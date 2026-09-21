張振朗賀江美儀生日曬Chill爆合照　網民識穿另有目的：屈機喎

視帝張振朗與視后江美儀，最近合作拍攝新節目《試真D唷》，二人連日來於社交平台頻頻互動。昨日（20日），正值江美儀生日，張振朗特意上載一張戶外合照，表面上似乎是為了為二人宣傳新節目兼順道為拍檔慶生，但照片一出，隨即引起大批網民熱烈討論！

視帝張振朗與視后江美儀，最近合作拍攝新節目《試真啲唷》，頻頻合體宣傳。（IG@owencheung）

張振朗在最新一集《試真D唷》中，人生中第一次食羊眼羊佛同羊腦。（《試真D唷》節目截圖）

張振朗為壽星女江美儀送祝福

相中可見，江美儀身穿粉紅色T恤及戴上Cap帽，坐在石凳上笑容燦爛，顯得相當有活力。而張振朗則身穿白色背心坐在後方，斜靠在石凳上。他寫道：「呢張相名為『處女下海』 😏因為…..今晚8點《試真D唷》係我人生中第一次食羊眼羊佛同羊腦🤦🏻‍♂️By the way,祝有個銀行家做老豆既處女座美儀姐，生日快樂！今年鴻運當頭。」搞笑之餘亦不忘為節目宣傳及向拍檔送上生日祝福。

張振朗賀江美儀生日曬合照，被網民識穿另有目的。（IG@owencheung）

張振朗暗爽被識穿。（IG@owencheung）

騷肌被識破

不過，網民的焦點顯然沒有完全落在貼文的字句上，而是被張振朗後方的爆筋「麒麟臂」所吸引！相中，身穿白色背心的張振朗，手臂肌肉線條極度明顯，二頭肌與三頭肌爆發力十足，粗壯程度相當驚人。不少眼尖的網民看穿其「真正意圖」，紛紛留言笑指他是名副其實的「心肌男」（心機男）：「美儀姐 show 美態 你就show 💪🏻線條」、「巨肌」、「南瓜肩」、「叔叔手瓜屈機喎」；藝人朋友容羨媛更一語道破：「成張相嘅目的就係show自己個手臂但係完全唔提」；張振朗被揭穿後亦毫不掩飾，暗爽回覆：「終於俾人哋識穿咗」；連周嘉洛亦被其驚人線條震驚，驚呼：「個膊頭有啲誇張」，可見張振朗健身有成，身形線條保持得極佳。

張振朗平時斯斯文文。（IG@owencheung）