Rabbit Hole心渦｜余安安撐柺杖影海報　「做咗容易受傷的女人」

古天樂旗下「天下一幕」（one Cool stage）繼《大龍鳳》之後，緊接另一部新作《Rabbit Hole》(心渦）登場，門票於今日（22/9）正式公開發售，並於2027年 1月8號搞灣仔藝術中心壽臣劇場公演。該劇演出陣容集合香港劇場、影壇實力派及新生代演員。包括：韋羅莎、張繼聰、余安安，及兩位生矚目生力軍演員譚旻萱、羅文澤等。早前劇組安排拍攝海報，但余安安因膝蓋受傷需打石膏，不便於行打算缺席，但為顧全大局，安安姐最後仍堅持撐着拐杖補拍海報，以便大家及早完成海報製作。

《Rabbit Hole心渦》由張銘耀執導，韋羅莎、張繼聰、譚旻萱參與演出。（大會提供）

《Rabbit Hole》(心渦）由資深劇場導演、同時亦是韋羅莎丈夫的張銘耀執導，透過細膩而富層次的導演手法，帶領觀眾直面人生的失落與重生。「原來放下 不等於遺忘」便是此劇想要帶出的訊息。而該劇亦曾獲美國百老匯最高殊榮「普立茲戲劇獎」（Pulitzer Prize for Drama）、更曾被改編成同名賣座電影（由奧斯卡影后妮歌潔曼 Nicole Kidman 擔任女主角及監製）的當代經典戲劇大作。

為營造《Rabbit Hole心渦》一個洞穴感覺，海報拍攝現場有個小山坡，供演員坐上去拍攝。（大會提供）

張繼聰大讚劇本世界級

作為劇中男主角兼監製的張繼聰坦言看完劇本後感到非常震撼，大讚這部劇本具備世界級水準，且有很大發揮空間，劇中飾演一個經歷巨痛的角色，這部作品對他來說抱有很大的推動力與使命感。劇本並非以賣慘或灑狗血的方式呈現，反而是非常寫實、正面，且當中夾雜著幽默與溫情。他認為劇本最出色之處，在於深刻描繪家庭成員在面對傷痛時如何互相扶持、如何陪伴彼此度過難關，不僅沒有一味賣慘，更展現出一種純粹靠演技與對白支撐的強大演員功力。至於拍檔韋羅莎，繼電影《金童》之後兩人再度合作，彼此更有默契，將會一同經歷一次考功夫的演出。

男主角兼監製的張繼聰坦言看完劇本後感到非常震撼，大讚這部劇本具備世界級水準，且有很大發揮空間。（大會提供）

劇中飾演張繼聰太太的韋羅莎與丈夫兼導演張銘耀一同閱讀劇本時，深深驚嘆劇本寫得極度美麗——當一個家庭不幸面對如此巨大的痛楚時，每位成員（包括母親、妹妹以及夫妻二人）在選擇如何癒合、如何繼續生活時，都展現出無比真實且觸動人心的掙扎。她更笑言自己每次排練時都全情投入，而老公（導演）常常對她要求極高、嚴格調整，但這也讓整個團隊碰撞出極之精彩的火花。

余安安︰不小心做咗容易受傷的女人

此外，原本跟劇組大隊一起拍攝海報的余安安，因臨時膝頭蓋受傷需打石膏不便於行，原定缺席拍攝，但為顧全大局，安安姐休息了個多星期後，便堅持撐住拐杖補拍海報，以便大家及早完成海報製作。安安姐幽默的說：「自己不小心做咗容易受傷的女人，跌傷膝頭蓋 ，打住石膏不能拍攝，惟有今日補拍。上一次我做舞台劇已是10年前，《仲夏夜之夢》。自己一直都好喜歡演出舞台劇，今次有一個好劇本、好團隊、好對手，終於給我等到啦，所以事不宜遲就接下這台劇。」安安姐還預告為跟演出對手培養感情，稍後會跟劇中的女女Rosa、Mandy私下約會「家庭樂」，有助大家投入演出。

