林子祥為細孫女取名「林筠」暗示想再要男孫？ 林德信：好驚喎

林德信（Alex）今日（22日）到中環出席活動，近年升呢做人父的他「三年抱兩」，繼大女林明之後，早前再喜迎細女出世，組成幸福四口之家。林德信接受訪問時，大談再為人父的感受與家庭生活變化，爆笑透露現時在家中「零發言權」，非常享受出來工作！

林德信（Alex）到中環出席活動。（陳釗 攝）

細女出世後習慣早起做運動

林德信直言現時要照顧兩個女兒，以往常做運動的習慣被逼改變：「現在慢慢習慣早起做運動，在小朋友起床之前做完自己的事，因為她們一醒就完全停不下來！」林德信表示，現在照顧細女的心態比之前大女出世時變得放鬆，但也更加有工作動力：「第一個小朋友時會緊張到不得了，經常留在家中；第二個就可以放鬆一點。好像細女出世後隔了一天，我就要出發去佛山工作。雖然想多陪家人，但現在只要有工作就會進入『工作模式』。」

林德信早前迎來細女「林筠」，組成四口之家。（陳釗 攝）

自爆患「媽媽手」未痊癒

談到早前自爆因抱得女兒太多而患上「媽媽手」，要看中醫及接受物理治療。林德信笑言大女現時重達30磅，出街時因為膽小，經常要求抱抱，令他負荷極大：「現在雖然好很多，但還沒完全好。大家笑我是『Daddy Shoulder』，因為大女有30磅重，只有我可以抱起她。」

至於大女會否吃細女醋？林德信笑言大女很疼愛妹妹，但偶爾也會討關注：「她看到我們全家人的焦點都在細女身上時，就會喊、會喊叫，要大家注意她。畢竟這兩年多全世界都圍著她轉，突然間多了個『對手』！不過她處理得很好，情緒過了就ok。」

林德信透露細女名字同樣由父親林子祥改。（陳釗 攝）

父親林子祥親自為孫女取名「林筠」 暗示想再要個孫？

問到細女的名字，林德信透露父親林子祥親自為孫女取名為「林筠」，沒特別意思，可能就是喜歡這個字。當現場記者打趣笑指「筠」字發音像「君」，問是否暗示想要多個孫仔時，林德信即時笑著求饒，詐傻聽不明白：「我不知道啊！如果再來第三個，真的『搞唔掂』，『好驚喎』！生一個會擔心錢方面，生第二個就緊張，再生第三個我真的應付不了，我覺得事業上要有奇蹟才行，以前單身對自己負責就行，現在很大責任！」

林子祥有孫女萬事足。（IG截圖）

林德信更搞笑透露，現時家中除了太太、兩個女兒之外，還有兩位工人姐姐，連同偶爾回港的媽媽，全屋清一色都是女性，令他笑言自己在家中完全沒有發言權：「所以現在很享受出來工作，因為身份不同嘛！」至於爺爺林子祥有無幫手湊孫？林德信直言有，去哪裡都會帶著大孫女，細女因為還小，所以未能同行，「大女會跟著爺爺去綵排、練舞，我是覺得很感動的，因為我小時候都是這樣跟著爸爸去工作，就好像一個循環。」

面對父母離婚留陰影 重新演繹《分分鐘需要你》感觸大

談到他之前在訪問中憶述6歲面對父母離婚留下創傷，惹來很大迴響。林德信稱當時在一個演出中重新演繹父親的經典名曲《分分鐘需要你》，導演加入了一個特別的設定，要他想像自己是7歲時收到父母離婚消息的林德信，再唱這首歌給父親聽。

林德信坦言，父親林子祥當晚亦有到場觀看演出，雖然事後沒有多言，但透過太太知道父親當時都「毛管戙」，內心有好多不同感受：「唱了這首歌這麼多年，以前覺得是一首甜甜的情歌，但那次加入了自己小時候經歷父母離婚的創傷與情感，整首歌的層次感覺昇華了。那一刻我覺得音樂真的很神奇，可以幫我把藏在心底多年的話說出來。我還跟導演開玩笑，這首歌幫我賺很多錢，但現在帶給我更多情感。」