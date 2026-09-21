女神2｜「港版木村」係足球員仲月入10萬攻陷何沛珈：佢好優質

TVB節目《女神配對計劃2》在面試階段中迎來了一個特別的參賽者，這個36歲的劉梓堅，他不僅是甲組足球員，還是一名成功的地產經紀，每月收入高達10萬元。這位黃金單身漢一出場便成為焦點，不僅因為他亮眼的外表，更因為他真誠地揭示自己的一些小缺點，例如：喜歡吸煙、飲酒及講粗口，毫不掩飾地展現了自己最真實的一面。

劉梓堅被指似木村拓哉。（公關提供）

劉梓堅成功攻陷何沛珈

劉梓堅昨日（20日）現身節目，面對著女神們的質問，他都一一化解。即使女神們讓他在自己與足球中選擇，他都迎刃而解：「一個係運動，一個係人，唔使咁樣揀嘅。」而被問到如果女朋友喜歡的球隊是自己最討厭時，他即表示：「絕對冇問題嘅，我覺得每個人都有自己鍾意嘅嘢㗎嘛，我唔鍾意嗰隊波，但我唔係唔鍾意我女朋友嘛。」最後他獲得四位女神欣賞投了票，而他心儀的何沛珈亦有選擇了他。何沛珈更點評他：「我覺得佢好優質，三觀好正，係一個好有potential（潛力）嘅對象。」

何沛珈點評劉梓堅好優質。(節目截圖)

劉梓堅被指樣貌極像日本著名男星木村拓哉。(節目截圖)

劉梓堅心儀的何沛珈亦有選擇了他。(節目截圖)

劉梓堅被指似木村拓哉

由於劉梓堅的亮白兔仔牙與迷人大眼睛，被指樣貌極像日本著名男星木村拓哉，甚至有評審表示他外貌近似歌手洪嘉豪。劉梓堅任職東昇體育會甲組球員，同時兼任地產經紀，他直言旺季時每月可賺取10萬元，顯見他的事業相當成功。在感情方面，他坦承過去曾有六次戀愛經歷，顯示他並不介意分享自己的過去。

劉梓堅的亮白兔仔牙與迷人大眼睛。(IG@kintszlau)

劉梓堅被指樣貌極像日本著名男星木村拓哉。(IG@kintszlau)