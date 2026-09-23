TVB監製關文深大爆拍戲秘聞　古天樂真性情某男一食飯唔畀錢

關文深是TVB資深監製及導演，近年有份監製《新聞女王》系列、《黑色月光》、《下流上車族》，執導的則有《烈火雄心》系列、《法証先鋒V》，曾與大大小小藝人合作過。他近日接受傳媒人Colly Fung訪問，大爆拍戲秘聞，他透露古天樂與梁琤拍私奔戲時，曾因搭船太大浪提及關文深「祖宗十八代」；又曾有男主角不滿剪片，食飯途中離去，要女主角埋單。他亦點名讚一位一線「吸金王」沒有明星「衰態度」，令他印象深刻。

古天樂。（IG@kootinlok_louis）

古天樂。（陳順禎 攝）

關文深被古天樂「搵祖宗十八代」 有男一不滿剪片走人

關文深被問到拍戲經歷，他透露最深刻一次是被古天樂鬧。當時古天樂與梁琤拍一場私奔戲，關文深揀去汀九橋樓下拍，但因太大浪，「一落船已經俾佢搵晒我啲老母呀、祖宗十八代出晒嚟。」相信關文深提及的是《烈火雄心》，戲中梁琤飾演的「駱曉翠」和古天樂飾演的「劉海栢」是一對。Colly亦不諱言古天樂較真性情，她笑言一次同事採訪古天樂，同事被叫「擒喺度影」，古天樂則指：「你幫我抌咗佢落山，然後先繼續做訪問啦！」

關文深導演和監製鍾澍佳。（陳順禎 攝）

關文深（右）是TVB資深導演及監製。（IG@vincecychoi）

陳豪獲激讚無明星「衰態度」

關文深又爆料，指有一位男主角睇完剪片不滿意，食飯食到一半攞袋自己離席走人，最後要由女主角畀錢埋單。談起男主角，關文深點名讚陳豪幾好，沒有明星「衰態度」。而Colly憶述一次陳豪向她90度鞠躬打招呼，大讚他犀利。

另外，關文深提到佘詩曼本來是「雞仔聲」，靠苦讀報紙轉換聲音；他又提到拍《火舞黃沙》期間，佘詩曼被綁上十字架火燒，因太大火幾乎燒到攝影師，拍攝過程不容易。

佘詩曼拍《火舞黃沙》被綁上十字架燒。（《火舞黃沙》截圖）

佘詩曼拍《火舞黃沙》被綁上十字架燒。（《火舞黃沙》截圖）

陳豪。（盧振輝攝）

陳茵媺與陳豪好恩愛。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺與老公陳豪及子女慶祝生日。（IG@aimeechan_official）

佘詩曼近年為廣告女王之冠。（公關提供）

佘詩曼出席昂坪360二十周年纜車夜航首航開幕典禮。（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）

阿佘被粉絲逼爆包圍，即場派心心一齊合影。（IG@Charmaine Sheh 佘詩曼）