宋威龍來港超親民魅力俘虜全場　Do姐忍唔住甜喊「龍龍」

內地「濃顏系男神」宋威龍近年憑劇集《驕陽似我》、《野狗骨頭》等再度爆紅，宋威龍今日（22日）宋威龍現身尖沙咀圓方，以全球品牌代言人身份出席日本頂級珠寶品牌門店重開盛典。同場出席的嘉賓還包括金像及百花影后衛詩雅，並由知名藝人鄭裕玲（Do姐）擔任星級主持，陣容相當鼎盛。

宋威龍現身尖沙咀圓方，以全球品牌代言人身份出席日本頂級珠寶品牌門店重開盛典。（盧振輝攝）

內地「濃顏系男神」宋威龍來港出席活動。（盧振輝攝）

內地「濃顏系男神」宋威龍來港出席活動。（盧振輝攝）

型！（盧振輝攝）

衛詩雅。（盧振輝攝）

Do姐鄭裕玲。（盧振輝攝）

粉絲迫爆商場！（盧振輝攝）

粉絲迫爆商場！（盧振輝攝）

粉絲提早到場霸位 圍觀人潮迫滿店外

宋威龍近年憑多部熱播內地劇在港累積超高人氣，今次罕有來港公開亮相，吸引大批粉絲及市民慕名而來。活動尚未開始，專門店外及商場走廊已擠滿等候的粉絲，現場人頭湧湧，氣氛極之高漲，現場有不少遠道而來的粉絲表示，她們分別專程由廣州、深圳甚至遠至上海趕來香港，更有死忠粉絲為了搶佔最前排的最佳觀賞位置，早在「凌晨3點」就已到達圓方商場門外排隊等候！為了防止離開位置後被別人佔據，大批粉絲在現場苦等十多個小時期間，一直頂著疲倦堅持死守，甚至不敢離開現場去廁所，只為在男神登場時能第一時間親眼見證其帥氣風采，足見其無與倫比的超高號召力與誇張人氣。

粉絲提早到場霸位！（盧振輝攝）

粉絲提早到場霸位！（盧振輝攝）

氣氛熱烈！（盧振輝攝）

氣氛熱烈！（盧振輝攝）

終於見到男神！（盧振輝攝）

終於見到男神！（盧振輝攝）

揮手打招呼！（盧振輝攝）

粉絲凌晨3點死守 不敢去廁所只為見男神一面

雖然大會事先表明宋威龍今次僅開放傳媒拍照及錄影、不接受現場訪問，但當高大帥氣的宋威龍隆重登場時，全場粉絲隨即爆發出高分貝尖叫聲！宋威龍展現出超級親民的一面，全程笑容滿面，不斷向四面八方的粉絲親切揮手、點頭打招呼，電暈全場觀眾。

揮手打招呼！（盧振輝攝）

超親民！（盧振輝攝）

超親民！（盧振輝攝）

超親民！（盧振輝攝）

宋威龍極度親民揮手電暈粉絲 Do姐親切甜喊「龍龍」互動超萌

連閱人無數的星級主持Do姐亦被宋威龍的帥氣與親和力融化，在台上互動時更忍不住親切地直呼他為「龍龍」，氣氛極之融洽可愛！宋威龍聽到後亦害羞笑應，展現出反差萌，瞬間融化現場所有粉絲。

Do姐親切甜喊「龍龍」！（盧振輝攝）

Do姐親切甜喊「龍龍」！（盧振輝攝）