TVB綠葉梁珈詠效力23年宣布離巢　含淚告別：人生有幾多個十年

2003年無綫藝員訓練班出身的資深綠葉演員梁珈詠，今日（22日）於社交平台發文，宣布正式結束與無綫長達23年的賓主關係，走出「舒適圈」尋求新發展。梁珈詠上載多張照片，撰長文感嘆光陰似箭，並表示：「真係『人生有幾多個十年』，我行咗兩個啦！」

2003年無綫藝員訓練班出身的資深綠葉演員梁珈詠，今日（22日）於社交平台發文，宣布正式結束與無綫長達23年的賓主關係。（IG@mikabighead）

梁珈詠自無綫藝員訓練班畢業後便加入TVB，出道二十多年間參與過無數劇集演出，常飾演護士、文員及各類基層角色。除了戲劇演出，她亦曾涉足主持領域，並參加過《全能司儀選拔大賽》，展現多方面的才華。

梁珈詠自無綫藝員訓練班畢業後便加入TVB，出道二十多年間參與過無數劇集演出。（IG@mikabighead）

梁珈詠在文中感性寫道：「Hello 大家好~~我係演員 梁珈詠！我終於都畢業啦~~呢一刻,真係唔知想寫咩...去表達自己！由讀 藝員訓練班,到這個年頭....小妹行咗二十幾年，由低做起,由一個小薯🥔到比大家認同...多謝用過我的 導演/朋友 們，滿滿的拍攝經過經歷,都好似係昨天發生，好懷念以前一齊開工,一團人拍攝 完成一套劇🫶🏻🫶🏻！！」

梁珈詠的儲物櫃貼滿多套劇集的貼紙。（IG@mikabighead）

梁珈詠在文中感性寫道：「由讀藝員訓練班，到這個年頭，小妹行咗二十幾年。由低做起，由一個小薯到畀大家認同……」（IG@mikabighead）

面對人生重大決定，梁珈詠引用TVB經典劇集台詞感慨地表示：「真係『人生有幾多個十年』，我行咗兩個啦！没想到就這樣跟它道別……不捨是有的，但我真的很愛『演戲』，希望日後也能繼續『演戲』。」她亦透露未來除了希望繼續在演藝事業發展外，亦渴望嘗試主持等不同領域的演出，並向觀眾宣告：「記住我……我叫梁珈詠，係一個演員。」