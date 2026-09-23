「五億駙馬」黎諾懿飯局被靚女埋身敬酒　火速縮左手擺心口勁君子

現年46歲的黎諾懿當年因《愛回家》馬壯一角，有著「最接近神嘅男人」、「神之馬壯」等稱號。黎諾懿於2014年與2007年落選港姐李潔瑩（Nicole）結婚，相繼誕下兩子黎峰睿（小春雞）及細仔黎奕辰（小冬牛），一家四口住在市值過億的何文田複式豪宅，生活幸福美滿。李潔瑩家族經營美容生意，身家豐厚，黎諾懿亦被外界封為「五億駙馬」。黎諾懿一向以愛妻顧家形象示人，近日被拍到出席飯局，有靚女埋身敬酒，黎諾懿一舉動斯文又君子！

黎諾懿與太太李潔瑩先後誕下「小春雞」與「小冬牛」，一家四口相當幸福。（IG@lokyilai）

黎諾懿擁美滿家庭。（IG：@lokyilai）

黎諾懿獲靚女埋身敬酒即縮手擺心口勁君子

黎諾懿日前被拍到現身聚會。黎諾懿與眾人同枱食飯，此時一名女士上前向黎諾懿敬酒打招呼，黎諾懿火速將靠近女士的左手放在心口，禮貌回敬對方，又大方與對方合照傾談數句，全程將左手收起貼在胸前，似乎避免觸碰到該女士，保持安全距離，舉止禮貌又君子。

黎諾懿和太太李潔瑩2014年結婚誕下兩子。（IG：@lokyilai）

黎諾懿為仔仔慶生複式豪宅曝光，超巨客廳放置3米聖誕樹勁誇張。（小紅書）

黎諾懿慶生複式豪宅曝光。（小紅書）

黎諾懿後生招積自認似梁朝偉 經雪藏磨練榮升男一

黎諾懿入行早期因酷似陳百強而獲得《當四葉草碰上劍尖時》、《戀愛自由式》等機會，甚至是力捧的「奧運六星」之一。近日他接受新城電台節目《靚靚陪審團》主持范振鋒、高力豆沙訪問時，直認當年年少氣盛、招積，成日同人鬧交，他坦言：「我好麻煩㗎後生！如果唔係都唔會畀人雪啦！」、「廿年前覺得自己唔係劉德華都古天樂吖，或者梁朝偉吖。」他後來更因麻煩及愛擅改劇本，慢慢冇監製起用，被雪藏及調去兒童組做《DaDaDeDe小名廚》，直至後來轉戰國內，參加《舞動奇蹟》節目後，方慢慢領悟到自己不足，人生才隨之而改變，除了一嘗做男一滋味，後來更轉型做監製、導演。

黎諾懿獲靚女埋身敬酒。（小紅書）

火速縮起左手擺心口。（小紅書）

保持安全距離。（小紅書）

友善與對方聊天。（小紅書）

合照。（小紅書）