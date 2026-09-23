東張｜19歲女約溫書遭非禮「夾硬伸入我下面」　色狼事敗自摑求饒

《東張西望》昨晚（22日）一集，講到19歲學生妹，應網友邀請一齊溫書，豈料聲稱幫她補習的對方，竟忽然毛手毛腳，據阿婷形容：「推我落床、伸隻手上身入面，仲想除咗我條褲……佢捉住我隻手入去摸佢……」之後對方更不准她走：「話唔俾我走，一定要我，譬如話摸一次先俾我走，然之後佢都有夾硬伸入嚟我下面，成件事係覺得好恐怖！」阿婷成功脫險，之後在男友人陪同下找對方對質，色狼阿豪本來並不承認自己有非禮阿婷，但之後終於道歉，並自摑幾巴說：「點先可以原諒我？」

《東張西望》昨晚（22日）一集，講到19歲學生妹，應網友邀請一齊溫書，豈料聲稱幫她補習的對方，竟忽然毛手毛腳！（《東張西望》截圖）

網民佯裝紳士免費補習 首度登門溫書營造良好形象

19歲升中六的阿婷，一直有在社交平台分享生活點滴，一次網友阿豪主動私訊打開話匣子，並相約溫習：「佢知我係學生，佢都係學生，佢話自己成績好好，就話想幫我補習一齊溫吓書。我哋都有同一科選修科，然之後第一次見面就去咗公園，最初都好正常咁溫吓書，然之後佢就話太熱，問可唔可以上嚟我屋企。」第一次上阿婷屋企時都很正常，完全沒任何身體接觸，令阿婷放下戒心，「營造咗一個好好嘅形象俾我，營造到自己好gentlemen，又幫我攞嘢、請我食嘢。」

19歲升中六的阿婷，一直有在社交平台分享生活點滴，一次網友阿豪主動私訊打開話匣子，並相約溫習，之後借故上阿婷家。（《東張西望》截圖）

頻發性暗示訊息稱「講笑」 聲言放棄追求令女生放下防備

不過原來這一切只是阿豪以退為進的手段，他不時在文字訊息中有性暗示，例如叫阿婷「BB」、「寶寶」，又她可否著吊帶、可否抱抱等，阿婷直言覺得好核突，主持王汛文問她為何在這個情況下仍要赴約，她表示：「佢話自己講吓笑，唔會強迫我，佢問可唔可以做咩做咩、可唔可以拖手，我話唔得，我見到佢有心問清楚，我亦都拒絕，我以為佢可能想追求我，最初佢又話『如果你唔想俾我追求就算』，同埋佢話佢會放棄，唔再追我，我就以為可以做返朋友。」

阿豪不時在文字訊息中有性暗示，例如叫阿婷「BB」、「寶寶」，又她可否著吊帶、可否抱抱等，阿婷直言覺得好核突，主持王汛文問她為何在這個情況下仍要赴約，她表示：「佢話自己講吓笑，唔會強迫我。」（《東張西望》截圖）

誘上門強推落床摸下體 女事主：話摸一次先俾我走

而之後一次，阿豪甚至再以溫書為由，約阿婷上自己家，並伸出狼爪！阿婷憶起可怕經歷：「第二次都係上嚟我屋企溫書，佢就開始對我摸手摸腳，將我啲書包擺入房，然之後就話叫我入房溫書，然之後就對我摸手摸腳，推我落床、伸隻手去我上身入面，仲想除咗我條褲，我冇俾佢除，我踢開佢……」不過阿婷就見到阿豪有生理反應，他說：「佢有着衫，見到佢（消音）⋯⋯但係佢捉住我隻手入去摸佢，跟住我就縮開咗。」阿婷強調自己當時非常害怕，且亦有反抗、推開對方，但阿豪擋住門不讓她逃走：「佢話一定要我，譬如話摸一次先俾我走，然之後佢都有夾硬伸入嚟我下面，成件事係覺得好恐怖！明明話溫書，但係無啦啦演變成咁樣，話要摸我。」從阿豪家逃出生天之後，阿婷立即封鎖對方社交帳號。

阿婷憶起可怕經歷：「第二次都係上嚟我屋企溫書，佢就開始對我摸手摸腳，將我啲書包擺入房，然之後就話叫我入房溫書，然之後就對我摸手摸腳，推我落床、伸隻手去我上身入面，仲想除咗我條褲……」她更說：「佢話一定要我，譬如話摸一次先俾我走，然之後佢都有夾硬伸入嚟我下面」（《東張西望》截圖）

