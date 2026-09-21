女神2｜「純愛戰士」鄭健樂出場女神呆晒　求愛失敗認為是年齡差

現年58歲的「香港先生冠軍」鄭健樂（Rocky）昨日（20日）現身TVB節目《女神配對計劃2》做「求愛勇者」，在節目上他坦言之前的緋聞對他工作有影響，可惜最後仍然不獲女神們的歡心，敗走收場。

鄭健樂在節目上坦言之前的緋聞對他工作有影響。(節目截圖)

鄭健樂出場所有女神都呆了

鄭健樂一出場時，在場的所有女神都呆了，露出尷尬而又不失禮的微笑。阿Bob亦坦言他之前有點花邊新聞，他問鄭健樂：「處理好晒未啊？」鄭健樂爽快地表示：「處理好晒！學識要保護自己，即係唔好咁多嘢公開。」立即被阿Bob反駁：「梗係啦，傻傻地㗎你真係！」鄭健樂笑言：「咁樣公開係一個意外嚟，因為最近嗰個戀情對我嘅健身事業有影響，image有影響！potential client（潛在客戶）會卻步，我相信好多觀眾嘅眼睛係雪亮嘅，不過佢哋冇講嘢嘅。」他希望透過節目讓觀眾可以認識他更多。

所有女神露出尷尬而又不失禮的微笑。(節目截圖)

「花生團」覺得鄭健樂單純

當鄭健樂說完自己的目的後，背後的「花生團」卻不太看好，鄧凱文指：「我覺得佢個人係心地善良嘅！」而劉倬昕亦認同鄧凱文：「佢係真係單純嘅。」但鄧依婷則指：「但58歲仲咁單純啊？」顯然不太認同。

「花生團」覺得鄭健樂單純。(節目截圖)

鄭健樂求愛失敗

鄭健樂被問到面對年齡差有沒有問題，他表示：「我係唔會考慮年紀，因為對方會諗年紀，對我嚟講，你細過我點會諗啫？」他更指上一個緋聞女友比他年輕21年，所以年齡絕對不是他會想的部分。雖然鄭健樂對參加節目充滿期待，可惜最後沒有女神選擇他，他結果還是要出局。