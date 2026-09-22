84歲黃一飛拍片為短劇宣傳　眼簾無力聲線沙啞網民勸：保重身體

現年84歲的資深演員黃一飛，當年憑周星馳電影《少林足球》中「鐵頭功大師兄」一角深入民心。近年長居內地的他，健康狀況一直備受關注。早前他已被拍到出入需以拐杖或電動輪椅代步，日前他為參演的短劇拍片宣傳，片中的狀態再次惹來網民擔憂。

黃一飛在《少林足球》扮演的大師兄「鐵頭功」一角，深入民心。（劇照）

對於黃一飛，大家一定記得他在《少林足球》扮演的大師兄「鐵頭功」一角。（電影劇照）

黃一飛同黃一山都返內地生活。（抖音圖片）

年前接受TVB訪問，精神不俗。（電視截圖）

宣傳短劇聲線沙啞 說話似有氣無力

在曝光的宣傳影片中，黃一飛身穿鮮紅色上衣，以國語向大家問好並宣傳新劇。他緩慢地說：「大家好，我是中國香港演員黃一飛。我的首部短劇《誰也別攔我》正在熱映。我看完劇本以後呢非常感動，所以我就接拍的這部豎屏劇了。」他接著說：「這部戲，在陸豐大安鎮拍的短劇。導演呢，也付出很多的心血，等你們觀看。也感謝導演明哥邀請我啊參加這部短劇《誰也別攔我》。啊我希望呢這部戲出來，呢票房大賣，爆爆爆！」

雖然黃一飛努力表現得精神奕奕，但在短短不到一分鐘的影片中，他聲線明顯沙啞，而且講每一句話時都顯得中氣不足，眼簾亦有些下垂，整體狀態似乎略顯疲態。不少網民看後都紛紛留言表達關心：「感覺飛哥狀態不是很好，要注意休息」、「不知不覺飛哥都84了，保重身體啊」。

黃一飛拍片宣傳有份演出短劇。（抖音@黃一飛）

眼簾似無力。（抖音@黃一飛）

聲線沙，每講一句說話都要抖啖氣。（抖音@黃一飛）

聲線沙，每講一句說話都要抖啖氣。（抖音@黃一飛）

近年腳患困擾出入靠輪椅 豁達面對生老病死

黃一飛曾在訪問中透露，自己因為戒煙發福，足足肥了近50磅，體重一度直逼200磅。正因為體重過重，導致腳部嚴重生骨刺，當年拍戲時更一度需要由4名工作人員合力抬他上5樓，雙腿長年飽受骨刺問題折磨。早前他返港出席活動時，更被目擊全程需由專人攙扶，步履蹣跚。他曾透露自己買了一部代步車：「老人先老腳，要慢慢行，行多啲都唔掂，不過我買咗部一坐落去就會自己郁嘅代步車，可以周圍去吓。」

對於自己的健康狀況，黃一飛看得很開，曾豁達地表示：「而家84仲有幾多？100歲又點啫？無用㗎，人就梗要拜拜。」

黃一飛因戒煙，體重曾直逼200磅。（網上圖片）

出入要人扶。（網上圖片）