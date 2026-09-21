廖碧兒隨時閃嫁70歲百億富商　聞薛家燕一席話勁感動淚灑錄影廠

47歲的廖碧兒最近盛傳與年屆70歲、身家過百億的富商呂禮章秘密相戀，早前更分享無人機在天空寫上「I Love B」，昨晚（20日）播出一集《一周星星》廖碧兒與《皆大歡喜》薛家燕、陳彥行、鄧兆尊做嘉賓，面對疑似新戀情，不僅全程甜笑默認，更被家燕姐的一番感性發言深深觸動，當場淚灑錄影廠。

廖碧兒與70歲百億富商呂禮章傳緋聞。（IG@berniceliuofficial）

《皆大歡喜》係廖碧兒處女劇，亦係佢入行25周年。（節目截圖）

被追問戀情。（節目截圖）

家燕姐金睛火眼 篤爆「心裏頭有愛情醞釀」

適逢今年是廖碧兒入行25周年，其處女劇《皆大歡喜》的一班演員難得重聚，自然不會放過這個「逼供」大好機會。當眾人連環追問「I Love B」無人機示愛是否專屬舉動時，廖碧兒嬌羞地推搪是「飛機人」所寫。看著後輩沐浴於愛河之中，閱人無數的家燕姐隨即看穿一切，當場篤爆：「我覺得最近呢，覺得Bernice呢，個樣都甜咗好多。佢心裏頭，梗係有啲愛情喺度，醞釀緊。」家燕姐更直言這絕對是美事一樁：「戥佢開心，搵到個啱自己嘅，又傾得埋，好事嚟嘅。」

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照！（IG照片）

廖碧兒曾高調曬出與百億富商呂禮章的合照！（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒問：「邊個Love B呀？」（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒請Taylor Swift訂製訂婚戒指的珠寶設計師設計戒指。（IG@numberonepr）

大曬巨鑽！（IG@numberonepr）

無懼23年年齡差 感性發言直擊心扉惹爆喊

對於坊間熱烈討論這段相差23年的「豪門忘年戀」，家燕姐以行動證明，在真愛面前，年齡差絕對不是障礙！她對廖碧兒的獨立與成就給予極高評價：「佢做生意做business做得好成功，現在遇到自己深愛嘅人，真係戥佢開心！」這番充滿溫暖與肯定的說話，瞬間擊破了廖碧兒的心理防線，當場淚灑錄影廠，頻頻用手指拭淚。

廖碧兒透露無人機上「I Love B」係「飛機人」安排。（節目截圖）

薛家燕好戥廖碧兒覓得真愛開心。（節目截圖）

廖碧兒好感動。（節目截圖）

淚灑錄影廠。（節目截圖）

瘋狂催婚準備做人情 甜爆承諾擺酒留一席

眼見氣氛推至高潮，家燕姐與一眾舊拍檔馬上發動「催婚攻勢」，家燕姐笑著施壓：「係好事嚟㗎！嗱，我哋準備做人情㗎啦！」面對眾人的熱情夾擊，廖碧兒甜笑求饒：「幾時？到時…到時話畀你聽。」陳彥行即要求預留一桌酒席給《皆大歡喜》整個劇組。廖碧兒聽罷一口答應，大方承諾：「聽到喇吓！」隨後更向家燕姐撒嬌笑指：「我都想飲你嗰餐，我哋一齊嘞。」眾人在梳化上談笑風生，場面極度溫馨歡樂。

廖碧兒向眾人承諾擺酒預大家一圍。（節目截圖）

家燕姐似乎知廖碧兒蜜運中。（節目截圖）