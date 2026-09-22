娛圈「三廢」合體受訪周永恆激動爆粗　張致恒梅啟明開聲勸阻

網台「鼎豐盛」經常邀請娛圈話題人物上節目受訪，早前安排「亞視一姐」阿儀追擊張致恒（Steven）交租及婚姻狀況，一句：「你冇錢交租點算？」搞到對方一臉尷尬。今日（22日）網台又釋出最新預告，竟然破天荒促成娛圈三大「廢人」——張致恒、周永恆與梅啟明首度同台受訪。

娛圈「三廢」齊集？（ig@g.p.m_tvvvv）

周永恆情緒失控爆粗 Steven打圓場嗌肚餓

從網台釋出的「幕後花絮」片段可見，畫面更配上三個大大的「廢」字，噱頭十足。坐在正中間的Steven與周永恆及梅啟明並排而坐。期間周永恆突然情緒激動，對住鏡頭爆粗大叫：「一定俾，五十唔X爬架，你明唔明啫，錢嚟架！」

見到場面火爆，身旁的Steven即刻伸手阻攔打圓場：「OKOK，我哋返嚟嘞，快啲啦，好肚餓呀！」連平時出位開的梅啟明都忍不住伸手勸阻。冷靜下來的周永恆隨即伸出單掌扮拜佛，笑言：「係，唔好寫到咁。」場面惹笑又混亂。

張致恒坐中間。（ig@g.p.m_tvvvv）

周永恆情緒最失控爆粗。（ig@g.p.m_tvvvv）

梅啟明都勸阻。（ig@g.p.m_tvvvv）

網台預告粗口橫飛 大爆娛樂圈黑幕

網台以「娛樂大爆炸」為題，預告這場「三巨頭」的火爆訪談將會毫無顧忌地互相諷刺兼「開火」。官方更事先張揚，節目全程粗口橫飛、金句連發，更會大爆娛樂圈黑暗面，直言「完全不給剪接師留活路」，未知這場「世紀同台」會擦出甚麼火花。

周永恆與周曉彤又離又合，仲驚動警方。