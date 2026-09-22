關嘉敏旅行有猛料豔遇　「舊愛」Matthew再現《女神2》：會唔開心

關嘉敏（Carman）今日（22日）到中環出席健康活動。她受訪時，開心分享了日前前往新疆旅遊時的連番豔遇經歷，極具戲劇性。

關嘉敏出席健康活動。（陳釗 攝）

異性緣旺盛 遇鋪王、酒店大亨

關嘉敏表示，自己從小學習中國舞及民族舞，一直對維吾爾族文化懷有濃厚興趣，加上非常喜歡飲酸奶，因此新疆早已在她的旅遊清單之上。這次她先前往中山參與譚輝智的音樂會，隨後便連夜趕往廣州搭乘八小時飛機抵達新疆。

在新疆期間，關嘉敏的異性緣相當旺盛。她笑言當地的男士「好得」，樣貌似混血兒且態度親切：「讚佢兩句，佢真係會平啲㗎！」她分享了一段爆笑的講價情緣，稱當時自己因天色轉涼想買外套，便向靚仔老闆撒嬌殺價，成功將原本300多元的衣服及帽子折扣至350元打包。老闆最後還額外贈送了毛毛鑰匙扣等紀念品。關嘉敏後來更從同行友人處得知，該名老闆原來是「鋪王」，整條街的鋪位都是對方的，她笑言：「老闆係咁送嘢畀我，但我啲團友又無，啲團友就話個老闆對我有意思，我仲講笑話讚多佢兩句，可能送埋整條街畀我，我做老闆娘啦！（有無留低聯絡？）有呀，佢話我熟口面，喺抖音見過我。（有無下文？）有，我話拍片叫多啲人幫襯你。」

關嘉敏表示新疆這個地方早已在她的旅遊清單之上，故早前難得有假期，即刻起行。（陳釗 攝）

除了「鋪王」外，關嘉敏在行程中還結識了當地一位連鎖酒店老闆，是她一位朋友的好兄弟，兩人本來只是在機場有一面之緣，「因為佢要搭飛機，佢司機就車佢去機場，然後再車我會合啲團友。（咁似偶像劇？）係呀！之後佢就每日搵我了，我去咗七日，佢每日都有同我講早晨、晚安，夜晚問我今日去咗邊度玩，然後我畀相佢睇，佢又會話好靚。」

關嘉敏大爆此旅有不少豔遇。（陳釗 攝）

期間，該老闆更專程搭飛機從烏魯木齊回北疆請她及團人吃飯，期間還發生了一件趣事：「我哋食飯間房通常有個新疆姑娘出來跳舞，大家都喺度拍片，然之後我第二日收到條片，條片係佢影完個新疆姑娘就影住我，一分鐘裡面有45秒都係錄住我，原來全部人都見到，得我唔知。但我呢個豔遇返到香港就冇咗了。（點解？）佢有問我中秋去邊，我一覆佢『喺香港啊』，佢就冇再應我啦。（可能到時人肉送驚喜？）唔好嚇我啊。」關嘉敏透露對方是內地人，約40多歲，但她對異地戀有點抗拒，很難維繫，而且很沒有安全感。可以做酒店女王喎？她笑言：「如果佢喺香港為我開間分店都幾好，但唔好發夢啦！」關嘉敏稱還有一名5歲小男孩團友對她「一見鍾情」，甚至問媽媽可否叫她女朋友，「個男仔問我叫咩名，我話我叫老婆，然後她整個星期都叫我老婆」，讓她哭笑不得。

擔任《女神2》面試評審再遇「舊愛」Matthew 坦言：有啲不開心

此外，談到《女神配對計劃》向她求愛的「求愛者」黃家俊（Matthew）再現新一輯節目，引起網民熱議。關嘉敏坦言事前完全不知情，「佢完全冇同我講過，但佢間唔時會喺網上平台問監製，話我想參加。」關嘉敏指大家一直都以為對方開玩笑，沒想到是真的，當她擔任面試評審看見對方出現在面前時，感到十分驚訝：「我係嚇親嘅！（有無反感啊？）會唔開心囉，我覺得上年係好真誠、好真實㗎嘛，到今年突然間喺我面前出現，我會喺度諗佢諗緊啲咩呢？所以海選之後我哋都冇聯絡。（佢之前好似對妳一往情深？）原來係我自作多情。」

關嘉敏談到「舊愛」Matthew再現《女神配對計劃2》時，是有不開心。（IG@matthew_w222）

對於Matthew直言「想揀返個唔係真係咁大情大性」疑暗串她，網民斥很不尊重。關嘉敏則大方回應，「我真係唔知佢諗咩。咁我本身都唔係一個完美嘅人，冇人係完美，可能佢個重點係想搵一個溫柔啲嘅人？如果係我嘅話，我都想搵一個可以接受到我大情大性嘅人，所以呢個係觀點與角度問題。（佢目標係郭珮文，會否提醒對方小心？）其實唔只我愕然，大家都會覺得『下？點解你會再參加嘅？』（網友質疑他刷存在感？）我真係唔知佢諗咩。」問到關嘉敏現在回想，可覺得自己「執返身彩」？她透露，節目結束後對方曾傳訊息表示「雖然節目結束，但呢個先係開始」，讓她一度相當感動，以為對方充滿真誠，因此自己也鼓起勇氣嘗試去真正了解對方，最後發現原來是這樣。關嘉敏表示，兩人如今雖然已沒聯絡，但自己不會將對方列入黑名單，並大方祝福對方能找到一個更好及真正適合的人選。