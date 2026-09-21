梁詠琪上903宣傳梁文禮終冇避席　Gigi：講句嘢吖好多人叫你喎

商業電台叱咤903節目《叱咤樂壇》日前公布9月第四星期的節目預告，宣布歌手梁詠琪（Gigi）將於9月21日以嘉賓身份到訪節目，意味有可能與曾於私人facebook批評其演唱會的梁文禮同場。預告公開後，有網民於社交平台留言，呼籲節目主持梁文禮切勿以生病為由請假避席，今日節目直播時，畫面只見梁詠琪與謝茜嘉，網民不停洗版召喚「梁文禮喺邊？」，之後Gigi就向鏡頭後的梁文禮說：「喂你講句嘢啦，叫你喎好多人！唔出聲嘅？」於是梁文禮笑了幾聲，並詢問新碟問題，後來還負責介紹Gigi的金曲medley，不過一小時的節目中，整體都是謝茜嘉與Gigi對答居多，梁文禮與Gigi還是較少交流，而且二人始終無同框，未知之後會否放合照上社交平台呢？



歌手梁詠琪上《叱咤樂壇》節目，引網民關注。（IG@903music）

網民不停洗版召喚「梁文禮喺邊？」，之後Gigi就向鏡頭後的梁文禮說：「喂你講句嘢啦，叫你喎好多人！」於是梁文禮笑了幾聲，並詢問新碟問題。（IG@903music）

一小時的節目中，整體都是謝茜嘉與Gigi對答居多，梁文禮與Gigi還是較少交流，而且二人始終無同框。

回顧事件起因，2023年2月梁文禮觀賞梁詠琪紅館演唱會後，於個人社交平台公開帳戶發文稱讚梁詠琪外貌，但隨後遭揭發於Facebook私人帳戶發文批評演唱會，寫下：「Flow差、歌編得差、舞差、當然佢唱得差啦」及「一張抹完鼻血嘅紙巾」等字句，遭網民質疑個人言行不一及稱為「雙面人」。梁詠琪於演唱會完結後回應傳媒，坦言每項作品皆有觀眾抱持不同期望或標準，個人接受不同評價，並承認自己於各方面具備進步空間，強調未來會繼續努力做好。當時被問及日後於電台遇上梁文禮會否感到尷尬時，她笑言：「未想過這個問題」。不過如今二人於903《叱咤樂壇》同場，相信已經成功破冰！

梁文禮因在社交平台發表對歌手的評論，引發軒然大波。（IG@leungmanlai）