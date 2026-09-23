66歲惠英紅寶刀未老大騷肌肉　自封「頂級Alpha女」霸氣回覆網民

現年66歲的金像影后兼傳奇武打女星惠英紅向來以強悍敬業見稱。近日她在社交平台大騷超強手臂肌肉，更自封為「頂級Alpha女」，展現出寶刀未老的極佳狀態，隨即引起不少網民熱議。



惠英紅演藝生涯橫跨武打片與文藝片，成就解鎖集齊香港電影金像獎、台灣金馬獎及中國電影華表獎三大殊榮。（惠英紅微博圖片）

大騷手臂肌肉自封頂級Alpha女

惠英紅日前在社交平台分享了一張近照，相中的她身穿黑色上衣，屈曲雙臂大騷結實的手臂肌肉，並寫道：「#惠英紅 我確實是頂級alpha女# 這個還不是頂級Alpha女嗎？你們不害怕我嗎？我太強大了」，展現超強氣場，引來大批粉絲圍觀點讚。

惠英紅大騷手臂肌肉。（微博@惠英紅kara）

親回網民留言展幽默感

面對網民的熱烈討論，惠英紅亦發揮親民又搞笑的性格親自回覆。當網民大讚「帥的很啊姐姐換風格了」，她神回：「一直很百變」；有人讚她fit並學了新名詞，她亦笑稱「與時俱進」。更有粉絲留言「下次見面讓我摸摸肌肉」，惠英紅則霸氣回覆：「Alpha女拒絕被碰撞 謝謝」及「我不會 請不要碰撞我 謝謝！」，面對其他粉絲示愛，她更連發金句：「我發現你們都是M」、「一拳打飛你哦」及「害不害怕」，與粉絲互動相當有火！

風韻猶存。（微博@惠英紅kara）

功夫女星蛻變實力派影后

其實，入行近50年的惠英紅一直在演藝圈發光發熱。70年代加盟邵氏電影公司的她，雖無武術根基，卻憑著敏捷身手與搏殺精神，火速上位成為當紅「打女」。1982年，她更憑武俠片《長輩》勇奪首屆香港電影金像獎最佳女主角，寫下打女封后的歷史性一頁。

1979年的邵氏經典電影《爛頭何》亦出現了類似情節，由劉家輝師傅飾演的滿族王爺，為了隱藏武功，改以惠英紅的身體出招。惠英紅事後回憶，這是她從影以來，最辛苦的一場戲（圖片擷取自http://bit.ly/2VAxFmb）

22歲的惠英紅因為武俠電影《長輩》拿到了人生第一個最佳女主角獎項。（《長輩》劇照）

惠英紅曾三度奪得金像獎最佳女主角殊榮，而她在演技上付出努力外，在皮膚保養上也花了不少的心機。(kara_waiyinghung@IG)

即使經歷過事業低谷與情緒病困擾，惠英紅其後強勢回歸，成功由「武打巨星」蛻變為「演技派影后」，主攻文戲的她多次憑藉神級演技再奪金像獎影后殊榮。難得的是，早已名利雙收的惠英紅至今仍親身上陣拍攝危險動作場面，早前更挑戰8層樓高吊威也及親自駕駛上演撞車戲碼，相當敬業。

惠英紅有份參演的電影《空槍》確定於9月25日在香港正式上映。（微博@惠英紅kara）