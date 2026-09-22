出爐亞運銀牌蔡俊彥竟被指唔靠呂爵安冇人識　Edan寸爆低質引戰

「花劍世一」蔡俊彥，於今屆名古屋亞軍首度躋身男子花劍個人賽決賽，與日本的飯村一輝連番惡鬥後負13：15，為港隊增添一面銀牌，突破去屆銅牌往績！其實他早在世界劍擊錦標賽奪得過金牌等，「世一」已是國際公認，不過近日就有網民出post批評：「其實唔係edan（呂爵安），邊個會識你？不如尊（專）心做返自己該做既野（嘅嘢），唔好發明星夢啦。」而Edan亦回覆了這位網民，為好兄弟護航外，言談間亦寸對方「低質引戰」，他說：「公道 條死仔就係唔明哩樣嘢，一啲都唔識得感恩，仲成日要我請食飯🙄 世一好巴閉咩，低質引戰嚟講樓豬都世一啦！😤 @ryanchoiiiii 聽到未？」逾兩萬網民讚好Edan的留言，讚他十分有型，又指以國際體壇及劍擊界的知名度而言，認識蔡俊彥的觀眾絕對不在少數，根本毋須靠娛樂圈光環。

「花劍世一」蔡俊彥，於今屆名古屋亞軍首度躋身男子花劍個人賽決賽，與日本的飯村一輝連番惡鬥後負13：15，為港隊增添一面銀牌，突破去屆銅牌往績！（資料圖片/夏家朗攝）

蔡俊彥突破個人成績！（HOY）

蔡俊彥早在世界劍擊錦標賽奪得過金牌等，「世一」已是國際公認。（資料圖片）

近日就有網民出post批評蔡俊彥：「其實唔係edan（呂爵安），邊個會識你？」（IG@edanlui）

Edan亦回覆了這位網民，為好兄弟護航外，言談間亦寸對方「低質引戰」，他說：「公道 條死仔就係唔明哩樣嘢，一啲都唔識得感恩，仲成日要我請食飯🙄 世一好巴閉咩，低質引戰嚟講樓豬都世一啦！😤 @ryanchoiiiii 聽到未？」（Threads）

蔡俊彥與Edan情同兄弟，二人於香港大學就讀時曾是室友，因而成為好友至今。除了在體壇戰績彪炳，蔡俊彥今年跨界發展，正式以「樂壇新人」身份加入樂壇，其中一首歌《1206》正是二人當年的房號，並以此曲紀念與Edan的友情。

蔡俊彥與Edan情同兄弟，二人於香港大學就讀時曾是室友。

除了在體壇戰績彪炳，蔡俊彥今年跨界發展，正式以「樂壇新人」身份加入樂壇。（IG@ryanchoiiiii ）

其中一首歌《1206》正是二人當年的房號，並以此曲紀念與Edan的友情。

其中一首歌《1206》正是二人當年的房號，並以此曲紀念與Edan的友情。

雖然Edan與Ryan經常互寸，但當Ryan被欺負時，Edan第一時間為兄弟出頭！（IG@ryanchoiiiii ）

蔡俊彥的實力早已無庸置疑，2025年7月，他更在世界劍擊錦標賽個人賽成功「封王」奪金，打破了香港劍壇紀錄！Ryan曾透露9歲時在母親「強迫」下首度接觸花劍，雖然起初頗為抗拒，但上一堂課後便被這項運動的動感與策略深深吸引。入讀傳統名校喇沙書院後，他迅速成為校內劍擊隊的明日之星，中二時首度出戰學界賽，自中三開始更到香港體育學院接受特訓，其後更投身全職運動員行列，為香港寫下體壇傳奇。