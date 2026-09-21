70歲張明敏首辦香港演唱會感動落淚　再許願：希望喺全國再走一圈

張明敏今日（21日）舉行《我的中國心》巡迴演唱會香港站記招，正式宣布出道40多年來，首度在香港舉辦個人演唱會，將於2026年11月28日假香港啟德體藝館開騷。圈中好友如張文新、車淑梅、李龍基以及相識50年的杜燕歌亦有到場支持，就連小學同學都有撐場，使他當場感動到眼濕濕。張明敏接受訪問時，被問是否等了很長時間才在香港開騷，他直言：「唔係長，係好長！」他續說：「因為真係好感動，點解呢？我係第一次喺香港開演唱會，點解會成功？點解有今日呢？真係多得我哋由細個到今時今日所有朋友嘅支持，正話一講，我真係衷心嘅感謝佢哋。」

張明敏今日（21日）舉行《我的中國心》巡迴演唱會香港站記招，正式宣布出道40多年來，首度在香港舉辦個人演唱會。（鄧穎琪攝）

活動上播出張明敏歷年來的奮鬥輝煌片段。（鄧穎琪攝）

圈中好友如前香港電台助理廣播處長張文新、車淑梅、李龍基以及相識50年的杜燕歌亦有到場支持。（鄧穎琪攝）

張文新台上發言。（鄧穎琪攝）

張文新大讚張文新當年敢於開拓內地市場。（鄧穎琪攝）

連小學同學都有撐場，使張明敏當場感動到眼濕濕。（鄧穎琪攝）

聞申請成功第一時間竟心想「死火」：要四個月內籌備

張明敏雖然常在晚會等演唱，但就極少舉行公開售票的演出，今次是第一次。談到當初得知成功獲批啟德體藝館演出的第一反應，他打趣道：「一知道啟德，接到通知嘅時候，我已經知道死火！因為要開始工作吖嘛，要籌備，但係好多朋友支持，調兵遣將係非常之好，所以喺四個月內就決定一切，好快。」問到除了杜燕歌外會否邀請其他藝人擔任嘉賓，他坦言邀請過程不容易：「我邀請佢哋佢哋都唔嚟，因為要唱國語歌，首先佢要唱國語歌，好難㗎，但係我覺得香港嘅國語應該值得推廣，國語歌有好多好聽嘅。」

談到當初得知成功獲批啟德體藝館演出的第一反應，他打趣道：「一知道啟德，接到通知嘅時候，我已經知道死火！因為要開始工作吖嘛，要籌備。」（鄧穎琪攝）

問到除了杜燕歌外會否邀請其他藝人擔任嘉賓，他坦言邀請過程不容易：「我邀請佢哋佢哋都唔嚟，因為要唱國語歌，首先佢要唱國語歌，好難㗎，但係我覺得香港嘅國語應該值得推廣，國語歌有好多好聽嘅。」（鄧穎琪攝）

直言擔心銷情 若售票理想也只能加日場

談及籌備過程中的其他困難，張明敏坦言售票情況令團隊感到焦慮：「困難重重！例如售票我哋好擔心，剩係得幾百人嚟睇，我哋希望你哋加油同我哋宣傳多啲！」問及目前銷情如何，他表示：「我聽唔到話賣晒呀，我諗賣咗一半掛，聽日先講。」他也十分期待內地歌迷前來支持：「我真係好希望國內啲朋友嚟，我驚佢哋過關又麻煩，希望佢留喺香港住一晚，幫襯吓香港。」至於銷情理想會否考慮加場或挑戰更大場館，他笑指場地時間緊迫：「冇喇，因為點解呢？得四日，除非一日開兩場啦，不過難啲，你呢個問題都幾好。」至於日場可能性，他則認為關鍵在於觀眾是否有機會前來，而對於未來挑戰如啟德主場館等更大型場館，他滿懷期待表示：「希望！希望！」

談及籌備過程中的其他困難，張明敏坦言售票情況令團隊感到焦慮：「困難重重！例如售票我哋好擔心，剩係得幾百人嚟睇，我哋希望你哋加油同我哋宣傳多啲！」（鄧穎琪攝）

至於銷情理想會否考慮加場或挑戰更大場館，他笑指場地時間緊迫：「冇喇，因為點解呢？得四日，除非一日開兩場啦，不過難啲，你呢個問題都幾好。」對於未來挑戰如啟德主場館等更大型場館，他滿懷期待表示：「希望！希望！」（鄧穎琪攝）

不擔心體力問題以譚詠麟作為例：佢都十場啦

在表演內容與流程方面，張明敏透露歌單早已構思妥當，當中會有學生及老友記一同參與。活動上高才通人才服務協會創會會長尚海龍預告下月將舉辦《新來港人才歌唱大賽》，並邀請張明敏擔任評判團主席，勝出者或於演唱會上與張明敏同台演出，張明敏大力支持：「冠亞季都係有條件上嚟唱啟德，真係好想睇到佢哋，能夠幫我手唱多幾廿分鐘。」談到70歲開騷會否擔心體力問題，他幽默地拿近日舉行十場紅館演唱會的譚詠麟（Alan）作比較：「我諗今年都尚餘少少體力，Alan（譚詠麟）都十場啦，我一場咋嘛，係咪先？佢今年28，我都係26咋嘛，哈哈哈！」張明敏表示自己一直有關注譚詠麟近期的演唱會，因為收到很多朋友傳來的片段，所以晚晚都睇，又謂：「Alan係我哋香港一個好典型嘅icon，如果參加佢演唱會同演唱會唔同，佢嘅演唱會係一個好嘉年華，好開心，但係我演唱會全部都國語歌，我驚人瞓覺，唔識聽。」

談到70歲開騷會否擔心體力問題，他幽默地拿近日舉行十場紅館演唱會的譚詠麟（Alan）作比較：「我諗今年都尚餘少少體力，Alan（譚詠麟）都十場啦，我一場咋嘛，係咪先？佢今年28，我都係26咋嘛，哈哈哈！」（鄧穎琪攝）

形容演唱會是最佳生日禮物 為巡唱許願：希望喺全國再走一圈

剛於9月6日度過70歲生日的張明敏，於訪問中高呼：「祝我生日快樂！大家生日快樂！」並透露生日只是簡單與一班朋友吃飯慶祝。他形容今次香港演唱會是「永遠嘅禮物，70+n嘅禮物」！談到選香港為巡迴演唱會的首站，張明敏許願：「我好希望從香港開始，做一個超級聯繫人，希望又返返去我年輕嘅時代，能夠喺全國裡面再走一圈，好難得嘅。」在土生土長的香港開騷，他深信感覺截然不同，又憶起小時候香港很團結，但他認為今日都一樣，並再呼籲大家入場支持。至於會在中國哪些城市巡迴，他強調：「邊啲地方歡迎我就會去邊度。（記者：國外呢？）我相信肯定有，海外好多華僑都好鍾意聽老嘅國語歌，所以我覺得如果香港係成功，就拜託你哋，首先第二嘅就係海外嘅僑胞，好快嘅。」

談到選香港為巡迴演唱會的首站，張明敏許願：「我好希望從香港開始，做一個超級聯繫人，希望又返返去我年輕嘅時代，能夠喺全國裡面再走一圈，好難得嘅。」（鄧穎琪攝）