余安安撐住柺杖到場，為海報進行補拍。（大會提供）

余安安撐住柺杖到場，為海報進行補拍。（大會提供）

提到劇中講三代同堂關係，不謀而合家庭成員跟安安姐現實生活中有近似。「我有兩個女同一個孫，比起劇本中的角色，我還多一個孫，當然如果你自己本身有這樣的家庭成員，在情感上表達比較容易投入，否則你就用個想象力去去想象那種親情關係和感覺啦。」

余安安負傷拍攝《Rabbit Hole 心渦》海報。（大會提供）

為了應付舞台劇的演出，安安姐以過來人分享準備心得的說：「你一開始準備的時候，就要全個人由個腦開始，身體四肢都要好ready，無論精神和體能上都要作好準備；因為你不容忽視在台上兩個幾鐘頭全神貫注的演出，我試過為了演出，早於一年前已經好乖的調整自己生活作息習慣，勤做運動，均衡飲食營養，務求以最佳狀態站在舞台跟觀眾見面。」

安安姐私下約會「囡囡」家庭樂

首次參演舞台劇的譚旻萱，作為新生代演員，能夠參與其中心情非常興奮，但也坦言不少壓力，一直很希望能夠參與任何形式的舞台劇或劇場工作的她，回憶起初次接到選角消息時覺得非常奇妙且好奇，因為舞台劇是一個對演員極度高壓、需要百分百純粹專注且沒有任何剪接或NG重來機會的現場表演。她笑言自己以前也看過很多舞台劇，每次看完都十分佩服和羨慕演員在台上的狀態：「雖然自己以往拍電影時已經累積了一定經驗，但面對高強度的舞台劇排練，起初也會擔心自己的抗壓性、體能或對抗性的運動量（例如練氣訓練）是否足夠應付；但因為每一次排練都要從頭到尾完整演繹、甚至一氣呵成地連排三次，讓我在體力與心理上都得到了前所未有的鍛鍊。」今次能夠與一班實力派前輩同台合作、特別是自己偶像Rosa飾演甚姐姐，Mandy坦言雖然面對「神級」對手難免會感到緊張，擔心自己會連累大家或表現不够好，但與大家一同排練和互相扶持的過程中獲益良多，希望觀眾看過後也能一同感受這場深刻洗滌心靈的劇場旅程。」

安安姐還預告為跟演出對手培養感情，稍後會跟劇中的女女Rosa、Mandy私下約會「家庭樂」，有助大家投入演出。（大會提供）

導演張銘耀坦言跟Rose一樣，自己第一次看這部劇本時已經非常觸動，因為劇本極具份量，探討了一個極大且沉重的共同傷痛，但同時這班角色在面對衝擊時如何積極、勇敢、透過陪伴和互相扶持去走過難關，讓他覺得非常深刻。他強調整齣劇完全不是那種賣慘或灑狗血的作品，而是透過真實、細膩且充滿力量的陪伴，去證明即使經歷許多高低起跌與生離死別，身邊人的陪伴與愛依然能夠帶領大家撐過一切。

舞台劇《Rabbit Hole心渦》門票於今日（22/9）正式公開發售，並於2027年1月8號搞灣仔藝術中心壽臣劇場公演。（《Rabbit Hole心渦》海報）

故事大綱︰《Rabbit Hole 心渦》（原著《Rabbit Hole》）

一個原本美滿幸福的中產家庭，因一場突如其來的交通意外，痛失四歲的愛子丹尼（Danny），從此生活翻天覆地。

丈夫侯伊（Howie，張繼聰飾）選擇沉浸於回憶中，透過觀看兒子生前的錄影帶、參加互助小組來寄託思念。妻子貝卡（Becca，韋羅莎飾）則選擇將兒子的一切痕跡隱藏甚至清理，試圖藉此逃避現實，夫妻二人因步伐不一而漸行漸遠。與此同時，貝卡那性格不羈、意外懷孕的妹妹伊琪（Izzy，譚旻萱飾），以及經歷過喪子之痛、心直口快的母親娜特（Nat，余安安飾），各自以笨拙的方式介入這場家庭危機。而最令劇力緊繃的，是當年無意間撞死他們兒子的十七歲少年積遜（Jason，羅文澤飾）竟主動求見，為求一句原諒。