我自己都感動咗

Day急不及待舉手分享自己寫了很多頁信給Gao，她寫道：「希望你可以唔使被迫長大，希望你永遠都做快樂小狗沈貞巧，跟住我就覺得……」Ivy問：「覺得自己寫得好好？」Day帶點害羞說：「係呀！我自己都感動咗，我喊咗出嚟。」

Day急不及待舉手分享自己寫了很多頁信給Gao，她寫道：「希望你可以唔使被迫長大，希望你永遠都做快樂小狗沈貞巧，跟住我就覺得……」Ivy問：「覺得自己寫得好好？」Day帶點害羞說：「係呀！我自己都感動咗，我喊咗出嚟。」（葉志明攝）

收信的Gao坦言自己同樣有落淚，不過Day在前文作了很多鋪排，令她感覺對方很想把自己弄哭；到信中出現「你估吓我係邊個？」時，她又立即笑了。Gao形容：「我嘅眼淚係夾雜住對你嘅笑，同埋我覺得你好cute，同埋我好多謝你睇到我係一個快樂小狗，你都treat我係一個快樂小狗，咁我就好開心。」

Candy寫信的對象則是Day，她自豪地說：「我係成功令佢喊，許軼寫咗四頁紙，但係阿Gao都只係淚光，但係我竟然令到最難喊嘅許軼流淚！我寫咗三段。」（葉志明攝）

Candy提到四年前一句說話 成功讓Day淚流成河

Candy收到的是Ivy的信，眾人又笑稱是「Ivy粗口信」，Candy已記不起被打格的一格是什麼，但記得Ivy並沒有寫得很煽情，不過由於兩人從《全民造星IV》走到COLLAR，經歷與正在面對的困難、掙扎都有點相似，文字一出，共鳴自然更大，也帶來彼此明白的感覺。

Candy收到的是Ivy的信，由於當中有被打格，眾人笑稱是「Ivy粗口信」

Candy寫信的對象則是Day，她自豪地說：「我係成功令佢喊，許軼寫咗四頁紙，但係阿Gao都只係淚光，但係我竟然令到最難喊嘅許軼流淚！我寫咗三段。」Day回應：「你真係好勁，我記得你係頭幾句已經寫咗一句……我諗係我出道冇耐，因為嗰時我哋都的確係同組得最多、經常傾偈、最friend，佢講咗一句我嗰陣時講嘅一句嘢，跟住佢就問我，『唔知你而家仲有冇呢個煩惱呢？』跟住我已經喊到淚流成河，因為佢記得我咁多年前講嘅一句嘢。」當Candy從Day口中聽到這句話，她亦不禁在受訪時眼濕濕及鼻酸。

Candy寫信的對象則是Day，她自豪地說：「我係成功令佢喊，許軼寫咗四頁紙，但係阿Gao都只係淚光，但係我竟然令到最難喊嘅許軼流淚！我寫咗三段。」

Day因為Candy提起她出道初期的一句話而淚流成河。（葉志明攝）

Day續說那是只屬於二人的小秘密，而自己現在已很少把那些事告訴別人，只有Candy知道，所以信的第一句已足以令她淚崩。Candy再透露：「我覺得佢而家應該冇呢個煩惱，但係我諗返起嗰一個moment，因為我寫個封信嘅時候我真係睇返我哋啲對話紀錄，然後我就睇到呢一句，我自己睇返嘅時候，我就覺得點解嗰陣佢會咁樣諗，佢咁樣同我講嘅時候，我諗住呼應返喺四年後，問返佢呢句說話。」

Day續說信中內容是只屬於二人的小秘密，而自己現在已很少把那些事告訴別人，只有Candy知道。（葉志明攝）

Candy再透露：「我寫個封信嘅時候我真係睇返我哋啲對話紀錄，然後我就睇到呢一句，我自己睇返嘅時候，我就覺得點解嗰陣佢會咁樣諗，佢咁樣同我講嘅時候，我諗住呼應返喺四年後，問返佢呢句說話。」（葉志明攝）

Marf指宣傳期更了解隊友更有團魂 欣慰聽到三位成員想法

寫信剖白心聲，再推出第二張專輯，問七人的團魂可有變得更強？Marf直言，令團魂大大增強的，反而是連日來的宣傳。她指今次所有工作都很趕，儘管她們一向習慣急速運作，但許多事情仍要到執行一刻，甚至成品推出後，才知道完整的來龍去脈；大家根本未有時間好好消化，只能各自思考。

COLLAR團魂越來越強！（葉志明攝）

直至進入宣傳期，七人才透過訪問與遊戲，聽到大家對整個團、每首歌、每段進程與各自感受的看法，Marf表示：「每年都會經歷一次呢一個宣傳期，有一種原來大家都有咁多諗法，同埋唔單止聽到大家嘅諗法，透過大家玩遊戲，聽到大家對成個團每一首歌嘅諗法，每個我哋嘅進程、每一個人嘅小小感受，同埋係冇聽過大家講呢樣嘢，每一次每一個人講嘅時候，大家好多時都會好專心咁聆聽，我自己都幾深感受，就係例如我好多時候聽到Candy、Day、Ivy講好多嘢嘅時候，我都會有一種欣慰，覺得『哎呀！佢哋竟然係咁諗㗎！』會有種⋯⋯原來佢哋思考咗咁多嘢，或者佢哋都終於出咗嚟啦嗰個佢哋！」故此對她而言，今次宣傳不只是把專輯介紹給外界，也讓七人再理解彼此多一點。

