「最上鏡小姐」楊培琳宣布訂婚　深藍色抹胸晚裝同未婚夫襯到絕

現年24歲的2021年度香港小姐競選「最上鏡小姐」楊培琳（Penny）日前在社交平台震撼宣布訂婚消息，消息令網民們驚訝不已。她分享了一系列充滿格調的訂婚宴會照片，相中可見宴會場地設有迎賓鏡子，上面寫著「WELCOME TO THE ENGAGEMENT OF Penny & Jay」，並印有「SEPTEMBER 2026」的字，整個場面既浪漫又溫馨。

「最上鏡小姐」楊培琳震撼宣布訂婚消息。(ig@penny.yeung)

連迎賓鏡子上面都有寫著「WELCOME TO THE ENGAGEMENT OF Penny & Jay」，並印有「SEPTEMBER 2026」的字。(ig@penny.yeung)

未婚夫為楊培琳戴上閃爆婚戒

楊培琳身穿深藍色抹胸晚裝，身材十分完美，而未婚夫Jay則身穿深藍色雙排扣西裝搭白色長褲，顯得相當帥氣。二人不僅在古雅的歐式建築外合照，還在長桌燭光晚宴中與親友一同切巨型草莓蛋糕，還用高腳杯斟滿甜品來祝酒，Jay為楊培琳戴上閃到爆的婚戒，讓她掩面甜笑，畫面充滿幸福。

楊培琳同Jay好sweet。(ig@penny.yeung)

未婚夫為楊培琳戴上閃到爆的婚戒。(ig@penny.yeung)

楊培琳當年以19歲之齡參選香港小姐，是同屆年紀最輕的佳麗之一。她畢業於香港中文大學風險管理學系，背景相當不俗，其家人在公開市值約4,000萬港元的豪宅中生活。儘管參選後幕前演出機會較少，但她的生活依舊引人注目，曾被曝陪同男友赴英參加劍橋晚會，事業與愛情皆得意。她結婚消息一出，不少同屆港姐與圈中藝人如郭柏妍、王嘉慧、葉靖儀、賴彥妤及曹敏莉等人均送上誠摯祝福。

楊培琳當年以19歲之齡參選香港小姐。(ig@penny.yeung)