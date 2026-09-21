梅啟明揚言不貪梅姐身家打官司為贏道氣：一分錢我都唔會要

張致恆（Steven）與梅啟明昨日再次登上網台《鼎豐盛》接受訪問。兩位充滿話題性的人物同台，自然擦出不少火花，Steven罕有剖白近年因財政問題備受千夫所指的內心世界，而梅啟明則大談對遺產的看法，期間更無意中爆出一句說話，令現場火藥味極濃。

張致恆認理財極差 處於「半廢狀態」

談到金錢觀，張致恆坦言現時金錢對他已不重要，最主要的是能讓小朋友有安穩生活及開心成長。他承認在過去七年為了維持家庭生計，用錯了許多方法，例如不夠錢時就去問人借，借完又想不到辦法償還。當被問到是否覺得自己「廢」時，張致恆自認某程度上處於「半廢狀態」，因為他處理問題，特別是在金錢處理方面非常差。不過，他否認自己「賴皮」，解釋只是在無計可施下才唯有求人幫手，更直言「我要用不擇手段先可以令到小朋友有一個安穩嘅生活」，但他承諾希望未來日子能用更好的手法賺錢，不再行差踏錯。張致恆更表示每天都在想家裡的生活開支，就算「死慳死抵」最後都不夠，令他感到極度困擾。

張致恆認理財極差。（Facebook＠鼎豐盛）

梅啟明揚言不貪阿梅身家

另一邊廂，梅啟明被問到若能分得梅艷芳的身家會否接受，他斬釘截鐵表示：「一分錢我都唔會要，我同全世界講。」但他強調一定會爭取梅媽的遺產。梅啟明又透露，在沒有打官司時會做長工，每個月最多賺兩萬多元。主持隨即問他打了無數場官司，連五隻手指都數不完，到底贏過哪一場，梅啟明直認不諱：「贏咗道氣囉！」

梅啟明揚言不貪阿梅身家。（Facebook＠鼎豐盛）

暗寸張致恆借錢

節目中最引人注目的高潮，莫過於探討兩萬多元月薪是否足夠生活。梅啟明被質疑有「二奶、三奶」及多個兒子，兩萬多元根本不夠用。梅啟明表示會「慳啲」，不夠的話就給少一點。隨後梅啟明順口爆出一句：「唔會去問人借嚟畀囉！」 這句說話正正拮中屢被指四處借錢的張致恆的死穴，令現場瞬間火藥味極濃。中槍的張致恆只能尷尬苦笑並試圖為自己解圍：「所以我咪話我用錯方法囉，你明唔明，我無話自己啱！」 場面一度十分惹笑。