Marf表示宣傳期不停做訪問，更能了解成員想法：「每一次每一個人講嘅時候，大家好多時都會好專心咁聆聽，我自己都幾深感受，就係例如我好多時候聽到Candy、Day、Ivy講好多嘢嘅時候，我都會有一種欣慰，覺得『哎呀！佢哋竟然係咁諗㗎！』會有種⋯⋯原來佢哋思考咗咁多嘢，或者佢哋都終於出咗嚟啦嗰個佢哋！」（葉志明攝）

Gao準備解鎖個人單曲 笑言：好似揀老公咁揀歌

最後，講到其中六位成員都已相繼推出Solo作品，外界都很好奇最後一位Gao何時解鎖個人單曲，她先開玩笑回答：「付費先」，再以《PERSONA》銷情及MV觀看次數作條件，笑言若數字繼續上升，便會考慮是否推出。玩笑過後，她亦認真確認：「會出嘅，而家努力安排中，揀歌好似揀老公咁揀，一齊揀，佢哋都俾咗好多意見我。」

提到互相分享，Gao特別想起新碟由由她與Ivy共同填詞的《流浪足印》，Ivy今年推出了兩首單曲，她形容與Ivy一起寫歌時，自己像個「好小鳥依人、好安心嘅小女友」，而對方就替她開拓不少眼界：「你俾咗好多眼界我呀喺呢一方面，你話俾我聽可以咁樣咁樣做喎，可以點樣喎，我就係咁樣拋出嚟俾你，你又同我一齊去drill件事，我覺得呢個合作好好，呢個就係COLLAR，yeah！」

六位成員都已相繼推出Solo作品，外界都很好奇最後一位Gao何時解鎖個人單曲，她說：「會出嘅，而家努力安排中，揀歌好似揀老公咁揀，一齊揀，佢哋都俾咗好多意見我。」（葉志明攝）

出道五年從未質疑解散 有限資源反而逼出更多創意

COLLAR出道五年，當然也走過不少風波，外界曾猜測她們會否拆夥、解散，講到如今內心會否比以前踏實或安定，Ivy卻斬釘截鐵表示：「我哋冇質疑過呢樣嘢，冇唔定過，反而一直心諗大家點解覺得會咁樣？好奇怪，我覺得我哋七個一直以來都好定。」Marf認同之餘，卻有另一種理解：「但係又冇定晒，但係我覺得呢種不定嘅感覺係要存在，因為淨係一種小小嘅不安全感先會令你更加珍惜同埋刺激。」

COLLAR出道五年，當然也走過不少風波，外界曾猜測她們會否拆夥、解散，講到如今內心會否比以前踏實或安定，Ivy卻斬釘截鐵表示：「我哋冇質疑過呢樣嘢，冇唔定過，反而一直心諗大家點解覺得會咁樣？好奇怪，我覺得我哋七個一直以來都好定。」（葉志明攝）

Marf認為內心不需完全安定：「但係又冇定晒，但係我覺得呢種不定嘅感覺係要存在，因為淨係一種小小嘅不安全感先會令你更加珍惜同埋刺激。」（葉志明攝）

芯駖則認為，與其說終於安定，不如說她們更了解現實，亦因此發揮更多小創意。在香港推出一首歌已不容易，何況是一張專輯，而且不是一個人，而是七人共同完成一個女團項目，她深深明白機會得來不易，也接受在有限資源下，COLLAR不能直接與世界級製作比較，不過她信心滿滿地說：「我哋接受咗個現實，就係我哋唔可以同一啲世界級嘅嘢去比，因為你唔會夠嗰個資源去做，但係我哋都做得唔差喎！咁我覺得已經係一個好好嘅……理解咗成個運作，係一個開始，但係當然我哋都希望係越嚟越多，一定唔會嫌多㗎嘛，同埋係一個好健康嘅生態嚟。」

芯駖在出道五年後更了解現實，亦因此發揮更多小創意：「我哋唔可以同一啲世界級嘅嘢去比，因為你唔會夠嗰個資源去做，但係我哋都做得唔差喎！」（葉志明攝）

《（almost）perfect girl》最後一句歌詞說到：「仍然是會 繼續相信 徐徐成長 自有分曉 Almost perfect.」COLLAR未必是最完美的女團、最高級的大人，但坦然接受自己的不完美，努力盡做，一直陪伴彼此徐徐成長，不也很好嗎？「Perfect」從來沒有既定標準，至少此刻的COLLAR，已越來越接近她們想成為的模樣。