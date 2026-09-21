專訪｜周志康、莫家淦及姚兵歲月藏起歌手夢　入行十數載重燃初心

在香港娛樂圈這個修羅場裏，追夢從來沒有年齡限制，卻極度考驗耐力與心態。TVB歌唱選秀節目《中年好聲音》今屆終於迎來「藝人賽道」，讓一班在電視台打滾多年、平日多以主持或演員身份示人的熟面孔，重新站上純粹的音樂舞台。今次《香港01》邀請到其中三位參賽藝人，周志康、莫家淦及姚兵，坐下來靜心暢談。由十多年前參賽的青澀衝勁，到如今步入中年面對強敵的「佛系」心態；由談及譚詠麟的一句話點醒，再到即將迎來的演唱會體能與跳舞考驗，三位男士吐露了許多入行多年的心路歷程與真實掙扎。

三位參賽藝人周志康、莫家淦及姚兵重踏追夢路。(胡凱欣 攝)

被歲月藏起歌手夢 入行十數載的初心召喚

很多觀眾認識周志康與莫家淦，或許是因為各類主持節目或電視劇中的角色。但很少人知道，他們心中最深處的那個位置，始終留給了音樂。「我其實讀書嘅時候，我最初度參與嘅啲比賽就係歌唱比賽嗰陣時係中一、二開始。」莫家淦回憶道，當年家人曾問過他一個問題：「如果畀你揀，你入到呢個娛樂圈，你想做拍戲定係唱歌啊？」當時他毫不猶豫選擇了唱歌。然而命運總是充滿巧合，入行後他被安排做主持、拍劇，一做就是十多年，幕前真正公開唱歌的機會屈指可數：「去到四十零歲終於有機會做翻喇喎，所以嗰個感覺都幾奇妙嘅。」

莫家淦年少時都有參加歌唱比賽。(胡凱欣 攝)

同場的周志康，早在19歲那年便因參加《超級巨聲》而入行。「當年嘅自己喺參加之前我都唔知係電視節目嚟嘅，係朋友叫我玩，話有個比賽玩啦！之後參加完，吓！要上場唱歌？吓！要去TVB？」如今36歲的他，已在圈中歷練十多年。今次重返歌唱比賽舞台，他坦言找到了一種久違的「活著的感覺」：「一開始就覺得綜藝節目玩下啦，去到真係上咗台參加嘅時候，就將我對音樂嘅嗰種執著，我覺得再大大力咁潑行咗個火。因為以前嘅自己就可能係喜歡，但係可能工作關係會令到自己擺低咗，而今次就係潑行咗個火，變咗係熱愛。」他坦言每一次唱歌時都帶著緊張的心情：「嗰種活著嘅感覺係，哇！好滿足啊！我每次唱嘅時候，唱前或後都有好多嘅成功感，就覺得自己做到啦，自己想演嘅嘢表達到啦。儘管分數未必係最如意，但係每一次唱都係，我又做到啦！咁但係好快又開始下場啦，咁呢個時間就係十個月不斷咁樣輪迴去做。」

周志康已在圈中歷練十多年。(胡凱欣 攝)

至於曾於十多年前參加《星夢傳奇》並勇奪第四名佳績的姚兵，早年因為疫情，所以他將工作重心轉移至內地，甚至與TVB一度斷了聯絡，連有《中年好聲音》這個節目都不知道。直到他收到公司電話通知，還特意上網查閱資料，發現節目風靡全城，便二話不說毅然返港試音。「因為都係十幾年未唱歌，因為我睇咗上幾屆都好唱得呢啲人，所以話都個心係好忐忑。」

姚兵同TVB一度斷了聯絡。(胡凱欣 攝)

