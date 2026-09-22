歌手韓子亮再傳死訊曾至少兩度服藥尋短　屢傳欠債潛逃深圳避債

有「更生歌手」之稱的韓子亮（TL），今日（22日）又傳來死訊，其IG限時動態發布兩張黑底白字圖，分別是「1992-2026 R.i.p」以及「稍後會安排TL嘅後事有需要可以聯絡一起送佢」，過去數年，他至少兩次服藥企圖輕生及交低「遺言」，去年更貼出自己瞓醫院的照片，然而網民對於其死訊持半信半疑態度。《01娛樂》曾致電聯絡，但電話未能接通，不排除他改了電話。

有「更生歌手」之稱的韓子亮（TL），今日（22日）又傳來死訊。

其IG限時動態發布兩張黑底白字圖，分別是「1992-2026 R.i.p」（IG@tl_hon）

另一張是「稍後會安排TL嘅後事有需要可以聯絡一起送佢」（IG@tl_hon）

韓子亮至少兩次企圖自殺。

曾稱食百幾粒藥尋死交低遺言：對唔住大家我要走先

韓子亮曾推出過《Party with TL》等歌曲，他在2023年底曾試圖輕生，而不足兩年，他2025年又再於IG限時動態透露「今次真係食咗百幾粒藥」，疑服藥輕生，表示：「我對唔住幫過我嘅人，同埋借個（過）錢俾我嘅人，來生有機會報答返。」相隔不足一小時後，他再發文說：「對唔住大家，所有嘢交低咗，我要走先，今次真係食咗百幾粒藥，唔使搵我。」

韓子亮（TL）的《Party with TL》，是網絡經典。（MV截圖）

韓子亮在IG交代疑似遺言，自爆食了百幾粒藥。（IG@tl_hon）

去年前經理人急Call朋友赴深圳救人 曝光入院通知書與臥床片

當時一位自稱是他的前經理人，名為「喬」的人又透過韓子亮IG發佈多個限時動態，叫男方的朋友去到位於深圳的「中山大學附屬第八醫院」，透露醫生指TL神智不清：「洗胃洗100幾粒藥出嚟，TL嘅朋友快啲上嚟搵佢，擔心佢又做傻事，今次救得返算好彩。」再隔一小時後，「喬」又說：「醫生話仲有危險，唔知後遺症有幾嚴重，你哋上嚟院，醫生會同大家講。」之後更貼出一張入院通知書，上面有其前名「韓梓亮」，門診診斷為「藥物中毒」，更公開疑似韓子亮瞓病床，被醫護人員推入𨋢的影片。不過去年6月，即他入院後不足一個月，他就於網上直播，惟相隔一年多後，今日又再傳來韓子亮死訊。

前經理人更公開疑似韓子亮瞓病床，被醫護人員推入𨋢的影片（IG@tl_hon）

這位「喬」之後貼出一張入院通知書，上面有其前名「韓梓亮」，門診診斷為「藥物中毒」，發文者說：「佢真係中毒，有冇佢其他嘅朋友上嚟睇吓佢，稍後電話會交返俾佢本人。」（IG@tl_hon）

多次改名兼曾入獄26個月 獲封「更生歌手」爭議不斷

33歲的韓子亮原名梁家進，為闖娛圈前後改過幾次名，分別是梁柏廷、梁迪斯、韓梓亮、韓亞光等，他2013年出道成為樂壇新人，卻在同年底因肛交勒索案被判入獄26個月，2016年出獄後復出，形象負面被網民嘲笑是「更生歌手」。其後他亦不斷有負面新聞，如桃色糾紛、被男苦主指控他賣慘借錢不還、出道早年於活動上搶走保錡支咪等等。

韓子亮出道後不久，因肛交勒索案被判入獄26個月，及後被網民嘲笑是「更生歌手」。（IG@tl_hon）

屢傳欠債潛逃內地避債 被苦主指控老千以行騙為生

近年韓子亮屢傳欠債，並已移居深圳、廣州避債，月前有網民開post稱他「老千」，並透露遭韓子亮欠債超過十年。帖主聲稱：「因詐騙及欠債數百萬元，現潛逃深圳廣州，逃避警方輯緝捕。此人謊話連篇，極度無賴，以行騙為生。經常出沒於深圳ATM同志酒吧。本司呼籲各債主苦主積極報警備案。狙擊老千，歡迎廣傳！」帖主又貼出疑似向韓子亮的WhatsApp對話，疑似韓子亮說：「我返香港嘅時候會自然聯絡你 到時候適當嘅時候再聯絡啦 我唔會阻止你做啲乜嘢 不過所有事情返到嚟會一律處理。」更表示「有拖無欠」。

近年韓子亮屢傳欠債，並已移居深圳、廣州避債，月前有網民開post稱他「老千」，並透露遭韓子亮欠債超過十年。帖主聲稱：「因詐騙及欠債數百萬元，現潛逃深圳廣州，逃避警方輯緝捕。此人謊話連篇，極度無賴，以行騙為生。（IG@ manmanchasemoney）