恐慌求助友人口窒窒語無倫次 終約上水站對質

阿婷之後找男友人Sky求助，Sky憶述收到好友電話一刻情況：「我哋約咗一齊食飯，佢用勁緊張嘅情緒同我傾偈，佢係口窒窒，講嘢又斷句斷得好唔正常，緊張到有啲……反正就係不知所措嘅情緒喺度，講嘢都語無倫次。跟住我問佢咩事，佢先肯同我講晒成件事點樣發生，我哋諗住叫佢返屋企着返件衫先，但係嗰時落緊大雨，佢把遮漏咗喺嗰位男士屋企，當日我哋諗住直接過去上水站，以攞返把遮為名同佢對質。」Sky對於阿婷的遭遇激氣又心痛：「擔心佢，見住自己好朋友爭啲俾人食咗，係人都會擔心，同埋嬲。嬲嘅情緒一定會有，想鬧佢，覺得佢好傻，咁易就信人。」

友人Sky對於阿婷的遭遇激氣又心痛：「擔心佢，見住自己好朋友爭啲俾人食咗，係人都會擔心，同埋嬲。嬲嘅情緒一定會有，想鬧佢，覺得佢好傻，咁易就信人。」（《東張西望》截圖）

被男友人當眾怒喝變「死狗」 色狼自摑道歉：點先可以原諒我

Sky與阿婷於上水站截停對方，Sky質問：「你係咪搞人呀！」原本阿豪不斷否認，不過Sky未有退縮，繼續喝斥：「你係咁想錫人哋塊面喎，推人哋上床喎，唔係女仔走得快，咪俾你食咗？係咪呀？」阿豪此時終於變「死狗」，不斷道歉講「對唔住」，Sky則說要捉他去報警：「捉你去報警！淨係講對唔住？要唔要同你學校啲人講？唔使？咁你仲搞佢？」阿豪問「點先可以原諒我？」並多次央求Sky不要報警，之後他更自摑幾巴，低聲說：「係我錯……我唔應該……（Sky：唔應該咩呀？大聲啲啦！）我唔應該，我唔應該掂佢。」最終Sky追阿豪追到上火車，並當住乘客把他罵到無地自容：「大家認住佢，推人哋女仔上床！」

Sky與阿婷於上水站截停對方，Sky質問：「你係咪搞人呀！」原本阿豪不斷否認，不過Sky未有退縮，繼續喝斥：「你係咁想錫人哋塊面喎，推人哋上床喎，唔係女仔走得快，咪俾你食咗？係咪呀？」阿豪此時終於變「死狗」，不斷道歉講「對唔住」。（《東張西望》截圖）

色狼阿豪多次央求Sky不要報警，之後他更自摑幾巴，低聲說：「係我錯……我唔應該……（Sky：唔應該咩呀？大聲啲啦！）我唔應該，我唔應該掂佢。」（《東張西望》截圖）

最終Sky追阿豪追到上火車，並當住乘客把他罵到無地自容：「大家認住佢，推人哋女仔上床！」（《東張西望》截圖）

警方以證據不足拒受理案件 轉報《東張》警惕勿亂上網識人

雖然成功找到阿豪出氣，但二人始終未能將阿豪繩之於法，阿婷透露自己在男朋友陪同下去警署備案，但不獲受理：「我哋搞咗成個上晝，警方就話就算到時告入咗，可能都係證據不足，因為話個聊天記錄，中途大家封鎖咗大家，冇足夠嘅聊天記錄，所以可能勝算唔大。所以我最尾放棄咗，去報《東張》，希望更加多人知道呢件事。」今次事件為19歲的阿婷留下深切教訓，她反思後說：「我覺得如果當時我掙扎唔到，冇咁大力嘅話，佢可能真係會強姦埋我，真係會有一世嘅陰影。我覺得真係要帶眼識人，同埋唔好喺網上識人，可能都係識返現實嘅朋友好啲。」

雖然成功找到阿豪出氣，但二人始終未能將阿豪繩之於法，阿婷透露自己在男朋友陪同下去警署備案，但不獲受理：「我哋搞咗成個上晝，警方就話就算到時告入咗，可能都係證據不足。」（《東張西望》截圖）

今次事件為19歲的阿婷留下深切教訓，她反思後說：「我覺得如果當時我掙扎唔到，冇咁大力嘅話，佢可能真係會強姦埋我。」（《東張西望》截圖）