從「目中無人」到「自知渺小」 勝負欲的微妙轉變

十幾二十歲時參加比賽，與三四十歲時再踏征途，最大的改變莫過於心態。姚兵笑言，二十多歲時年輕氣盛，覺得自己無所不能，甚至帶點「目中無人」的傲氣：「係好勁嘅自己，以前係孫楠，我哋係嗰個最高key嗰個男歌手啊，加多一個Key上去！」他打趣說，經過歲月的洗禮，現在的心態已經變得非常「佛系」與「和平」：「因為呢條路你愈行就係覺得自己好多嘢全部唔識啊，係唔識呢啲音調音樂個節奏呢啲嘢。因為你識咗愈多嘢之後，你覺得好多嘢你全部係唔知嘅。同埋今次參加比賽好多製作人係最勁嘅，所以我都係一個學習嘅心態。」

姚兵以前「目中無人」，但現在只剩下「佛系」。(胡凱欣 攝)

莫家淦分享道，一開始未見到其他選手時，曾盲目地給自己設定了「20強」的目標，但當現場聽到其他對手的實力後，頓覺強中更有強中手。「最尾能夠十六止步，我都覺得係真係好滿意，好滿足！咁所以就完全冇話後悔嘅，即係我哋得到嘅嘢絕對係多過失。」他的心態上如此成熟：「當然我都覺得有啲人要爭取，要去到想勝出，但係可能後生覺得要贏第一，跑步啦，跑第一跑第二先至得嘅，跑第三第四都係渣嘅，但係去到而家嗰時覺得成功失敗之餘，其實唔一定係失敗嘅，成功同埋成長啊嘛，即係成長嘅過程都好緊要，咁的而且確呢個比賽就係可以成長到啦我哋。」

莫家淦一開始給自己訂下「20強」的目標。(胡凱欣 攝)

對於周志康而言，面對來自四面八方的實力派選手，他非但沒有自卑，反而觸發了運動員般「遇強越強」的鬥志：「我有一種我能夠同佢哋比賽，我覺得無悔。假設你嘅對手係Michael Jordan，我起碼可以同佢打下都好。我喺佢面前拎一分我都叻啊，即係我會有呢種心態，而我咁多年做運動又好，比賽好，我覺得係會越強越強。你越覺得對手強，我就更加努力，唔得！我要起碼輸少一分，我就贏多一分，我有個呢種嘅心態。」

周志康面對來自四面八方的實力派選「遇強越強」。(胡凱欣 攝)

譚校長一句話點醒迷津 莫家淦的內心掙扎

雖然三人在舞台上光芒四射，但在決定參賽前，其實經歷過不少內心掙扎。莫家淦透露，早在《中年好聲音》第一、二屆時，他已有參賽念頭，但苦於當時未有針對無綫合約藝人的專屬賽道。直到今屆公司於去年7月份發出號召，他才真正有機會報名。但在決定交表前，他一直猶豫不決，擔心自己久未高強度練歌，實力未必能跟得上。

莫家淦透露早在《中年好聲音》第一、二屆時，他已有參賽念頭。(胡凱欣 攝)

「嗰陣時有問過校長嘅，我就話參唔參加好呢？」莫家淦透露，校長當時聽完他的顧慮後，直接對他說了一句非常關鍵的話：「如果你想畀人哋見到你嘅能力同埋想證實某啲嘢，佢話呢個節目係好適合你去參加嘅。」就是這句重如千鈞的話，徹底點醒了莫家淦。「不如就去啦咁樣，咁所以經過呢啲嘅感覺之後覺得成個選擇係冇錯。」

莫家淦有問過校長。（電視截圖）

演唱會體能與跳舞考驗 昔日TVB「雜耍式」訓練成最強後盾

隨着節目告一段落，緊接而來的便是大型演唱會。面對長時間的舞台演出，體能與跳舞環節無疑是一大考驗。當被問及演唱會會否有高難度的舞蹈表演時，三人展現出無綫藝人特有的默契與幽默。

周志康、莫家淦及姚兵展現出無綫藝人特有的默契與幽默。(胡凱欣 攝)

