王賢誌反擊爛賭指控　含淚愧對家人坦承：投資失敗自以為是

前東華三院主席、王氏港建家族太子爺王賢誌（Vinci），近日驚爆欠下「天文數字」巨債，遭胞妹力數破產後隨即避走加拿大，將一堆「爛攤子」留給香港的家人。之後又遭到同樣欠下一身債、被申請破產的蕭定一拍片爆內幕，直指王賢誌債台高築全因「豪賭成癮」，連網民也譏笑他是「富貴版梅啟明」。

面對各種負面新聞，王賢誌未有回覆傳媒提問，反而專注在抖音直播平台。昨日（22日）清晨，他在直播中親自剖白欠巨債原因，反擊爛賭指控，提起家人時更忍不住眼泛淚光，哽咽感慨：「我係好難受，非常之難受。」

王賢誌遠走加國繼續風流快活。(ig@mrvinciwong)

資深娛樂人蕭定一在其YouTube頻道上透露，有朋友告知王賢誌和另一半都好賭。(YouTube截圖)

反擊蕭定一「爛賭」指控：不能接受

影片中，王賢誌一開始頭戴黑色Cap帽，雖然開口便熱情地感謝網民送上「跑車」等虛擬禮物，並向粉絲打招呼，但他坦言自己這幾天的思緒相當混亂，精神狀態欠佳：「呢排心情係真係麻麻，因為大家都知道有好多關於我嘅新聞。」

對於蕭定一引述「朋友」消息指他爛賭，王賢誌語氣轉趨嚴肅，直指這個指控非常嚴重，絕對不能接受。他對著鏡頭字字鏗鏘地作出反擊：「噚晚有另一則新聞出現咗，就係關於蕭定一先生出咗條片，話佢朋友話畀佢聽我今次欠債咁多，主要原因係因為我爛賭，我係一個好鍾意賭錢嘅人......如果賭錢，我嘅理解可能係入去賭場、去澳門、或上賭船甚至入馬會。其實我以前後生剛出道時，有試過去澳門娛樂吓，當時都有輸過錢。但呢20年，過去呢20年，我幾乎絕跡賭場，完全沒去過。」

王賢誌直言對這種「以訛傳訛」的做法感到莫名其妙，更透露自己曾在前一晚主動致電及留下語音訊息給蕭定一要求對質及澄清，可惜對方未有回覆。他更不留情面地反問，蕭定一自己同樣身為破產人士，為何還要落井下石去評論另一位破產人士的債務問題。

王賢誌否認爛賭致破產，更不滿同樣破產的蕭定一似落井下石。

提及家人瞬間雙眼通紅

對於遭胞妹數落留下「蘇州屎」，王賢誌未有多談，認為「家事」應留待私下商討。但面對家人仍深感愧疚，眼眶泛紅哽咽說：「其實屋企人仲有好多，唔係剩係我個妹，我覺得唔多唔少令佢哋有影響，令佢哋有好多煩惱同好多不便，令佢哋有好多情緒。我依家唔喺佢哋身邊，冇辦法照顧到佢哋，我覺得好難受...係非常之難受。」他輕嘆一聲「唉」，續說：「所以我個人好亂唔知可以點，希望同大家分享，有你哋支持繼續行落路去。」

剖白破產原因：投資失敗

談到破產的真正原因，王賢誌覺得難以用三言兩語說清楚：「成件事唔係咁簡單，當然有自己投資失敗、理財不善，或者自以為是，去做好多嚴重嘅決定，去到後尾可能要欠債，再行到破產呢條路。其實係一個好漫長嘅路，亦發生好多事，牽涉嘅人亦唔少，唔係三言兩語講到。但已係過去嘅事，因為我真係一個破產人士，希望努力工作搵更多啲錢，起碼還返俾部份債權人，還得幾多得幾多。」

一提家人雙眼通紅。

王賢誌努力工作，望還得幾多得幾多。

王賢誌認投資失利。

要飲啖水。

網民評價兩極：有人狂刷禮物力撐 有人食花生睇戲

這場充滿血肉與眼淚的直播，旋即在網絡上引發極大迴響，網民的評價亦呈現兩極化。在直播畫面中，不少死忠粉絲大受感動，紛紛留言送上暖心鼓勵：「加油」、「信自己就好」、「努力力吧」、「支持你」，更有人不斷狂刷虛擬禮物以真金白銀力撐他重新出發。然而，亦有部分網民抱著「食花生」的心態冷眼旁觀，認為他將債務轉嫁給家人的行為難以原諒，直指「早知今日，何必當初」。

網民有人支持，有人唔撐。