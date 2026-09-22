森美赴英國為學霸仔女掃日用品　自嘲為巨大教育費要「努力搵食」

DJ森美與老婆陳雅嫻育有一對仔女，近日森美在社交平台分享了一段影片，片中他在英國超市為仔女瘋狂採購各種日用品。他變身做「24孝老竇」，為仔女揀選洗衣液、清潔劑和廚房紙等生活必需品，並幽默地表示：「24孝老竇喺英國購物啊，買日用品買咗兩日！好彩有朋友幫手，喺度多謝陳生啊陳太！唔係呀，要買四日都似！」佢還標籤「仔女留學」和「努力搵食」。

森美同老婆好恩愛。（公關提供）

森美去英國幫仔女採購。(ig@sammy903)

森美一對仔女都是學霸

不過「仔女留學」這句話卻引起網民的熱討，有不少網民留言表示：「大仔唔係回流返咗香港讀港大醫科咩？點解依家又變返『仔女』一齊留學？」讓人懷疑其兒子是否再次出國進修。事實上，森美一對仔女都是學霸。哥哥梁曦樂曾就讀英國協和學院，於GCSE取得11科A*成績，而在A-Level考獲4科A*，2021年決定回香港讀港大醫科。妹妹梁曦童亦同樣表現出色，曾參加「小太空人」及「兒童飛龍大使」活動，並於2024年在IB考獲44分，森美亦曾考慮將來讓女兒赴劍橋大學修讀心理學，或在香港追隨兄哥哥的足迹讀醫。

森美仔仔多年前已於英國留學。(ig@sammy903圖片)

森美「努力搵食」為了仔女的教育費

森美為了一對仔女的教育費用付出了巨大努力，曾透露單是送大仔去英國讀書，4年內已花費約300萬港元。如今看來，細女也可能赴英留學，其教育支出可謂十分龐大。因此，森美在英國為仔女大採購時，不忘自嘲要「努力搵食」。

森美「努力搵食」為仔女。(資料圖片)