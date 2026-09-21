麥明詩盛勁為華麗盛裝放閃　飛意大利過二人世界因一事急返港

自從升格做人父母後，要抽空過二人世界談何容易？「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）近日就暫時放下寶貝囝囝「盛B」，遠赴意大利出席好友婚禮。夫妻倆難得展開一趟為期5天的快閃浪漫之旅，放慢腳步享受只屬於彼此的拍拖時光。

麥明詩一家三口。（IG@louisa_mak）

俾小朋友好多發展空間。（IG@louisa_mak）

親子樂。（IG@louisa_mak）

盛裝亮相義大利天橋 華麗造型獲讚似時尚寫真

麥明詩在社交網分享了與老公在當地的放閃合照。相中可見，麥明詩身穿一襲金色拼墨綠色的絨面入膊高領晚裝，完美展露白滑香肩與S形身段；盛勁為則以一身經典黑色西裝配搭黑色煲呔帥氣登場。兩人倚靠在一部復古紅色跑車旁，配合當地如畫般的陽光美景，畫面養眼度十足，吸引大批網民留言激讚：「靚到根本係拍時尚寫真」、「超靚超襯」、「Very pretty couple!」。

夫妻放閃。（IG@louisa_mak）

盛裝出席友人婚宴。（IG@louisa_mak）

因為掛住「小老闆」，二人世界只有五天。（IG@louisa_mak）

5日快閃充完電 坦言掛念家中「小老闆」

享受浪漫過後，麥明詩亦感性寫下這次旅程的體會：「久違嘅二人世界，短短5日嘅旅程，見證咗好友嘅婚禮，亦都令我哋難得可以放慢腳步，享受只屬於彼此嘅節奏。」不過充電過後，身為新手媽媽的她依然心繫家中，笑言：「不過講到底，始終掛住屋企嗰位小老闆（兒子），急住返去報到。」字裏行間盡顯對囝囝的無盡掛念。