張文慈生日獲張柏芝鄧萃雯飛上海慶祝　獲送手機名牌袋：感恩遇見

9月30將迎55歲生日的張文慈，與張栢芝及鄧萃雯因共同的宗教信仰而結下不解之緣，私下感情極為深厚。近年三人將工作重心轉移至內地，彼此有更多時間相聚。近日，張栢芝與鄧萃雯特地結伴飛往上海，為張文慈送上驚喜提早慶祝生日。

張文慈將迎55歲生日。（IG@pinkycheung930）

上海重聚慶生 栢芝再送名貴大禮

張文慈昨日（21日）在社交平台上分享了三人的溫馨合照，還有昔日舊照，感性地透露這次聚會的特別意義。原來，她們五年前曾在上海同一間餐廳聚餐，五年後三人再次在同一地點相聚，為張文慈慶生。從張文慈上載的照片可見，她收到了粉紅玫瑰花、新款智能手機，以及一個Max Mara Margaux系列的高階羊絨與牛皮拼接手袋，價值約17,000港元。

雖然禮物貴重，但最令張文慈感動的，始終是這份無價的友情。她在帖文中寫道：「五年前我們在上海同一間餐廳，五年後的今日，謝謝你们為我慶祝生日。可能有時大家各自忙 ，但真正的好朋友會掛念，有事永遠出現，感恩遇見！有你们真好！昨晚真的好開心，無所不談，感謝主的安排，也謝謝叮噹你的新手机 You so sweet ☺️恩典滿滿🌹」。

張文慈，與張栢芝及鄧萃雯因共同的宗教信仰而結下不解之緣，私下感情極為深厚。（IG@pinkycheung930）

五年前已一齊慶生。（IG@pinkycheung930）

五年前已一齊慶生。（IG@pinkycheung930）

收好多貴重禮物。（IG@pinkycheung930）

鮮花、名牌手袋，仲有手機。（IG@pinkycheung930）

栢芝有情有義 曾送3萬5 Fendi袋兼代捐款

其實張栢芝對張文慈這位好姊妹，一向大方且有情有義。張文慈曾透露，當年她剛到內地發展時，曾羨慕當地人擁有漂亮的名牌手袋。張栢芝得知後，立刻二話不說，買了一個價值35,000港元的粉紅色Fendi手袋送給她。張文慈當時感動落淚，坦言並非因為禮物的價值，而是感激栢芝深深理解她在外打拼的辛酸與不易。

除了物質上的支持，張栢芝更曾在慈善方面幫助張文慈完成心願。張文慈曾在內地真人騷節目中爆料，指有次她想在內地捐款幫助有需要的人，但當時自己經濟能力有限。張栢芝得知後沒有多說什麼，第二天便直接以張文慈的名義捐出5萬塊錢，行善不遺餘力且從不求回報。

好姊妹！（IG/@pinkycheung930）

張文慈年前已收到張柏芝送嘅生日禮物！（IG/@pinkycheung930）