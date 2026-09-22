TVB收視｜《愛．回家》止跌回升0.6點　《死有對証》靠口碑有突破

無綫公布上周（14 日至 20 日）翡翠台收視，根據 CSM 媒介研究及 YOUBORA 收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》繼續強勢，跨平台直播收視最高達23.1點（149萬觀眾），較前一周的22.2點上升了0.9點，繼續穩坐收視榜首位。上周一該節目報道「200歲黃昏三角戀」，講述一對金蘭姐妹60歲阿珍及70歲阿麗，為爭奪83歲權伯而反目成仇並互揭陰私，成功帶動收視攀升。

一對年過6旬的「金蘭姊妹」相識20年，但是前幾年卻為了一位8旬的「權伯」而反目成仇。(節目截圖)

阿麗斬情絲成全阿珍與權伯，成功引發全城關注。(節目截圖)

《愛．回家》回暖 《死有對証》稱冠

劇集方面，由車婉婉、吳若希及李茵彤主演的處境劇《愛．回家之三代同糖》早前錄得四連跌的紀錄，今周收視回暖，由前一周的16.7點，上升0.6點至上周的17.3點（111萬觀眾），成功扭轉跌勢。而由陳曉華、馬貫東、吳若希等主演的法證劇《死有對証》自首播以來口碑不俗，上周收視進一步突破，錄得最高19.6點（126萬觀眾），較首播周的19.2點再升0.4點，成功稱冠三線劇集。至於外購劇《百花殺》收視則稍為回落，最高收視為14.3點（92萬觀眾）。

《愛．回家之三代同糖》收視回升。。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

《死有對証》有口碑。（盧振輝攝）

周六賴慰玲主持健康節目《健康誠諾書》，最高收視 14.7 點（94 萬觀眾）；特備節目劉德華主演電影《拆彈專家 2》最高收視 15.9 點（102 萬觀眾）。周日晚江美儀、朱敏瀚、吳業坤、曾展望及張振朗主持《試真 D 唷》最高收視 17.4 點（112 萬觀眾）；林盛斌（阿 Bob）主持《女神配對計劃 2》最高收視 18.2 點（117 萬觀眾）；《一周星星》請來 25 周年處境劇《皆大歡喜》家族成員薛家燕、廖碧兒（Bernice）、陳彥行（行姐）、鄧兆尊擔任嘉賓，接受主持區永權訪問，大談當年拍攝趣事及鏡頭背後不為人知的秘密，最高收視 15.2 點（98 萬觀眾）。