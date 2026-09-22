王賢誌辦司儀口才課程吸金　借肥姐Do姐做教材網民反應兩極

藝人王賢誌前年因拖欠財務公司近300萬債務而申請破產，隨後與同性伴侶Kevin避走加拿大，留下爛攤子由家人承擔。其胞妹王賢德早前接受《娛壹》訪問時透露王賢誌背後不少令人失望的行為，例如屢次要父親代還債、借錢不還，甚至將巨債轉嫁至兩名胞妹的身上，然後一走了之。王賢德表示，目前仍需家人供養他。

王賢誌是王氏港建創辦人王華湘的孫兒。(ig@mrvinciwong)

王賢誌遠走加國繼續風流快活。(ig@mrvinciwong)

王賢誌舉辦網上司儀口才課程吸金

面對胞妹的指控與連累家人，王賢誌僅表示「正積極面對中，牽涉到家人感到愧疚」輕輕帶過，不過依然繼續過著光鮮生活。王賢誌昨日再有新動作，他在社交平台宣傳其創辦的「專業司儀及口才技巧 Online Workshop」，以主持及司儀技巧來開拓財路。他在撰長文透露網上課程圓滿結束，並感性表示：「感謝你們在我人生最艱難的時刻，依然選擇相信我、支持我。但願你們也感受到，我在每一個細節裡放下的心思。希望這兩星期的課堂，能繼續點燃你們心裡那團火，讓你們有一天站出來的時候，相信自己也可以成為一位充滿自信、口才出眾的司儀。」在王賢誌分享的照片中，可見他西裝筆挺坐在鏡頭前，精神飽滿地授課，表情輕鬆，似乎完全沒有受債務纏身的影響。

王賢誌舉辦網上司儀口才課程吸金。（IG圖片）

王賢誌借肥姐、Do姐做教材被網民質疑

不過在王賢誌分享的教學花絮，卻意外引發網民質疑。有眼利的網民發現其收費課程教材中，大量用了TVB昔日經典台慶及大型節目的珍貴片段作教學範本，當中包括了肥姐沈殿霞與鄭裕玲（Do姐）載歌載舞唱出司儀辛酸史的「皇牌司儀大會串」，另外還用了汪明荃及陳貝兒的照片來分析主持風格。

王賢誌借肥姐、Do姐做教材被網民質疑。（IG圖片）

王賢誌大量用了TVB昔日經典台慶及大型節目的珍貴片段作教學範本。（IG圖片）

另外還用了汪明荃及陳貝兒的照片來分析主持風格。（IG圖片）

教材曝光後引來網民質疑，不少網民批評他留下巨額債務讓家人承擔，更質疑他挪用肥姐、何守信及Do姐等殿堂級前輩的昔日演出作為個人的「搵錢工具」，不過亦有網民認為引用範例教學純屬平常。