「跳舞嘅部分咧，就儘量唔好啦！」周志康率先笑言，但他補充道，大家在TVB打滾多年，過往在台慶、大型籌款節目中累積了豐富的舞台經驗。「我覺得係我哋以台風行先，因為我哋揀嘅歌都未必係，就算快歌都唔係一啲跳舞嘅歌，係主要係一啲好high energy嘅歌。所以我哋亦都希望透過我哋嘅舞台經驗，以一個互動嘅形式，就算我哋唱快歌，都係以咁嘅方式嚟帶起一個氣氛。咁我哋主要係呢個取態，跳舞嘅話，畀多少時間我哋。」

周志康能唱不太能跳。(胡凱欣 攝)

莫家淦亦笑言：「就係啲簡單嘅step呢我哋係會做到嘅，即係台慶級數嗰啲跳舞，我哋係覺得又不能夠完全冇，但係你話去到真係跳到郭富城嗰啲咁樣呢，就可能要等加場或者等再下一個show。」

莫家淦之前整傷咗，所以跳舞都唔太得。(胡凱欣 攝)

姚兵更是展現出「萬能藝人」的本色：「因為作為一個Artist嚟講係乜都需要做嘅，係乜都要做啦，總之就係作為一個Artist係好好嘅一個基礎。」

姚兵就咩都識，但唔太精。(胡凱欣 攝)

歌單回應粉絲要求同意見

演唱會最令歌迷期待的，莫過於歌單的安排。許多一路陪伴他們走來的粉絲，紛紛在網上留言「敲碗」，希望聽他們現場重演比賽時的經典金曲，例如《一步一生》、《身體健康》、《獨家試唱》等。

周志康、莫家淦及姚兵會聽粉絲意見。(胡凱欣 攝)

對此，周志康表示他們非常重視粉絲與網民的意見：「現場我哋Live Band在場，嗰個嘅靈魂絕對係唔一樣。咁我都希望將一個進步版嘅大家好鍾意我唱過嘅歌，再呈多一次畀大家睇，因為呢啲歌而令到大家重新認識阿康。」

周志康表示他們非常重視粉絲與網民的意見。(胡凱欣 攝)

莫家淦則指出，演唱會選曲會平衡比賽經典與未曾公開演唱的遺珠：「嗰時比賽期間公司將好多片擺上網，其實嗰時好多人都有留言話，我鍾意呢隻歌啊。好想再次聽過呢隻歌，咁嗰啲意見其實都記得嘅全部都。咁好難得今次有演唱會呢個舞台，就將之前嗰啲網民啊，粉絲嘅一啲意見，希望可以達成翻佢哋同我自己嘅心願。」

莫家淦都會聽網民意見。(胡凱欣 攝)

「神秘感」勁重的姚兵坦言：「我都係國語歌為主啦，都係以內地比較大型啲嘅，例如《我是歌手》呢啲，全部都係演唱會Band出嚟。呢啲效果係比較好啲嘅，我會揀幾隻呢啲差唔多類型嘅歌出嚟。」

姚兵死都唔肯講演唱會唱咩歌。(胡凱欣 攝)

周志康、莫家淦及姚兵不再執著於獎座的輕重或名次

《中年好聲音》唱的是人生，在專訪過程中，三位男士歡聲笑語不斷，互相吐槽又互相扶持。走過青春歲月的躁動與盲目，步入中年的他們，不再執著於獎座的輕重或名次的先後，而是珍惜每一次能站在燈光下、拿起咪深情演唱的機會。正如莫家淦所言，成功不一定是贏得第一，成長與無悔才是終極答案。這場《中年好聲音》的旅程，不僅讓觀眾重新認識了周志康、莫家淦與姚兵，更讓他們找回了那個最初愛上音樂的自己。

周志康、莫家淦及姚兵互相吐槽又互相扶持。(胡凱欣 攝)

觀眾重新認識了周志康。(胡凱欣 攝)

莫家淦認為成功不一定是贏得第一，成長與無悔才是終極答案。(胡凱欣 攝)

Credit：

周志康 / 髪型：Ken yong @Hair corner art mall

莫家淦 / 服裝：Navigare

場地提供：尖沙咀蓮香樓

