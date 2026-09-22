江美儀55歲生日被封「江美人」　否認高攀搭實富貴閨密膊頭合照

迎來55歲生日的江美儀，在圈中向來人緣極佳，連日來慶祝活動停不了。除了獲一眾星級好友輪流慶生外，最令人驚喜的莫過於曾與超級富商李澤楷交往、育有三子的梁洛施（Isabella）亦有現身祝賀。

慶生飯局停不了 獲封「江美人」笑容燦爛

江美儀今年的「生日月」節目相當豐富，她在社交平台發文表達感恩之情：「生日月真係開心啦！🥰多謝各方好友咁錫我，同我慶祝生日！😘多謝你哋留言比我嘅祝福！🙏🏻希望大家都身體健康，平安喜樂！❤️感恩有你哋呀！Love you all! xxx💋」

從她分享的照片可見，慶生班底相當鼎盛。除了有周國豐，以及網台主持拍檔梁思浩、吳家樂、鄧兆尊等人外，亦有與郭柏妍和霍嘉恩聚餐。此外，在節目《試真D唷》的記者會上，她更獲吳業坤、張振朗及曾展望送上驚喜。而多款生日蛋糕上均寫有「江美人」或「江美人 HBD 試真D」等字眼，江美儀捧著精緻的朱古力蛋糕，展露招牌燦爛笑容，心情極佳。

在節目《試真D唷》的記者會上，她更獲吳業坤、張振朗及曾展望送上驚喜。（IG@elenakongmayyee）

郭柏妍。（IG@elenakongmayyee）

後輩慶祝。（IG@elenakongmayyee）

梁思浩、吳家樂、鄧兆尊齊為江美儀慶祝。（IG@elenakongmayyee）

周國豐。（IG@elenakongmayyee）

梁洛施激罕露面賀壽 搭膊頭盡顯深厚閨密情

在眾多慶祝聚會中，江美儀與梁洛施的單獨約會尤為引人注目。兩人相約在高級餐廳共進晚餐，江美儀在合照中親暱地搭著梁洛施的肩膀，兩人頭貼頭面對鏡頭微笑，足見雙方交情非淺。其實早於江美儀50歲生日時，作風低調的梁洛施已曾為她提前慶祝，令不少網民對這對看似毫無交集的組合感到驚訝。

因佛結緣 親解「高攀」傳聞：係佢主動搵我！

外界一直對兩人如何結緣感到好奇，甚至曾有冷言冷語指江美儀「高攀」對方。對此，江美儀早前接受《香港01》的「由零說起」專訪時，便親自解開這個好友之謎，透露二人因同信佛而結緣。江美儀透露，梁洛施是因為在節目《單對單》中看到她坐禪，深受啟發而主動在Instagram私訊她。江美儀笑言當時還以為是騙案：「好多人話我高攀人，實際有一日我喺instagram收到一個叫梁諾施嘅人搵我，佢話我好想學佛，好想跟你一齊去學佛，我就即刻打俾盧覓雪，問係咪電騙。」經過確認並相約見面後，江美儀直言被對方「驚為天人」的美貌所吸引，兩人自此經常相約吃飯、傾心事及交流佛經。

被問到梁洛施為何選擇與她交友，江美儀引述對方的回應以平息「高攀」傳聞：「我有問，佢話覺得我係一個好人，唔係一個壞人，佢真係咁講㗎，所以記得唔係佢搵我，唔係我高攀佢呀，哈哈。」

江美儀與梁洛施合照。（IG@elenakongmayyee）

恭喜出爐視后！（IG@isabella.leong）