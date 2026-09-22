衛詩雅嘴唇縫50針老公每晚親自檢查　殺青後行程爆滿暫無造人計劃

新晉百花影后衛詩雅（Michelle）今日（22日）現身尖沙咀圓方，與內地男神宋威龍及星級主持鄭裕玲一同出席珠寶品牌活動。日前 Michelle 拍劇意外割傷嘴唇縫逾 50 針，但她僅休養短時間便火速復工，今日以一身優雅晚禮服狀態大勇亮相，並親自接受訪問，分享傷勢復原情況及工作近況。



宋威龍襲港逼爆圓方！衛詩雅嘴唇縫50針連軸轉復工，放閃大讚醫美老公：我心目中No.1依然係佢！（盧振輝攝）

同場大讚宋威龍 衛詩雅：我心目中 Number 1 依然係老公

談及今日同場的內地男神宋威龍，Michelle 表示是第一次與對方見面，並大讚對方高大帥氣且極有禮貌：「佢好有禮貌、好 Sweet，真人都好高，真係好幸運見到佢。」被問到最近與不少男神級演員同場，會否擔心老公周祉安（Kenley）吃醋，Michelle 笑言老公非常大方，但也不忘放閃：「雖然見到咁多男神好開心，但老公依然係我心目中嘅 Number 1！」

衛詩雅嘴唇縫50針後首度現身受訪！爆老公每晚拿放大鏡檢查傷口，笑言：「佢叫我半年唔好接工作！」（盧振輝攝）

嘴唇傷口仍需半年復原 老公每晚用放大鏡親自檢查

對於早前拍劇意外割傷嘴唇肌肉撕裂、縫了 50 多針的傷勢，Michelle 透露目前傷口恢復情況良好，但由於傷口較深，需要長達半年的時間才能完全復原。

Michelle 笑言，身為醫美療程專業人士的老公，對她的傷口極為緊張：「佢每晚喺我瞓覺之前，都要拿放大鏡同燈，好仔細咁幫我檢查傷口同做記錄。」她又表示老公因為擔心她留下疤痕，甚至開玩笑叫她「半年內都唔好接工作」，但劇組和廣告客戶都非常給予理解，允許她貼上保護貼拍攝，後期再配合 CG 或修圖處理，讓她深感感謝。

內地男神宋威龍降臨尖沙咀，現場擠滿粉絲超震撼，同場衛詩雅受訪大讚對方高大有禮貌！（盧振輝攝）

殺青後行程爆滿 澄清暫無造人計劃

剛完成懸疑劇《狩謊》拍攝的 Michelle 表示，殺青後行程排得密密麻麻，下個月又開新戲，甚至未有時間好好休息。被問到奪得百花影后後會否將工作重心轉向大灣區或內地， Michelle表示任何可能性都不排除，只要有好的劇本和角色都會全力以赴。

至於與老公的蜜月旅行及「造人計劃」，Michelle坦言兩人目前都以事業為重，暫時未有生小朋友的計劃，蜜月旅行亦要因應工作日程再作安排。她笑言經歷這次意外後，明白到「人生好多嘢計劃唔嚟」，最重要是珍惜眼前每一次演出的機會。