王賢誌破產遠走加國遭胞妹痛罵連累家人　黎芷珊大爆對方使錢習慣

王賢誌（Vinci）前年爆出被財務公司入稟追討280萬元無抵押債項，僅還款兩個月便再無履行承諾，隨後更自行申請破產，震撼名流界。破產後的王賢誌疑避走加拿大，惟仍於社交平台及抖音直播保持高調。有指王賢誌一走了之，遺下的巨債騷擾與恐嚇卻全由家人承受。其胞妹王賢德罕有打破沉默接受《娛壹》訪問，痛斥哥哥沒有承擔且零悔意，透露其欠債絕非傳聞中的300萬元，而是「天文數字」，家人多次子債父還後已救無可救，決定劃清界線。

黎芷珊今日出席節目宣傳活動。（盧振輝 攝）

王賢誌遭胞妹力數不是，欠下「天文數字」巨債後遠走加拿大。（IG@mrvinciwong）

黎芷珊得知王賢誌破產消息感驚訝

王賢誌過去在圈中人緣甚廣，2018年出任東華三院主席時，曾親自致電邀請多位圈中好友友情助陣，當時他特別點名邀請了黎芷珊、鄧梓峰、陳貝兒以及陳志雲等人輪流擔任就職晚宴的司儀。

昨日（21/9）黎芷珊出席無綫節目《美食強人》錄影，接受《香港01》訪問時，被問及王賢誌破產及遠走加拿大的消息，她坦言感到相當震驚：「我無聯絡佢，我唔知情其實……開頭聽到嗰個破產消息，我都係有啲驚訝嘅，但之後無聯絡過。」對於王賢誌是否曾向朋友傾訴財務狀況，黎芷珊直言：「我諗呢啲佢都唔會同人分享嘅係咪呀？可能我哋未到熟到嗰個地步。所以其實之前我都無聽過。」

黎芷珊得知王賢誌破產消息感驚訝。（盧振輝 攝）

透露王賢誌使錢習慣：唔覺得佢好大使

被問及印象中王賢誌平時的花費習慣是否較為豪爽，黎芷珊則指：「我唔覺喎，講真，我唔覺得佢好大使，買嘢裝身搞到要欠債？我覺得唔會囉。」至於對方是否有私下經營小生意致虧損，她則謹慎表示：「我真係唔知，所以我唔評論，我真係唔知。雖然以前都有合作過，但我哋唔會講呢啲咁私密嘅嘢。」