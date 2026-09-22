王賢誌4年破產期　自爆加拿大揸車送外賣 ：還得幾多得幾多

王氏港建家族太子爺、東華三院前主席王賢誌，早前被指欠下「天文數字」巨債申請破產兼避走加拿大，留下爛攤子禍及家人。面對胞妹王賢德控訴，王賢誌未有「避世」，反而日日開抖音直播，日前他疑為被指在加國「印印腳」度日及攤大手板問家人攞錢的傳聞平反，首度自爆目前正靠揸車送外賣維生，稱會向債權人承擔責任：「還得幾多得幾多。」

王賢誌被指在加拿大「腳印印」。（IG@mrvinciwong）

揸車45分鐘送餐 靠把口𢱑小費

面對目前長達四年的破產期，王賢誌透露現時已放下昔日闊少身段，兼職做Uber Eats送外賣賺錢還債，展現出積極承擔的態度，承諾努力賺錢還給債權人：「我都係努力當中，我都係繼續搵緊好多嘢，包括我喺呢邊除了做抖音直播外，我都有開Uber Eats（送外賣），我都有傾緊啲新嘅project，呢邊反而有更多空間可以畀我嘗試啲唔同嘅選擇。」

為了增加收入，他更深諳討好食客之道。他說：「有時接單，一次過要攞幾張單送去同一方向，有時揸 45 分鐘車程好遠。」他指如果能夠面對面將食物交到客人手上，小費通常會比較可觀。因此他在送餐時，都會親自向客人講：「慢慢享用，希望你鍾意呢份食物」，務求令客人開心從而打賞更多小費。

破產生活受限 強調非風花雪月

王賢誌一再強調，遠走加拿大絕非為了逃避責任，更不是外界想像般過著優哉游哉的生活。他表示在破產期間必須嚴格遵守規矩：「破產唔可以奢侈花費，唔可以搭的士，唔可以隨時去旅行，可合法出境但要申報。」

他重申，這幾年必須努力工作搵錢，而所有揸車送外賣賺回來的收入，都要清晰向破產管理處的委託人申報。他坦言初到加拿大只為探望朋友，但發覺當地有空間讓他嘗試，決心在當地建立新生活及尋找重生機會。至於家人的種種指控，他僅以「有啲家事我留返同家人私下處理」。

王賢誌透露在加拿大有揸車送外賣。（抖音@王賢誌）