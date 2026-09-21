蕭定一爆王賢誌爛賭向熟朋友借錢傳欠過億　胞妹承認家人幫還賭債

藝人王賢誌早前被揭欠下巨額債務並申請破產後，隨即避走加拿大，留下爛攤子由家人承擔。他的胞妹王賢德早前接受《娛壹》訪問時透露王賢誌背後不少令人失望的行為，例如屢次要父親代還債、借錢不還，甚至將巨債轉嫁至兩名胞妹的身上，然後一走了之。王賢德表示，目前仍需家人供養他。對於究竟欠下多少錢及原因，她只表示：「你最好問返佢本人。」

王賢誌遠走加國繼續風流快活。(ig@mrvinciwong)

王賢誌欠蕭定一朋友錢

據消息指，王賢誌所欠的債務可能以億計。資深娛樂人蕭定一在其YouTube頻道上透露，有朋友告知王賢誌和另一半都好賭。據稱他的媽媽在世時盡力幫助，但父親則不再願意插手。蕭定一更表示：「以上都係來自佢身邊一位朋友嘅真說話，亦幾準確，因為呢個係佢幾熟嘅朋友。佢仲欠緊我朋友錢，我朋友都唔打算再追討，佢破咗產就算。最震驚我就係，原來佢係賭囉，咁賭就真係好有問題。」他朋友對於王賢誌毫無交代的態度感到失望。

資深娛樂人蕭定一在其YouTube頻道上透露，有朋友告知王賢誌和另一半都好賭。(YouTube截圖)

王賢德直認王賢誌欠下天文數字因為賭

王賢德在受訪時確認了蕭定一的說法，表示「Yes」，但就未作進一步評論。隨著新聞爆出，王賢誌暫時未有正面回應。然而，在抖音直播的留言區，有網民指責他欠下巨額債務，他才回覆表示已努力面對中，對牽涉家人感到愧疚。此外，王賢誌傳WhatsApp訊息澄清有關直播時間的報導錯誤，指直播在新聞刊登前已進行。

王賢誌同另一半都好賭？

「梅啟明富貴版」？

這位被網民譽為「梅啟明富貴版」的王賢誌對事態一味逃避，不但遠走加拿大，亦避而不答胞妹的每項指控。但他在社交平台上持續活躍，昨日於IG Story分享網上授課司儀班的情況，今日寫下課堂圓滿落幕後的感想，並藉機表達感激那些在他人生艱難時刻仍選擇相信和支持他的人︰「感謝你們在我人生最艱難的時刻，依然選擇相信我、支持我。」