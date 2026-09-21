女神2｜「翻版Jeremy」跨台做求愛勇者　多次忘詞即望阿Bob求救

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨日（20日）播出一集可以說得上是充滿精英，當中「求愛勇者」劉宏偉再次現身節目，他表示自己是健身教練，月入達20,000至30,000元。劉宏偉一出場再次挑戰陳奕迅的歌曲，他今次唱出《K歌之王》，但唱完兩句後便忘詞望向阿Bob，要阿Bob提示才可以繼續唱下去。

劉宏偉一出場再次挑戰陳奕迅的歌曲。(節目截圖)

劉宏偉一忘記就望向阿Bob。(節目截圖)

劉宏偉忘詞即望阿Bob求救

可惜再多唱兩句後，劉宏偉又再次忘詞望向阿Bob，今次他終於生氣了：「喂啊！上次又唔記得，今次又唔記得，幾時先記得晒啊？」劉宏偉笑著說：「唱多幾次就記得㗎啦！」雖然他不斷忘詞，但在座的女神已經捧腹大笑。最後他獲得何沛珈的歡心，成功配對可以留下，阿Bob亦馬上大喊：「我以為你玩完啊，大佬！」

劉宏偉忘詞即望阿Bob求救。(節目截圖)

阿Bob唱到嬲。(節目截圖)

在座的女神已經捧腹大笑。(節目截圖)

劉宏偉參加《全民造星5》時指是「翻版Jeremy」

劉宏偉過往曾參加ViuTV的選秀節目《全民造星5》，他挑戰陳奕迅的歌曲，卻未能進入下一輪。當時他以「翻版Jeremy」之姿曾經努力拼搏舞台。如今他轉戰TVB戀愛真人騷，爭奪何沛珈及郭珮文等女神的芳心，再度喚起公眾對他的關注。不少網民對他的臂力讚嘆不已，同時也熱議他在節目中的表現，一些留言還打趣地提到林盛斌或許最容易被攻陷。即使過去曾因唱功不佳受批評，劉宏偉勇於跨平台追求夢想的勇氣仍然獲得不少人的支持和讚賞。

劉宏偉參加《全民造星5》時指是「翻版Jeremy」。