36歲盛勁為低調升機長　靠毅力逆轉人生麥明詩被讚旺夫祝賀顯愛意

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與老公盛勁為（Keith）自結婚以來一直恩愛有加，兩人育有一個可愛兒子，亦不時在社交平台大放閃光彈。高大靚仔的盛勁為除了出席公開活動及接拍廣告外，其本職航空事業同樣蒸蒸日上。近日，盛勁為在社交平台分享了一組出席公司國泰航空80週年慶祝晚宴的現場照片，一身帥氣的機師制服瞬間吸引大批網民目光，更意外揭露了他的最新職級。

盛勁為與麥明詩婚後育有一位可愛仔仔，一家三口美滿幸福。（IG@louisa_mak）

盛勁為2024年與麥明詩結婚，當時他袖口還是兩條金紋，即是「副機長」。（IG@louisa_mak）

制服驚現「四金紋 低調升呢Captain機長

從盛勁為上載的照片可見，身穿深藍色雙排扣機師制服的他，笑容燦爛地與多位機組人員一同登場及合照，英氣十足。然而，最吸睛的莫過於他制服袖口上的金線條紋，已由原本的「三金紋」（高級副機長）升呢為代表機長（Captain）級別的「四金紋」！

而早前他帶羅淑佩局長參觀國泰城時，已升級三條金紋的「高級副機長」。（IG@keithshing_）

如今更是正式成為機長，非常威水！（IG@keithshing_）

照片曝光後，有眼利的網民發現盛勁為已經成功升級為機長，紛紛在貼文下留言道賀：「師兄幾時升咗？恭喜哂！」面對祝賀，盛勁為表現得相當低調且謙虛，親自回覆道：「一段時間了。」同為機長的好友麥大力亦留言大讚：「4 bars side by side! Proud of ya, dude!」，盛勁為則答謝對方：「Thank you for all your support bro!!! 」；至於老婆麥明詩雖然只給了一個簡單的「心心」圖案，但已盡現愛意。不少網民也紛紛送上祝賀：「Congratulations」、「proud of you guys!」

盛勁為當年與麥大力（右1），齊齊參加TVB舉辦的《衝上雲霄大選》，如今兩人同樣事業、家庭兩得意。（IG@keithshing_）

盛勁為表現得相當低調且謙虛。（IG@keithshing_）

公屋出身考3次先做到機師

當年與十優港姐結婚，令盛勁為背景被曝光，被指是香港人典型奮鬥史，由「公屋仔」變型英帥機師。出身屯門公屋BAND 1英中升港大畢業，但機師路一點都不平坦，盛勁為曾分享：「我是一名土生土長的香港學生，缺乏國際視野，直至到大學拿到『第一代大學生助學金』，才負擔得起旅費讓我第一次乘搭長途飛機越洋到美國。加上英文薄弱，我曾兩次報考Cadet都失敗而回，而身邊的人開始勸告我說『算吧，輪不到你』。」

盛勁為人生非常勵志。（IG@keithshing_）

盛勁為並未有放棄，更針對個人弱點加強，兼找航空相關工作汲取經驗：「為了克服自己的弱點，我每天收聽ATC空管頻道，又會看英文新聞跟隨主播朗讀，提升自己的英語能力。畢業後我先找份航空相關的文職工作，增強航空知識，同時把人工儲起 ，自費到紐西蘭學習駕駛小型飛機。終於在第三次報考之下成功被Cadet Programme取錄，踏上成為機師的旅途。」

盛勁為曾分享在第三次報考之下，才成功被Cadet Programme取錄，踏上成為機師的旅途。（IG@keithshing_）

盛勁為過去曾因疫情轉行加入娛樂圈，參加TVB舉辦的《衝上雲霄大選》並贏得亞軍；其後重返老本行繼續飛行夢想，如今更悄悄升任為機長，事業發展相當順遂。不少網民大讚盛勁為事業愛情兩得意，更笑指麥明詩「旺夫」且眼光獨到。盛勁為亦曾感性形容，麥明詩是他最需要支持時出現的人。

盛勁為與麥明詩都為自己理想而奮鬥。（IG@keithshing_）

力撐麥明詩非「贏在起跑線」：她的成功並非一蹴而就

對於太太經常被指「贏在起跑線」，盛勁為亦為她平反：「她的成功並非一蹴而就。大家可能了解她自小勤奮讀書考取佳績，但我和她相識的超過十年間，見證了她努力工作及不為人知的奮鬥路。從無數的通宵拍攝，到面對及接納公眾批評，再自省及進步，這些歷煉提升了她的意志及堅韌精神。後來，她毅然轉投商業諮詢領域，重新學習基本的商業知識；我不時看著她寫powerpoint、打excel到凌晨三四點。當累積了一定的經驗後，她創立推動青少年賦能的社企Project Melo，並計劃在幼兒教育領域繼續發展；同時兼職拍攝廣告賺取生活費，再把資金投進自己的項目。雖然還在起步階段，但這些經歷令她更加明白，凡事都需要時間和努力逐步積累，一步一步地實現她的夢想。」