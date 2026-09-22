江美儀55歲生日王敏慈攬到實送祝福　曾狠批「唔識揸筷子冇家教」

TVB視后江美儀日前迎來55歲生日，一向在圈中人緣甚廣的她，連日來獲不少好友輪流為她慶生，而曾被她直斥「冇家教」、「唔識揸筷子」的前港姐季軍王敏慈，日前就上載了一段合拍短片，並寫道：「和我最好的美儀姐🩷👭」，向對方送上祝福！片中所見，兩人一起拍片擺Pose，最後更頭貼頭攬到實，可見感情極佳！

在節目《試真D唷》的記者會上，江美儀獲吳業坤、張振朗及曾展望送上生日驚喜。（IG@elenakongmayyee）

江美儀獲梁洛施慶生。（IG@elenakongmayyee）

梁思浩、吳家樂、鄧兆尊齊為江美儀慶祝。（IG@elenakongmayyee）

郭柏妍。（IG@elenakongmayyee）

江美儀同王敏慈合拍短片。（影片截圖）

擺Pose。（影片截圖）

頭貼頭攬到實！（影片截圖）

前港姐季軍王敏慈。（IG@lovelle.minci）

江美儀作客節目痛批新人被寵壞 斥某港姐食嘢核突唔識揸筷子冇家教

江美儀曾在作客葉念琛的YouTube節目《琛導Casting》時，直言新一代演員「被寵壞」：「我覺得現在新一代的藝人或者演員 ，全部也是被人寵的環境下長大。」她舉例指很多新人連筷子也不會拿，「如果你演一個角色 ，是一個很有教養、家裡很有家教的，他沒理由不懂得拿筷子的」，又指自己曾當面提醒一位港姐：「佢同我哋拍嘢，佢食嘢核突到呢。（原來一啲家教都冇？）冇呀，我就話喂，你香港小姐嚟，可唔可以學吓揸筷子？」幸好對方受教，僅用了三天就學會了。她認為生活經驗對演戲非常重要：「這些就是你的人生經驗，你以為是一件微不足道的事，但其實可能在你的事業上，反而能幫到你。」

江美儀作客葉念琛的YouTube節目《琛導Casting》。（公關提供）

江美儀批新人被寵壞：唔識揸筷子點做戲？

江美儀直指對方食嘢核突。

江美儀叫對方學揸筷子，最後僅用了3日就學識。

王敏慈昔日手寫信曝光真相 感激江美儀教導：好似湊細路仔咁湊我

江美儀的一番言論隨即掀起網民熱議，紛紛猜測她所講的港姐是誰，原來就是曾合作拍攝節目《大灣區美味好玩攻略》的王敏慈，王敏慈更曾親筆手寫信，感激江美儀的教導：「美儀姐～感謝這幾天來你對我的照顧和關心！剛剛開始還會擔心自己要和大明星一起拍東西，但是相處下來，發現你真的是一個對人很好，敬業又美麗的大姐姐！你這幾天真的像照顧小朋友那樣對我！我真的沒想到自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了！在你的身上我真的學到了很多東西❤️我會繼續努力，希望有一天也成為像你一樣閃閃發光的人❤️ 敏慈❤️」

江美儀曾與王敏慈一起拍節目。（影片截圖）

節目中有不少揸筷子進食的畫面。（影片截圖）

王敏慈曾親筆手寫信，感激江美儀的教導。

王敏慈在節目中感激江美儀同麥長青的照顧及教導。（影片截圖）

更多節目片段被回帶後，網上風向轉為大讚江美儀，其中一段片見到麥包叫王敏慈用筷子夾食物，當時王敏慈已經學識，美儀鼓勵說：「佢好叻喇！第三日已經識喇！」（影片截圖）

王敏慈再次多謝江美儀和麥包對她的指導：「係好犀利嘅前輩，你哋好Nice，同埋美儀姐都教咗我好多好多嘢，譬如話筷子。（影片截圖）

當講到兩位前輩鼓勵她多說話，她更是忍不住落淚，嚇親江美儀。（影片截圖）

王敏慈說：「美儀姐真係日日都係好似湊細路仔咁湊住我！我覺得自己真係好Lucky，好幸運！第一次就跟到咁好嘅前輩！」（影片截圖）

江美儀還溫柔地叫王敏慈「傻妹」，幫她抹眼淚。（影片截圖）

除了手寫信之外，王敏慈亦在留言區再發文多謝江美儀：「微博才看到🥹愛美儀姐❤️❤️能和美儀姐合作真的很榮幸🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️學到了非常多🥹我會記得你的話，繼續努力💪🏻這一路以來也在無微不至的照顧我像照顧女兒一樣💓也一直非常耐心的教導我😭😭真的好幸運第一次綜藝就可以和你一起合作～香港見咯🫣🤭🥰」網民紛紛留言大讚王敏慈態度謙遜有禮，江美儀提攜後輩不遺餘力！

王敏慈在留言區再發文多謝江美儀。（微博截圖）

王敏慈感激江美儀無微不至的照顧。（小紅書圖片）