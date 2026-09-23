66歲惠英紅寶刀未老大騷肌肉 自封「頂級Alpha女」霸氣回覆網民
撰文：薯條
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現年66歲的金像影后兼傳奇武打女星惠英紅向來以強悍敬業見稱。近日她在社交平台大騷超強手臂肌肉，更自封為「頂級Alpha女」，展現出寶刀未老的極佳狀態，隨即引起不少網民熱議。
大騷手臂肌肉自封頂級Alpha女
惠英紅日前在社交平台分享了一張近照，相中的她身穿黑色上衣，屈曲雙臂大騷結實的手臂肌肉，並寫道：「#惠英紅 我確實是頂級alpha女# 這個還不是頂級Alpha女嗎？你們不害怕我嗎？我太強大了」，展現超強氣場，引來大批粉絲圍觀點讚。
親回網民留言展幽默感
面對網民的熱烈討論，惠英紅亦發揮親民又搞笑的性格親自回覆。當網民大讚「帥的很啊姐姐換風格了」，她神回：「一直很百變」；有人讚她fit並學了新名詞，她亦笑稱「與時俱進」。更有粉絲留言「下次見面讓我摸摸肌肉」，惠英紅則霸氣回覆：「Alpha女拒絕被碰撞 謝謝」及「我不會 請不要碰撞我 謝謝！」，面對其他粉絲示愛，她更連發金句：「我發現你們都是M」、「一拳打飛你哦」及「害不害怕」，與粉絲互動相當有火！
功夫女星蛻變實力派影后
其實，入行近50年的惠英紅一直在演藝圈發光發熱。70年代加盟邵氏電影公司的她，雖無武術根基，卻憑著敏捷身手與搏殺精神，火速上位成為當紅「打女」。1982年，她更憑武俠片《長輩》勇奪首屆香港電影金像獎最佳女主角，寫下打女封后的歷史性一頁。
即使經歷過事業低谷與情緒病困擾，惠英紅其後強勢回歸，成功由「武打巨星」蛻變為「演技派影后」，主攻文戲的她多次憑藉神級演技再奪金像獎影后殊榮。難得的是，早已名利雙收的惠英紅至今仍親身上陣拍攝危險動作場面，早前更挑戰8層樓高吊威也及親自駕駛上演撞車戲碼，相當敬業。