東張西望｜外傭趁屋企真空去偷金　半年走九間當舖變賣50萬元金器

TVB節目《東張西望》今晚（21日）播出「工人姐姐」偷僱主的金器去變賣，僱主慘變苦主損失約50萬元，最令陳先生生氣的是工人姐姐偷走其亡母的遺物。陳先生表示工人姐姐在8月2日突然在家庭群組中留下訊息：「話我依家已經離開咗香港㗎啦，你原諒我做嘅所有嘢啦，同埋叫我哋照顧好個仔，佢擺咗封辭職信喺個衣櫃度。」工人姐姐留下這個訊息後便離開了家庭群組。

陳先生表示工人姐姐在8月2日突然在家庭群組中留下訊息便離開了家庭群組。(節目截圖)

中介叫陳先生馬上檢查有沒有東西不見

當陳先生收到這個訊息後立即轉發給中介，中介亦馬上跟他說：「你咩都唔好諗住，即刻返屋企睇吓有冇嘢唔見先。」他打開一看才發現夾萬內的金器全部不翼而飛，當中包括了10數粒金豆、金戒指，最貴的是一條二両重的金鍊，還有約一萬元的現金，金器按時價算總值約50萬元。被偷走的物品當中還有其媽媽的遺物：「我結婚嗰陣我媽咪畀我嘅，我媽咪就走咗啦，梗係諗住唔會用㗎，點都留住，點知畀佢偷走咗！」

中介叫陳先生馬上檢查有沒有東西不見。(節目截圖)

工人姐姐趁屋企真空去偷金

陳先生表示因為老婆帶小朋友去玩時，連鎖匙都不會帶，這個時候就是真空時段，工人姐姐可以憑這段沒有人在家時，打開夾萬把裡面的金器偷走。陳先生即時報警，在警方調查後發現，工人姐姐今年1月至7月期間，去過九間當舖典當金器。陳先生質疑為何當舖會接受工人姐姐拿金器去典當，當中沒有懷疑過任何東西？不過當舖回覆指只要工人姐姐沒有說明是「賊贓」就可以接受典當。當舖職員更向陳先生表示他工人姐姐拿去典當的東西已經算少了：「啲工人姐姐攞隻百五萬嘅錶落去當都接受㗎！」

工人姐姐趁屋企真空去偷金。(節目截圖)

當舖非第一次捲入類似事件

「東張女神」梁敏巧到涉事兩間當舖查詢，第一間完全不作回應，不過節目組發現這間當舖並非第一次捲入類似事件。之前節目曾播出「外傭偷金」時，這間當舖疑似是當時那一間，而陳先生亦曾在社交平台見到有工人姐姐出售他的金鍊，令人不禁懷疑這個工人姐姐是專門幫這間當舖轉賣金器。

當舖非第一次捲入類似事件。(節目截圖)

梁敏巧到第二間當舖查詢時，負責人表示一般收押品時都會問一下：「見到件嘢咁大件咪問吓囉，唔通姐姐拎隻戒指仔嚟又問咩？」對於是否認得是哪個工人姐姐來典當，他續指：「日日都有姐姐幫襯我，禮拜日都比較多，我認唔到啊好老實！好似你咁標誌性嘅，過多兩個月我都認唔到你。」

第二間當舖負責人話隔兩個月就唔認得梁敏巧。(節目截圖)

陳先生之後接獲警方通知，第一間當舖因尚未拘人、無人定罪，並不會交還當押品，指屬合法當押。另一間當舖則願意與陳先生對分當押金額，並把當押品交還，陳先生對此結果感到無奈。