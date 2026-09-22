頂流女神曾傳戀上富商28歲退圈患抑鬱　息影前狂諗：點解電話會響

現年59歲的女神王祖賢拍經典電影《倩女幽魂》中「聶小倩」一角聲名大噪，曾與齊秦相戀，又傳出與富商林建岳有緋聞。她於28歲火速息影，患上抑鬱症淡出演藝圈，近年定居加拿大，專心修煉佛法和推廣中醫艾灸療法。近年她復出不同活動推廣中醫養生，也接受各大媒體訪問。日前王祖賢上節目《互相關注》接受內地棟篤笑藝人李誕訪問，提到息影前狀態，她透露當時會深入思考：「我沒有想電話，但為甚麼會有人打電話找我？」及「為甚麼電話會響？」諸如此類問題，亦再次提到息影原因。

王祖賢的「聶小倩」成為經典。（劇照）

王祖賢分享的日常。（小紅書@王祖賢Joey）

王祖賢談息影原因與感情無關 留家狂思考「虛幻」問題

王祖賢近日接受內地傳媒訪問，不免得再提到演藝生涯。王祖賢指當時不知道為甚麼要當演員，只是一個緣份，「我珍惜了它。」王祖賢稱很用心演不同角色。演完《青蛇》後，王祖賢已生起息影念頭。王祖賢指當年「每一天做的事情是車子帶你去片場，然後再幫你開回家，你演完這一段戲以後就沒有機會接觸外界了。」王祖賢稱出去很多人認識她很奇怪，「因為我不認識大家，大家卻認識我。」她透露感到有點疲倦，「難道人生就這樣了嗎？」又會自問「我是誰」。

王祖賢。（《倩女幽魂》劇照）

年輕時的王祖賢相當漂亮。（微博圖片）

王祖賢稱當時坐在家中，一直思考「虛幻」的問題，「我甚麼都不想的時候，為甚麼會一直有電話來找我？我沒有想電話呀，但為甚麼會有人打電話找我？」又會思考：「電話我也看不到對方，為甚麼它會響？然後還會跟我講話？難道這不是一個看得見的形體？只是一個聲音的傳遞？」談到息影傳與感情有關，王祖賢再次否認，她坦言：「我們在演一個人生的故事，外頭也是他們在傳說的一個故事。」

王祖賢有「亞洲第一美女」之稱。（電影劇照）

王祖賢好漂亮。（微博圖片）

王祖賢讚施南生「女中豪傑」 哥哥畀極大信心

王祖賢在節目中又大讚施南生英文好、處事果斷，是完美的「女中豪傑」。王祖賢透露當年毛遂自薦演《倩女幽魂》，是施南生給予的機會，否則早被徐克否決了。王祖賢談到「哥哥」張國榮是她拍第一部戲的男主角，很照顧她，也給了她很大信心，「一個男主角是多麼的重要，對女主角說你不要害怕。」