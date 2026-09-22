梅啟明聲稱12歲開始做散工　欠債數萬破產令已解除：呢一兩個月

已故樂壇天后梅艷芳的母親「梅媽」梅覃美金上月底離世，令沉寂一時的梅啟明再次成為新聞人物。早前，被戲稱為「破產KOL」的梅啟明接受網台「鼎豐盛」訪問，期間大談自己的「生財之道」，更自爆做過多種散工，並聲稱自己只欠幾萬蚊，且已於一兩個月前解除破產令。

早前記召上，梅啟明話：「啲錢好似天跌落嚟」。（資料圖片）

澄清「錢由天跌落嚟」 稱12歲開始做散工

訪問一開始，主持便重提梅啟明早前在記者會上說過「啲錢好似天跌落嚟」的言論。梅啟明即刻澄清自己有做工：「全部錯。因為我由12歲開始做工，到現在呢一刻都無停過。就算我返嚟打遺產官司都好，每日都有返工，係上庭嗰陣時就請假。」

被問到做過甚麼行業時，他如數家珍地表示：「我本身係做廚師，做炒鑊嘅。啲餐館又要轉呀，又停又轉第二間。大家未有嘅話，轉下園藝呀、地盤都做過，建築嗰啲地盤我都做過。」 他強調自己只能做兼職：「因為我成日要幫阿媽處理上庭嘅事，又要照顧老人家，煲湯水畀佢飲。所以我喺呢方面我就要做散工。因為長工無理由畀你成日請假。」

梅啟明話目己朋友多，（IG@g.p.m_tvvvv）

聲言「朋友」出錢幫梅媽「風光大葬」。（IG@g.p.m_tvvvv）

聲言「朋友」出錢幫梅媽「風光大葬」

被問到近期為梅媽處理法庭事務的進度時，梅啟明以「今日主要幫阿媽搞喪禮」為由，避談遺產官司細節。當被追問「啲錢邊度嚟」？梅啟明說：「其實好簡單啫，我哋始終咁多朋友，喺外面做生意，即係好打不平，就係話『媽媽喪禮如果搞唔掂嘅話，我哋會支持會幫手』。」即使幫梅媽用150萬「風光大葬」都沒有問題。

稱因「幾萬蚊醫療費」破產 宣佈已解除破產令

訪問期間，記者直白地問及梅啟明的破產問題：「其實你已經破咗產，點解要破產呢？」 梅啟明將矛頭指向法庭：「呢個係法庭頒令，法庭頒令我破產。」

他解釋當年在一間餐館工作時發生意外，被送院後勞工處介入，資方律師卻不斷要求他驗腦、驗胃等，導致律師費龐大。當記者追問醫療費總共多少時，他回答：「總數就唔多，幾萬蚊。要我呢邊畀，我就係唔畀，佢就逼我破產。」 他更在訪問中透露，已解除了破產令：「都係呢一兩個月啫。」