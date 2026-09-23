御用惡女爆《獎門人》內幕　慘被嘲「女色魔」：抽男藝人水當報酬

郭少芸（Florence）1992年參加《香港小姐競選》，獲無綫（TVB）簽約入行，曾拍過劇集《律政強人》、《大鬧廣昌隆》、《先生貴姓》、《愛‧回家》，因演活惡形惡相的反派角色被封為「御用惡女」。郭少芸近年事業重心全面轉移內地，積極經營小紅書，近日她拍片大爆拍《獎門人》秘聞，更因向男藝人「抽水」被嘲「女色魔」！

《樂壇插班生》中，黎耀祥的角色原型是羅文；郭少芸的角色原型是徐小鳳。（網上圖片）

郭少芸的觀眾緣一向不錯！（截圖）

郭少芸大爆《獎門人》秘聞

郭少芸指以往常於《獎門人》亮相，玩遊戲不容易，她笑言：「冇俾佢哋當係人！」郭少芸憶述曾被5、6個男藝人舉起扔落地壓爆氣球，又被當成「人肉呼拉圈」獲歐錦棠舉起轉圈。郭少芸指拍攝前節目組提到有「人肉呼拉圈」環節，但沒想到她便是那個呼拉圈。

郭少芸被當人肉呼拉圈。（《獎門人》截圖）

郭少芸被當人肉呼拉圈。（《獎門人》截圖）

郭少芸被嘲女色魔：抽吓男藝人水咪當報酬

另外在《獎門人》啜乒乓環節中，男女藝人要嘴對嘴啜乒乓，不免得掂到對方的嘴。郭少芸笑指抽水都沒所謂，「靚仔抽（水），咪好囉！」談到有人在背後叫郭少芸「女色魔」，郭少芸先裝作嘆一口氣道：「佢哋叫啫！其實我先係嗰個受傷的小鳥。」郭少芸續笑說：「我哋上《獎門人》，又要俾人整蠱，我哋又冇人工，抽吓（男藝人）水，咪當少少報酬囉！」說罷即爆笑起來。

另外噴奶環節，郭少芸又「舉報」歐陽震華，指獎門人未宣布開始已向她噴奶，整花了她昂貴的妝容，她直言：「佢嗰條口水絲仲喺度，真係好核突！」不過郭少芸最後稱拍《獎門人》很開心，很賣力玩遊戲，才使節目播足十多年。

啜乒乓環節好經典！（小紅書@郭少芸）

郭少芸同靚仔男藝人啜乒乓。（小紅書@郭少芸）

被嘲女色魔毫不在意。（小紅書@郭少芸）

她笑言「抽水」當報酬。（小紅書@郭少芸）

歐陽震華噴郭少芸奶。（小紅書@郭少芸）