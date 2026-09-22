江美儀55歲生日王敏慈攬到實送祝福 曾狠批「唔識揸筷子冇家教」
TVB視后江美儀日前迎來55歲生日，一向在圈中人緣甚廣的她，連日來獲不少好友輪流為她慶生，而曾被她直斥「冇家教」、「唔識揸筷子」的前港姐季軍王敏慈，日前就上載了一段合拍短片，並寫道：「和我最好的美儀姐🩷👭」，向對方送上祝福！片中所見，兩人一起拍片擺Pose，最後更頭貼頭攬到實，可見感情極佳！
江美儀作客節目痛批新人被寵壞 斥某港姐食嘢核突唔識揸筷子冇家教
江美儀曾在作客葉念琛的YouTube節目《琛導Casting》時，直言新一代演員「被寵壞」：「我覺得現在新一代的藝人或者演員 ，全部也是被人寵的環境下長大。」她舉例指很多新人連筷子也不會拿，「如果你演一個角色 ，是一個很有教養、家裡很有家教的，他沒理由不懂得拿筷子的」，又指自己曾當面提醒一位港姐：「佢同我哋拍嘢，佢食嘢核突到呢。（原來一啲家教都冇？）冇呀，我就話喂，你香港小姐嚟，可唔可以學吓揸筷子？」幸好對方受教，僅用了三天就學會了。她認為生活經驗對演戲非常重要：「這些就是你的人生經驗，你以為是一件微不足道的事，但其實可能在你的事業上，反而能幫到你。」
王敏慈昔日手寫信曝光真相 感激江美儀教導：好似湊細路仔咁湊我
江美儀的一番言論隨即掀起網民熱議，紛紛猜測她所講的港姐是誰，原來就是曾合作拍攝節目《大灣區美味好玩攻略》的王敏慈，王敏慈更曾親筆手寫信，感激江美儀的教導：「美儀姐～感謝這幾天來你對我的照顧和關心！剛剛開始還會擔心自己要和大明星一起拍東西，但是相處下來，發現你真的是一個對人很好，敬業又美麗的大姐姐！你這幾天真的像照顧小朋友那樣對我！我真的沒想到自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了！在你的身上我真的學到了很多東西❤️我會繼續努力，希望有一天也成為像你一樣閃閃發光的人❤️ 敏慈❤️」
除了手寫信之外，王敏慈亦在留言區再發文多謝江美儀：「微博才看到🥹愛美儀姐❤️❤️能和美儀姐合作真的很榮幸🙇🏻♀️🙇🏻♀️學到了非常多🥹我會記得你的話，繼續努力💪🏻這一路以來也在無微不至的照顧我像照顧女兒一樣💓也一直非常耐心的教導我😭😭真的好幸運第一次綜藝就可以和你一起合作～香港見咯🫣🤭🥰」網民紛紛留言大讚王敏慈態度謙遜有禮，江美儀提攜後輩不遺餘力！